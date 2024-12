“Arado” gana la duodécima edición del certamen de cortometrajes Navarra, Tierra de Cine

El cortometraje “Arado”, rodado en Arguedas escrito y dirigido por Javier Ursúa y Richard Osés respectivamente gana la duodécima edición del certamen de cortometrajes Navarra, Tierra de Cine. El segundo premio ha sido para “Miradas cruzadas”, de Gabriel Mansilla y rodado en Tafalla, que también se ha llevado la Mejor Fotografía; el premio Especial del Jurado ha sido para “Amándala”, rodado en Olazti / Olazagutía por Ana Barberán, que también se ha alzado con el premio del Público; por último la mejor interpretación ha sido para Adriana Hernández Aparicio, actriz protagonista de “Gauekoa”, cortometraje dirigido por Mario Huerta en Urdax / Urdazubi.

Los premios se dieron a conocer en el transcurso de una gala celebrada el pasado viernes en el Auditorio de la Casa de Cultura de Ribaforada, en una ceremonia conducida por el actor Pablo del Mundillo y por la actriz Marta Casielles, y que contó con la actuación de la Coral San Bartolomé de Ribaforada.

El jurado encargado de conceder los galardones está compuesto en esta edición por: Carlos Gurpegui, periodista. Miembro de la Academia de Cine de España, AICE y Medallas CEC. Docente UOC. Crítico de cine de COPE Zaragoza; Carlos Guerrero, productor en 39 Escalones Films, director de los estudios Midnight Fear Factory y miembro de la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR); Víctor Palacios, director, productor y fundador de Films on the Road, y miembro de la junta directiva de la Coordinadora del Cortometraje Español; Lamberto Guerra, actor, director, guionista y productor; e Izaskun Rodríguez: periodista y profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU.

El certamen establece seis galardones: un primer premio de 2.500 euros; un segundo premio de 1.000; premio a la mejor fotografía, de 500 euros; un premio del público de 500 euros; el Premio Especial del Jurado, de otros 500 euros; y la mejor interpretación con 250 euros.

Como novedad este año la organización ha concedido un galardón honorífico que este año recae en Ángela Mejías, directora de Hendaya Film Festival, por tender puentes a través de la Cultura entre Francia y Navarra, y la apuesta de un cine que da visibilidad a las diferencias sociales, lingüísticas y culturales.

Los proyectos finalistas Los guiones finalistas de este año, sus autores y la localidad de rodaje son los siguientes:

"Gauekoa", Mario Huerta (Urdax/Urdazubi)

"El secreto de los chupetes", Ane Molina (Pamplona)

"Mari Punk", Laura Auzmendi (Allo)

"Sin miedo a nada", Roberto Martín (Olite)

"Divino tesoro", Estela Gascón y Silvia G. Domínguez (Mendavia)

"Amándala", Ana Barberán (Olazti)

"No te vayas de…", Enola Aguado e Itziar González (Ribaforada)

"Miradas cruzadas", Gabriel Mansilla (Tafalla)

"Campamento Viana Lake", Eduardo Durán (Viana)

"Arado", Javier Ursúa (Arguedas)