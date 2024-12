SINGA resalta el impacto de la migración en las identidades híbridas en España por el Día Internacional del Migrante

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 2 millones de personas en el país tienen dos o más nacionalidades, cifra que refleja la creciente diversidad cultural y la hibridación de identidades A medida que se acerca el Día Internacional del Migrante este 18 de diciembre, SINGA, una organización dedicada a la inclusión de personas migrantes y refugiadas, pone el foco en cómo la migración está transformando las identidades en España, un territorio cada vez más diverso.

La migración como motor de cambio e innovación

El fenómeno migratorio ha generado un cambio significativo en la manera en que los españoles (y otros habitantes) entienden el concepto de pertenencia. Las identidades, antes "puras" o fijas, se están transformando en algo más fluido y dinámico. "La migración no es solo una estadística, es un motor de diversidad, creatividad e innovación", afirma Flavia Catacora, directora de SINGA Barcelona. Aun así, las barreras sistémicas y el reconocimiento limitado de las credenciales extranjeras siguen siendo obstáculos en el ámbito laboral.

El arte como campo de acción

El mundo del arte, con su enfoque exclusivo y elitista, presenta mayores desafíos para las personas que llevan consigo un proceso migratorio. Artistas como Karim Khourrou, fotógrafo e investigador nacido en Cataluña, hijo de inmigrantes marroquíes, se han enfrentado a una doble identidad. "La educación social me enseñó a ser español, pero en casa vivía como marroquí", comenta Khourrou. A través de su trabajo, y con el colectivo Alakhawat, busca visibilizar lo que supone ser un artista migrante en un espacio donde las fronteras culturales son prominentes.

Por otro lado, Soumeya Lerari, activista y DJ argelina establecida en Barcelona, destaca la importancia del capital social. "Al ser migrante, a veces no sabes dónde tocar la puerta, ni cuáles son los códigos del lugar. Solo alguien que haya pasado por lo mismo puede ayudarte", señala.

Un futuro diverso, con retos por superar

En España, los recién llegados representan una parte fundamental de la fuerza laboral y cultural. Sin embargo, muchos se enfrentan a trabajos precarios o fuera de su campo profesional. El arte, lejos de ser una excepción, representa a un sector muchas veces de difícil acceso.

"SINGA trabaja por una inclusión real, donde la diversidad no solo sea aceptada, sino que sea vista como un catalizador de cambio", concluye Catacora. A través de su trabajo, esta organización promueve un cambio en el imaginario colectivo sobre las migraciones, en el cual se reconozca el talento de las personas que llevan consigo un proceso migratorio, y demostrar que una sociedad más abierta solo puede llevar a una sociedad más cohesiva, innovadora y próspera. Catacora deja un mensaje claro: "las identidades híbridas son una realidad transformadora y, lejos de ser una barrera, son un motor clave de cambio para los retos sociales y medioambientales a los que se enfrenta España".

Acerca de SINGA

SINGA es una organización ciudadana internacional, presente en 7 países y 17 ciudades, con el objetivo de acelerar la inclusión de los recién llegados y cambiar las percepciones sobre la migración. Durante más de 10 años, ha estado creando oportunidades a través del apoyo al emprendimiento, actividades compartidas y alojamiento ciudadano. Desde 2018, SINGA Barcelona ha apoyado a más de 31 emprendedores a dar vida a sus proyectos.