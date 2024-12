CTT y DHL eCommerce unen fuerzas para crear redes líderes de paquetería en Iberia

Ambas empresas combinarán redes de paquetería de alta eficiencia para e-commerce, B2B y B2C CTT Expresso y DHL eCommerce acordarán una alianza estratégica que está preparada para abordar las oportunidades de crecimiento del mercado de e-commerce y paquetería en España y Portugal. Ambos países, juntos, suponen el cuarto mercado más grande de Europa. Esta colaboración estará destinada a crear las redes de recogida y entrega más completasen los dos países. Para ello, las empresas han establecido joint ventures especializadas. Así, DHL en Portugal se integrará en CTT Expresso, convirtiéndose CTT Expresso en el distribuidor de los volúmenes de paquetería de e-commerce de DHL en Portugal. En España, CTT Express, sucursal de CTT Expresso, atenderá los servicios de B2C, mientras que DHL eCommerce se encargará de las operaciones de B2B. Esto creará redes de alta eficiencia para el procesamiento de paquetería y para las entregas de última milla, que mejorarán la experiencia de cliente en toda la Península Ibérica.

"Ahora estamos sentando las bases para lograr un acceso al mercado sin precedentes y expandirnos por toda Europa en beneficio de nuestros clientes. El comercio electrónico en la península ibérica crecerá, sin duda, de manera significativa en los próximos años. Con esta inversión y esta colaboración creamos redes de alta eficiencia que mejorarán la calidad y fiabilidad de nuestros servicios tanto para el segmento B2B como para B2C; y esperamos obtener así una facturación de mil millones de euros en operaciones conjuntas. Al aprovechar las fortalezas individuales de CTT y DHL eCommerce, esta alianza nos posiciona como la mejor opción para las empresas de comercio electrónico y los minoristas que aspiran a crecer" afirma Pablo Ciano, CEO de DHL eCommerce.

"CTT y DHL eCommerce comparten valores comunes y su historia está profundamente arraigada en el sector de la paquetería y la logística, teniendo la calidad y la fiabilidad como objetivo. Al unir nuestras fuerzas en la Península Ibérica, creamos valor real para nuestros clientes y somos, cada día más, el socio que el e-commerce precisa en este momento de crecimiento acelerado. Además, al unir esfuerzos con DHL eCommerce en la Península Ibérica e incorporar DHL eCommerce en Portugal, CTT Expresso acelera su crecimiento y alcance en el mercado mejorando su posición como el operador logístico de e-commerce de mayor crecimiento en Iberia", afirma João Bento, CEO de CTT-Correios de Portugal.

Nueva colaboración para mejorar la comodidad del cliente y la fiabilidad del servicio

Con una red de 20.000 puntos de conveniencia (PUDOs) y 22 hubs y 257 almacenes en toda Península Ibérica, a los que se suman más de 1.000 taquillas bajo la marca Locky, CTT Expresso es una de principales empresas de paquetería en Portugal y la de más rápido crecimiento en España. DHL eCommerce tiene una relevante presencia en España, con más de 3.000 puntos de servicio, siete hubs y 73 almacenes.

La integración de ambas redes mejorará la comodidad de los clientes al permitirles, por ejemplo, entregar y recibir paquetes en cualquiera de los puntos de entrega de cualquiera de los socios. Está previsto ampliar la red out-of-home mediante el despliegue de 10.000 nuevos lockers en los próximos años. Además, aprovechando la red europea de DHL eCommerce y su experiencia internacional en el envío de paquetes, la colaboración ofrecerá soluciones óptimas no solo para las empresas de e-commerce nacionales sino también internacionales.

La asociación operará con las marcas independientes: "CTT Express, a partnership with DHL" en el segmento B2C y "DHL a partnership with CTT Express" en el segmento B2B.

El acuerdo y la asociación descritos dependen de las aprobaciones regulatorias aplicables. La operación solo será implementada después de la obtención de la autorización en los términos de los requisitos legales relevantes de control de Competencia.