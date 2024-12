El datalake de Dcycle, una solución guiada para controlar y simplificar el reporte ESG

La creciente presión normativa y las expectativas de transparencia en sostenibilidad están llevando a las empresas a afrontar retos significativos en la gestión ESG (ambiental, social y de gobernanza). Este proceso, que requiere recopilar, organizar y reportar grandes volúmenes de información, se complica por la diversidad de normativas o frameworks que demandan datos específicos.

En este contexto, Dcycle ha desarrollado una solución innovadora que centraliza y simplifica la gestión ESG, ofreciendo a las empresas una tecnología -con guía humana- avanzada que garantiza eficiencia, coherencia y fiabilidad en la administración de sus datos.

El data lake de Dcycle, una solución integral para simplificar la gestión ESG El principal desafío en la gestión ESG radica en la dispersión y repetición de datos al reportar bajo distintos marcos normativos. Las empresas deben recopilar información, como facturas energéticas, datos de proveedores o registros laborales, en múltiples ocasiones para cumplir con diferentes normativas. Para resolver este problema, Dcycle ha creado un data lake diseñado para convertirse en la fuente única de datos ESG de la empresa.

Esta solución permite a las organizaciones subir sus datos una sola vez a la plataforma. Desde allí, el sistema asigna automáticamente la información relevante a los frameworks correspondientes, como la CSRD, normas ISO o reportes de huella de carbono en los alcances 1, 2 y 3. Esta centralización asegura la coherencia de los datos y elimina la duplicidad de esfuerzos, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo y los posibles errores humanos.

En particular, el data lake de Dcycle no es solo una tecnología, sino una solución guiada que ayuda a las empresas a convertir la gestión ESG en un proceso eficiente, confiable y estratégico. De esta manera, es posible contar con una herramienta que no solo cumpla con los estándares actuales, sino que prepare a las organizaciones para el futuro.

Ventajas de una solución tecnológica guiada para datos ESG El enfoque de Dcycle se distingue por integrar tecnología avanzada con soporte humano especializado. Esto permite a las empresas adaptarse a los retos presentes y futuros en el ámbito de la gestión ESG. Además, el data lake de Dcycle está diseñado para facilitar la integración de información de múltiples fuentes, como proveedores, empleados y registros operativos, consolidando toda la información en un único espacio digital.

Otra ventaja clave es la automatización del reporte bajo distintas normativas. Al subir un dato a la plataforma, este se distribuye automáticamente a todas las normativas aplicables, lo que optimiza el cumplimiento regulatorio y mejora la trazabilidad de los datos. Este enfoque garantiza una respuesta más ágil a las demandas de los stakeholders y refuerza la posición de las empresas frente a inversores y reguladores.

Dcycle ofrece una solución flexible y escalable, diseñada para adaptarse a la evolución constante de las normativas ESG. Además, su enfoque híbrido, que combina tecnología avanzada con asesoramiento especializado, asegura una experiencia integral para sus clientes.

El data lake de Dcycle supone un avance significativo en la gestión ESG, transformando un proceso complejo en una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa y reforzar el compromiso empresarial con la sostenibilidad.