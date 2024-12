La Fundación Alivia reclama para 2025 equidad y rapidez en el acceso a tratamientos innovadores

Reducir las diferencias entre Comunidades Autónomas en tiempos de espera, calidad de atención y acceso a los tratamientos oncológicos es imprescindible para garantizar la equidad La Fundación Alivia pide al Gobierno para 2025 equidad y rapidez en el acceso a tratamientos innovadores contra el cáncer. Esta es una de las principales demandas que recoge la organización en su "Carta a los Reyes Magos" para el Gobierno central, gobiernos autonómicos y locales. El documento recopila las peticiones fundamentales de los pacientes oncológicos y sus familias, orientadas a "construir un sistema de salud más justo, accesible y equitativo para quienes enfrentan el cáncer en España".

En lo que respecta a la equidad, la Fundación refleja la necesidad de "reducir las diferencias entre comunidades autónomas en tiempos de espera, calidad de atención y acceso a los tratamientos oncológicos". Datos del Ministerio de Sanidad a 30 de junio de 2024 sostienen que el tiempo medio de espera para una primera consulta con el especialista es de 94 días. Este dato es general, pues el Ministerio no proporciona información específica sobre pacientes oncológicos.

Según el artículo "Diferencias entre las comunidades autónomas en materia de sanidad, financiación y recursos sanitarios", publicado el pasado mes de septiembre en la revista Ocronos, la inequidad procede, en gran medida, del modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las diferencias en los recursos sanitarios disponibles. Entre las comunidades con mayor capacidad financiera se encuentran Madrid y Cataluña mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura están entre las de menos recursos.

En cuanto a la rapidez en el acceso a los tratamientos, el informe Oncoindex refleja cómo en el último año la financiación pública de los tratamientos oncológicos se ha estancado, así como la ausencia de avances en la disponibilidad de los tratamientos recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

Más inversión, apoyo integral y atención a zonas rurales

Otras peticiones clave de la "Carta a los Reyes Magos" son más inversión, apoyo integral a pacientes y familiares y más atención a las zonas rurales.

Así, deben aumentar los fondos para investigación, prevención y tratamiento. También tienen que ser incrementados los fondos para poder llevar a cabo campañas eficaces de detección precoz que ayuden a reducir las listas de espera.

En el apoyo integral a pacientes y familiares, las peticiones incluyen implementar un sistema de apoyo psicológico durante y después del cáncer y ayudas económicas al papel indispensable de los cuidadores.

Por otra parte, la atención especial a las zonas rurales hace referencia a medidas que sirvan para eliminar las barreras de acceso a los tratamientos oncológicos que padecen pacientes que viven en áreas rurales. En España, los habitantes de las zonas rurales tienen que recorrer 22 kilómetros de media para ir a un centro de salud, 20 más que en la ciudad, según datos del Observatorio Rural de la Unión Europea. Además, la brecha entre la ciudad y las zonas rurales es "más pronunciada que en el resto de los países de la Unión Europea", como recoge el estudio "El acceso a servicios en la España rural" del Banco de España.

El resto de las propuestas de la Fundación Alivia incluyen la reincorporación laboral de los pacientes con cáncer, la fiscalización de la Ley de Olvido Oncológico, ayudas económicas directas y dar voz a los pacientes en la toma de decisiones.

En la reincorporación laboral, la Fundación considera necesaria la creación de incentivos a empresas que adapten políticas de retorno al trabajo para empleados que han superado la enfermedad. En lo que respecta a la Ley de Olvido Oncológico, hay que garantizar su implementación efectiva, extendiéndola a un mayor número de personas afectadas.

Las ayudas económicas deberían incluir gastos relacionados con el cáncer que no estén cubiertos por el sistema público como el transporte, pelucas o cojines oncológicos, entre otros.

Por último, los pacientes deberían tomar parte en todas las decisiones políticas y sanitarias relacionadas con el cáncer.

Para Asensio Rodríguez, presidente de la Fundación Alivia en España, "el cáncer no espera, y tampoco deberían hacerlo los tratamientos, apoyos y medidas que las personas afectadas necesitan. Las peticiones que formulamos en la Carta no son sueños, sino necesidades urgentes para que nadie quede atrás en la lucha contra esta enfermedad."

El documento llevado a cabo por la Fundación Alivia también incorpora como principales peticiones para 2025 la reincorporación laboral de los supervivientes de cáncer, la fiscalización de la Ley de Olvido Oncológico, las ayudas económicas directas y garantizar que las decisiones políticas y sanitarias relacionadas con el cáncer incluyan la participación real y activa de los pacientes.