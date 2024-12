Los españoles quieren viajes y libros por Navidad

Publicado un nuevo estudio de Blackcatcard y YouGov.

A medida que se acercan las fiestas navideñas, un nuevo estudio de Blackcatcard y YouGov arroja luz sobre lo que los españoles quieren recibir por Navidad. La encuesta, realizada en 11 países europeos, revela las cosas más y menos deseadas que se pueden encontrar bajo el árbol de Navidad.

A la pregunta «¿qué tipo de regalos quiere recibir por Navidad?», más de uno de cada tres encuestados nombró los paquetes de viaje. Se trata de un regalo muy popular en Europa: la mitad de las personas de Grecia, Portugal, Letonia y Lituania también lo nombraron. Más de uno de cada tres encuestados eligió paquetes de viaje en Estonia,

Malta e Italia. No es el caso, sin embargo, de Alemania y Polonia. En España los libros comparten el primer puesto con un 37%. Los artículos de moda también son populares en España: el 35% de los encuestados lo señalan como regalo deseado.

Las entradas para eventos también son un regalo navideño popular en la mayoría de los países europeos: El 43% de los lituanos y letones, el 37% de los estonios, el 27% de los españoles, el 25% de los franceses, el 24% de los alemanes y portugueses y el 23% de los polacos quieren recibirlo por Navidad. Sin embargo, las entradas para eventos ni siquiera entraron en el top-5 de las listas de deseos en Malta, Italia y Grecia.

En cuanto a los regalos menos deseados, la mayoría de los encuestados de casi todos los países mencionaron los videojuegos: del 30% en Alemania al 46% en Letonia. Los españoles están de acuerdo: al 31% de los encuestados no les gustaría que se lo regalaran por Navidad. Sin embargo, a diferencia de otros países, el regalo más impopular son los moldeadores de pelo (33%). Entre otros regalos impopulares están los juguetes y los cursos educativos.

Plazos y presupuestos de las compras navideñas en España Anteriormente, Blackcatcard presentó datos sobre los plazos y el gasto de las compras navideñas. En promedio, los españoles planean destinar 294 euros a los regalos este año, ubicándose en un rango medio-alto en comparación con otros países europeos. Gastarán más que los alemanes, portugueses e italianos, mientras que en los primeros lugares de gasto son para Malta (331 euros) y Francia (330 euros), superando la media española.

El estudio señala que el 31% de los españoles espera gastar entre 100 y 249 euros en regalos, y otro 30% planea desembolsar entre 250 y 499 euros. Solo el 2% prevé superar los 1.000 euros en compras. Las parejas gastarán notablemente más que los solteros, con una media de 331 euros frente a 199 euros, respectivamente. Los padres también gastarán más que quienes no tienen hijos, con 344 euros frente a 271 euros. Curiosamente, los habitantes de ciudades medianas tienden a gastar un poco más que los de grandes capitales, con 297 euros frente a 287 euros.

En cuanto al momento de las compras, la mayoría de los españoles compra en diciembre: el 25% lo hace a mediados de mes, el 21% a principios y el 20% en la última semana antes de Navidad. Solo el 2% comienza a pensar en los regalos antes de noviembre, en contraste con Alemania y Francia, donde esta cifra llega al 9%. Un 4% espera hasta la víspera de Navidad para finalizar sus compras, mientras que en países como Estonia (11%), Lituania (10%) y Portugal e Italia (9%) las compras de última hora son más comunes.

Además, un 7% de los encuestados en España afirma que seguirá comprando regalos incluso después de Navidad.

Metodología de la encuesta Los resultados de este informe se basan en una encuesta realizada por Blackcatcard en colaboración con YouGov. La encuesta se llevó a cabo online, con aproximadamente 500 participantes por país, con un total de más de 5.500 encuestados en Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y España. La muestra fue representativa de la población adulta de cada país en términos de edad, género y región, e incluyó a personas que celebran la Navidad.