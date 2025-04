¿Cómo afectará la nueva ley de desperdicio alimentario a los pequeños productores?

La ley de desperdicio alimentario que entrará en vigor en 2025 será un reto, pero también una oportunidad única para pequeñas personas productoras y transformadoras de alimentos.

Desde la agricultura hasta la ganadería familiar de pequeña y mediana escala, tendrá que cumplir con las exigencias de trazabilidad y control de stock que buscan mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio. ¿Cómo adaptarse a esta normativa sin perder el foco en lo que realmente importa?

¿Qué desafíos presenta esta nueva ley anti-desperdicio para las pequeñas producciones agroalimentarias? La nueva ley obliga a todos los productores a gestionar sus productos con trazabilidad electrónica, desde el campo hasta el consumidor final. Para agricultura y ganadería, especialmente aquellos con recursos limitados, este cambio puede ser abrumador.

La gestión manual de inventarios y facturación, junto con los riesgos de errores humanos, hace más difícil cumplir con los estándares legales, lo que podría aumentar el desperdicio alimentario.

¿Cómo puede una herramienta de digitalización ayudar a los pequeños y medianos productores a cumplir con la normativa? Plant on Demand (POD) ofrece una plataforma digital personalizada y especializada en los sistemas agroalimentarios sostenibles, que facilita la transición a la facturación electrónica y la trazabilidad automática. ¿Cómo lo hace?

Trazabilidad automática: Los productores registrar muy fácilmente de manera eficiente cada fase del ciclo de vida de sus productos, cumpliendo con la ley y asegurando que el consumidor pueda conocer el origen y la calidad de lo que compra.

Control de stock en tiempo real: La visibilidad completa sobre los niveles de inventario y las fechas de caducidad reduce el riesgo de desperdicio, ayudando al sector de la agricultura y ganadería sostenible a ajustar su oferta a la demanda.

¿Por qué es esencial optimizar la gestión para evitar el desperdicio alimentario? La gestión eficiente no solo ayuda a cumplir con la ley, sino que también tiene un impacto directo en la rentabilidad del negocio. La digitalización de procesos ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores, liberando a las pequeñas personas productoras de tareas administrativas para que puedan enfocarse en lo que realmente importa: producir alimentos de calidad y cuidar del medio ambiente.

¿Qué funcionalidades pueden optimizar el negocio en pequeñas y medianas producciones y trasformaciones alimentarias? POD no solo ayuda con la facturación electrónica, sino que también ofrece herramientas que mejoran la gestión operativa:

Catálogos online personalizados: No es necesario tener un comercio electrónico complejo. Plant on Demand permite crear catálogos online para diferentes segmentos de clientes: profesionales, tiendas, restaurantes, etc.

Automatización de pedidos y facturación: Los procesos manuales de facturación se automatizan, reduciendo el tiempo y los errores.

Análisis financiero en tiempo real: Conocer los ingresos y gastos facilita la toma de decisiones estratégicas para garantizar la sostenibilidad del negocio.

¿Por qué la digitalización es clave para el futuro (presente) de la agricultura y ganadería? La nueva normativa puede ser vista como un reto, pero la digitalización brinda una oportunidad para los pequeños productores de adaptarse de manera eficiente y competitiva. Plant on Demand no solo cumple con los requisitos de la ley, sino que también ofrece herramientas para mejorar la rentabilidad, la trazabilidad y la sostenibilidad.

¿Cómo aprovechar el Kit Digital para adaptarse sin coste adicional? Gracias al Kit Digital, Plant on Demand puede implementarse sin coste para el productor, facilitando la transición a la facturación electrónica y mejorando la operativa del negocio sin impactar el presupuesto. Esta subvención es una oportunidad para optimizar la gestión y fortalecer la competitividad de los pequeños productores en un mercado cada vez más exigente.

Plant on Demand: Una cooperativa que trabaja con cercanía y confianza Como cooperativa, POD comprende los desafíos del sector agroalimentario. A través de su plataforma digital especializada, ofrece un acompañamiento cercano a las personas que están en el campo, productores y transformadores de alimentos.

Más allá de la tecnología, las relaciones personales y el apoyo en cada etapa del proceso son una constante. Un trabajo mano a mano con los usuarios para ofrecer soluciones que realmente aporten valor, siempre con el compromiso de fortalecer la agricultura familiar y promover la sostenibilidad.

Un futuro más sostenible para la agricultura y ganadería familiar Con la nueva ley de desperdicio alimentario en puerta, POD se posiciona como un aliado clave para los pequeños productores.

Con su plataforma digital y un enfoque práctico, Plant on Demand facilita el cumplimiento de la normativa y mejora la gestión del negocio, permitiendo a los productores centrarse en lo que mejor saben hacer: producir alimentos de calidad, cuidar el territorio y fortalecer la economía local.

¿Por qué esperar? La transformación digital ya está aquí, y Plant on Demand lo hace fácil, sencillo y eficiente.