Se debe tener en cuenta esto al comprar un coche de segunda mano online

No son pocas las personas que compran un vehículo por internet sin haberlo visto o probado. Esto puede ser arriesgado si no se toman las precauciones necesarias. Estas son algunas recomendaciones para realizar una compra segura.

Búsqueda de anuncios en Internet

Se buscarán anuncios que destaquen por su amplia información y transparencia de detalles y fotografías. Se recomienda alternar portales especializados y páginas web de concesionarios de ocasión, con páginas y Apps de anuncios, ya que estas últimas cuentan con las opiniones de compradores anteriores.

Qué requisitos debe tener el anuncio del coche.

Seleccionar vehículos que tengan libro de revisiones o facturas de mantenimiento, vehículos que duerman en cochera, sin siniestros considerables, que no hayan estado de baja o parados mucho tiempo, con la ITV en regla y con un aspecto cuidado tanto exterior como interior. Los kilómetros pueden no ser determinantes, mientras el coche haya tenido buen mantenimiento y pocos propietarios.

Analizar las fotos del anuncio

Buscar anuncios con imágenes que sean claras y tomadas desde diferentes ángulos: exterior, interior, motor y maletero. Presta atención a detalles como rayones, óxido en la carrocería o desgastes excesivos en el interior, asientos y volante.

Desconfiar de las gangas

Se deben cotejar el precio del vehículo, si es demasiado bajo con respecto al precio de mercado, o al resto de anuncios hay que desconfiar, ya que podría tratarse de un fraude. Se debe descartar automáticamente cualquier anuncio que nos remita a un correo electrónico, o cuyo contacto telefónico sea imposible.

Verificar la información del anuncio

Leer con atención la descripción del anuncio y tener cuidado con las descripciones demasiado genéricas como "en perfecto estado". Un vendedor honesto incluirá detalles específicos, como kilómetros, si es propietario único, tipo de conducción, mantenimientos o reparaciones. Si es de mucho interés y el anuncio no ofrece mucha información, no es necesario preocuparse, ya que se puede obtener, de manera sencilla, la mayoría de los datos del vehículo.

Verificar la existencia de Incidencia Cargas o Embargos.

Lo último y más importante es comprobar que el vehículo está libre de cargas y se puede transferir.

Inforautos recomienda obtener el historial del vehículo antes de realizar cualquier operación de compra, para asegurarse de que el vehículo no tiene ninguna limitación de disposición, cargas o embargos. Para comprobarlo se puede solicitar aquí un informe completo de antecedentes del vehículo con información de la DGT, aportando el número de matrícula.

Además, dicho informe ofrece información muy importante como el titular del vehículo, fechas de matriculaciones, número de propietarios, lectura de kilometraje e historial de todas las ITV. Esto nos brinda la tranquilidad de comprar el coche con seguridad, y nos puede ahorrar problemas legales en el futuro.