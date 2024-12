​'Agárrame fuerte', de Ana Guevara y Leticia Jorge, nominada a los Premios Goya

La película 'Agárrame fuerte', dirigida por Ana Guevara y Leticia Jorge, está nominada a Mejor película iberoamericana en la 39.ª edición de los Premios Goya, galardones otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. La gala tendrá lugar el sábado 8 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.



'Agárrame fuerte', película que representa a Uruguay, con motivo de su nominación en los Premios Goya se podrá ver en Madrid y Barcelona. Este viernes 20 de diciembre a las 19:00 se ha organizado un pase en la Academia de Cine (Calle de Zurbano, 3, Madrid). La sesión será gratuita y abierta al público general.

El film, que tuvo su estreno en la 23ª edición del Festival de Tribeca de Nueva York obteniendo el premio Nora Ephron, es una película que cuenta cómo Adela, de 39 años, se enfrenta a la inesperada muerte de Elena, su mejor amiga, y cómo, conmocionada por el vacío que siente, se convierte en una inesperada viajera del tiempo.

Con un elenco formado por Chiara Hourcade (Mateína, El candidato), Victoria Jorge (La olas) y Eva Dans (Carmen Vidal, mujer detective, 7 vidas), 'Agarrame fuerte' está escrita por las dos directoras y producida por Bocacha Films bajo la producción ejecutiva de Agustina Chiarino (Gigante, Bosco, Las herederas). Hernán Olivera (Desperté con un sueño, Naufragios) es el director de producción y Agostina Malnatti (La sociedad de la nieve), la jefa de producción. La dirección de Fotografía corre a cargo de Yarará Rodríguez (Trenque Launquen, Las ranas) y la dirección de Arte está en manos de Cecilia Guerriero (Solo, Miss Tacuarembó). Catriel Vildosola (Traslados, Ámsterdam), Rafael Álvarez (En la mira, Las herederas) y Juan Ignacio Giobio (Argentina:1985, Ecos de un crimen) son los encargados de sonido, mientras que Dominique Souberbielle (Dolores, Al morir la matinée) y Victoria Figueredo (Tanta Agua, Gigante) son las responsables de vestuario. Luciano Supervielle firma la banda sonora original.

Este largometraje de género dramático está coproducido por Mutante Cine y A-One Films.

NOTAS DE LAS DIRECTORAS

"Agarrame fuerte está narrada como un viaje en el tiempo que hace posible lo imposible: el reencuentro de dos amigas en un pasado, que aunque imperfecto, resulta más real que el presente, que así como está, es tan difícil de entender.

Contada en dos partes y dividida en tres actos, esta historia empieza marcada por un naturalismo áspero y desolador; y se va transformando en un viaje más onírico, siguiendo la forma de los deseos de la protagonista.

La idea de esta película nace de un recuerdo luminoso, uno que quisiéramos convertir en un lugar al que poder volver cuando lo necesitemos. Agarrame fuerte habla de la amistad sin enunciarla. De ahí nace, eso es.

Si lo que el cine y el amor tienen en común es la mirada, pensemos en esta película como en una carta de amor filial. A la amistad, al cine y a una juventud que tuvimos la suerte de compartir".



SINOPSIS

39 años son muy pocos si es la edad a la que te vas a morir, o la edad a la que vas a perder a tu mejor amiga. En el velatorio de Elena se encuentran todos, familia, amigos y desconocidos. Adela no puede evitar sentir que todo es absurdo y ficticio. La luz baja, los arreglos florales y el crucifijo que cuelga detrás del ataúd no tienen relación alguna con su querida Elena. Aturdida por el presente, visualizando un futuro al que le falta algo, Adela se embarca en un viaje hacia un recuerdo: un otoño lejano, diez años atrás, donde una Elena joven, ocurrente y viva la espera en una casa de playa para leer novelas de detectives y andar en bicicleta. Juntas las dos con su amiga Luci y su bebé, pasarán unos días entre música, charlas y algún sobresalto.

Pero ningún fin de semana dura para siempre y Adela no está prrparada para despedirse otra vez. Cuando llega la hora de partir, es Paquito quien les muestra la manera de evadirse un rato más. Adela va a extrañar a Elena siempre, pero no hoy. Hoy Elena está ahí al lado de ella.

FESTIVALES

'Agarrame fuerte' ha participado en numerosos festivales a lo largo del mundo. La película tuvo su estreno mundial en el Tribeca Film Festival (EEUU), donde se hizo con el Nora Ephron Award. Además, ha participado en el AFI Latin American Film Festival (EEUU); el Antalya Golden Orange International Film Festival (Turquía), donde fue premiada con el Best International Film Award; la Mostra de Sao Paulo (Brasil); el Cinemaissi Latin American Film Festival (Finlandia); y el Festival de Cine Nuevo – Detour - Closing Night y el Piriápolis de Película, ambos en Uruguay.

También, se ha podido ver en FICCALI Festival Internacional de Cine de Cali (Colombia), Huelva Ibero American Film Festival, Cineuropa Santiago de Compostela y Singapore International Film Festival.

LAS DIRECTORAS

Ana Guevara y Leticia Jorge nacieron en Montevideo. Se conocieron mientas estudiaban en la universidad donde se hicieron amigas y socias, y han escrito y dirigido juntas desde entonces.

Su primer largometraje, Tanta Agua, se estrenó en 2013 en el Festival Internacional de Cine de Berlín y fue premiado en los festivales FICCI Cartagena de Indias, Miami IFF, Guadalajara, Lima, Transilvania y San Sebastián entre otros; y adquirido para Europa por Artè y por HBO para EE.UU.

Alelí, escrita por ambas y dirigida por Leticia, se estrenó en 2019 en los festivales de Biarritz y Chicago.

Sus cortometrajes El cuarto del Fondo (2006), Corredores de verano (2009) y 60 Primaveras (2015) se estrenaron internacionalmente en festivales como Rotterdam, Bilbao, Tampere y Miame.