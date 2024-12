Grupo Inviam cumple su 10º aniversario como líder en cajas de seguridad y prevé duplicar su negocio en siete años

Con varios miles de clientes gestionados, la compañía española mantiene un ritmo de crecimiento anual del 27% desde su nacimiento Grupo Inviam, empresa española pionera en el mercado de alquiler de cajas de seguridad, cumple una década como líder en servicios privados e independientes para guardar y asegurar joyas, documentos físicos, electrónicos y otros objetos valiosos en un espacio de máxima seguridad.

La compañía ha gestionado las necesidades de miles de clientes a lo largo de estos 10 años y afronta el futuro con planes de expansión dentro y fuera de España. Su original modelo de negocio, de bajo coste y fácil contrato, cimientan sus buenas expectativas. Con capacidad de 4.400 cajas de seguridad en cámaras acorazadas, el grupo ofrece una alternativa cómoda y segura a la oferta de bancos que imponen condiciones y restricciones para este tipo de servicios.

Sin vinculación alguna con entidades financieras, lnviam ofrece la posibilidad de disponer, de forma inmediata y privada, de un lugar seguro para atesorar pertenencias. Según David Sacristán, socio cofundador y CEO de la compañía, "nos embarcamos en este negocio al detectar que no existía ninguna empresa privada especializada en alquilar cajas de seguridad en España, algo bastante común en otros países. Solo ciertos bancos prestaban este servicio de forma exclusiva a sus clientes más relevantes, pero su oferta era reducida y no estaba al alcance del ciudadano de a pie".

Tras estudiar las necesidades del mercado, la empresa desarrolló un modelo de servicio acorde con las demandas de sus potenciales clientes, supliendo carencias y corrigiendo obstáculos. La compañía ofrece un contrato directo con el cliente sin necesidad de esperas ni de ser usuario de otros servicios, tarifas desde un euro diario y un horario ampliado de 10 a 17 horas de lunes a viernes y sábado de 10:00 a 14:00 todo el año.

Inviam permite disponer de una caja de seguridad desde el primer día, ofrece contratos de alquileres por meses, trimestres, semestres o años, las visitas son gratis e ilimitadas independientemente de que las personas físicas sean titulares, cotitulares o autorizados y ofrece un seguro de 25.000 euros incluido en el precio. Los clientes que lo deseen pueden ampliar su seguro hasta 250.000 euros.

Con estas premisas y sin subir tarifas en diez años, la compañía es rentable desde su segundo año de actividad. Tras una inversión de tres millones de euros desde entonces hasta hoy, Inviam mantiene un crecimiento medio anual del 27% en número de clientes desde su fundación.

Expansión de Grupo Inviam

Atendiendo a la evolución del mercado, Inviam confía en la evolución del mercado y prevé duplicar su negocio en siete años, debido especialmente al cierre de sucursales bancarias y a la confianza progresiva de ciudadanos en iniciativas alternativas del sector, que gozan de un éxito sin precedentes dadas sus ventajas y rebaja de condiciones, para atesorar sus pertenencias con total privacidad.

"El 10 por ciento de nuestros clientes mantiene contratos con nosotros desde que nacimos y no hemos parado de atender sus necesidades sin aumentar precios, pensando en la mejora de las condiciones del mercado", apunta Sacristán. La subida del precio del oro en tiempos de crisis, la necesidad de atesoramiento de patrimonio en periodo vacacional o la disminución de locales físicos bancarios aumentan la demanda de sus clientes, siendo un 93% particulares.

Los usuarios más informados sobre los riesgos que asumen a la hora de contratar servicios bancarios, "al rechazar condiciones problemáticas o demasiado exigentes" representan su potencial y actual nicho de mercado.

El CEO de la compañía confía para este proceso de expansión en un equipo de trabajo formado por hombres y mujeres que han visto nacer y crecer la empresa, participando de sus beneficios desde sus primeros inicios.

Máxima seguridad y tecnología avanzada

Grupo Inviam cuenta con los sistemas de seguridad y protocolos de acceso más novedosos y eficaces del mercado y supera con creces los requisitos establecidos. Su cámara acorazada es de grado 8 y su conexión a la central de alarmas es de grado 4, cuando la normativa obliga a un grado 7 y 3 respectivamente.

Su edificio está construido completamente en hormigón y acero, con techos y paredes forjados, cristales de máxima seguridad, un pasillo de ronda (doble pared antes de acceder a la cámara acorazada) contra eventuales asaltos, y nueve controles hasta llegar a la caja de seguridad, incluyendo sistemas avanzados de identificación biométrica y reconocimiento facial. Las instalaciones disponen además de alarmas de seguridad, protección y vigilancia 24 horas mediante conexión automática con la central de alarmas, además de todo tipo de sistemas de detección anticipada.

Dado su notable crecimiento, Grupo Inviam trasladó en 2023 su original sede de la Plaza de San Juan de la Cruz a la Calle Puerto Rico, emplazada en el distrito de Hispanoamérica de Madrid, una ubicación de fácil aparcamiento, mejor comunicada, rápida, cómoda y segura para mejorar la atención y privacidad de sus clientes.