La serie documental Anatomy of a Comeback que se emite desde el 13 de diciembre en Prime Video, cuenta la historia de cómo Renault Group fue capaz de transformarse tras una crisis sin precedentes en el sector a principios de 2020. En riesgo en aquel momento, la empresa lanzó Renaulution: un plan de transformación que no tenía precedentes en la industria del automóvil. La empresa aprovecha esta oportunidad para abrir sus puertas de forma inédita: desde el diseño de sus nuevos modelos, como Renault 5 E-Tech eléctrico, hasta los paddock de su equipo BWT Alpine F1 Team, pasando por los secretos de fabricación y la revelación en exclusiva de un nuevo modelo. Es una auténtica aventura humana, contada a través de los ojos de personajes enfrentados a grandes retos que afrontan dificultades, fracasos y éxitos.



Una primicia mundial en una serie

Se trata de una gran primicia: utilizar un documental para revelar un nuevo vehículo de producción. Al final del cuarto episodio de Anatomy of a Comeback, el espectador sigue a Luca de Meo - CEO de Renault Group -, Fabrice Cambolive - CEO de la marca Renault - y Gilles Vidal -VP, director de diseño de Renault - en una visita a la dirección de diseño para descubrir juntos a Renault 5 Turbo 3E, un futuro vehículo que entrará en producción.



Cuarenta y cuatro años después del modelo original (Renault 5 Turbo), la marca resucita este nuevo icono, el deportivo por excelencia, para deleite de todos los apasionados. Este anuncio en serie documental es inédito en su forma y se adapta perfectamente a un modelo único en su género. Le seguirán, en 2025, activaciones exclusivas que revelarán más detalles sobre Renault 5 Turbo 3E.

Exuberancia, referencias deportivas y prestaciones impresionantes



El documental revela un poco más sobre el futuro modelo de producción. Renault 5 Turbo 3E es una reinterpretación de Renault 5 Turbo y Turbo 2, que combina prestaciones y exuberancia con numerosas referencias al mundo del motor. Su silueta de competición y su decoración recuerdan los colores históricos de sus versiones de rallyes de principios de los años 80. Como deportivo 100% eléctrico, Renault 5 Turbo 3E aprovechará su diseño retrofuturista para incorporar un elemento moderno como la toma de carga en una de las tomas de aire traseras, que recuerda el estilo del «Turbo» original. Su superestructura de carbono le aportará a la vez ligereza y máxima rigidez, una combinación esencial para un deportivo pasional digna de su nombre y su herencia.



Al igual que su emblemático predecesor, Renault 5 Turbo 3E será tracción trasera. Sus dos motores eléctricos, alojados en las ruedas traseras y accionando cada uno instantáneamente una rueda, le darán una potencia total de más de 500 CV. Al volante, las máximas sensaciones y una aceleración fulgurante estarán garantizadas, con un 0 a 100 km/h de poco más de 3 segundos, un tiempo digno de los superdeportivos o incluso de los hiperdeportivos. El desarrollo de este icono definitivo de la marca Renault moviliza actualmente las mejores competencias y conocimientos del Grupo.

