Regresa ‘De Segovia a tu mesa’ para reconocer la excelencia de los productores segovianos

La iniciativa regresa el próximo 20 de febrero de 2025 para poner en valor los excepcionales productos de la provincia, sus productores y la importante contribución al mantenimiento del tejido rural de la provincia Con el objetivo de poner en valor la calidad, diversidad y tradición de los productos agroalimentarios de Segovia, vuelve ‘De Segovia a tu mesa’, una iniciativa liderada por Agrifood Comunicación y la Fundación Caja Rural, con la colaboración de la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de Carbonero el Mayor, que busca destacar el papel fundamental de la provincia en la producción y comercialización de alimentos y bebidas de alta calidad. El encuentro tendrá lugar el próximo 20 de febrero para poner en valor los excepcionales productos de la provincia, sus productores y la importante contribución al mantenimiento del tejido rural de la provincia.

Esta acción no solo promueve la excelencia de los productos segovianos, sino que también subraya la importancia de toda la cadena de valor que sostiene a este sector en la economía provincial.

La presentación de esta nueva edición tendrá lugar el próximo mes de enero en Segovia y la gala de entrega de los II premios ‘De Segovia a tu mesa’ se llevarán a cabo el 20 de febrero en Carbonero el Mayor, donde se reconocerán a las mejores empresas de este año. Las empresas interesadas en presentar sus candidaturas a los Premios 'De Segovia a tu mesa' pueden consultar las bases y descargar el formulario a través de este enlace.

Para Ángel Luis Llorente, presidente de la Fundación Caja Rural, "esta iniciativa pone de manifiesto la importancia del sector agroalimentario para Segovia, no solo desde el punto de vista económico, generando empleo y dinamizando las comunidades rurales, sino también como un pilar de su gastronomía y cultura".

Un sector clave para la economía y la cultura de Segovia

El sector agroalimentario de Segovia no solo destaca por la calidad de sus productos, sino también por el compromiso de sus profesionales y su arraigo en el territorio.Desde pequeños productores artesanales hasta grandes empresas, la provincia cuenta con una amplia y diversa oferta que incluye carnes de alta calidad, vinos reconocidos, embutidos tradicionales, lácteos, legumbres, dulces artesanales y mucho más.

En este sentido es de destacar la promoción del sector agroalimentario provincial que lleva a cabo la Diputación de Segovia con su marca 'Alimentos de Segovia', que supone un reconocimiento a la calidad de los productos segovianos y una apuesta por el consumo de cercanía.

Según los resultados de la encuesta llevada a cabo por Agrifood Comunicación durante la pasada edición, la cadena ganadero-cárnica de Segovia destaca entre todos los subsectores económicos y resulta de gran importancia para la provincia. Y es que el 50% de las compañías pertenecen a esta actividad, siendo muy importante no solamente a nivel económico sino también por su papel como fijador de población en los municipios.

Asimismo, la encuesta arrojó algunos otros datos destacados como que el 20% de las empresas agroalimentarias de la provincia de Segovia exportan dentro y fuera de la Unión Europea, mientras que el 10% de las empresas segovianas facturan más de 20.000.000 de euros anuales.

En definitiva, 'De Segovia a tu mesa' no es solo una celebración de la excelencia agroalimentaria, sino que es un compromiso a largo plazo para seguir posicionando a la provincia de Segovia como referente de calidad, tradición e innovación.

A través de este proyecto, Agrifood Comunicación y la Fundación Caja Rural invitan a todos los actores de la cadena alimentaria a ser parte de un futuro donde los productos de la provincia de Segovia sigan marcando la diferencia en los mercados más competitivos.