Vertiv y Compass Datacenters colaboran en un sistema combinado de refrigeración líquida y por aire para acelerar el despliegue de la refrigeración líquida en aplicaciones de IA

Esta solución innovadora integra tecnologías de refrigeración líquida y por aire para responder a las necesidades de refrigeración mixtas y en evolución de los centros de datos que soportan la IA Los operadores de centros de datos afrontan el reto de dar soporte a entornos en cambio constante en los que aplicaciones informáticas establecidas coexisten con la tecnología informática de alta densidad que se está desplegando para sustentar la IA. Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, y Compass Datacenters, que diseña, construye y opera campus de centros de datos para algunas de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, han anunciado una colaboración para desarrollar una solución única en su categoría que facilitará los futuros despliegues de IA con la capacidad de alternar fácilmente entre refrigeración líquida y por aire para habilitar la informática de alta densidad. Los ingenieros de Vertiv y Compass colaboraron en el diseño de esta solución de refrigeración para el futuro, en la que Vertiv desarrollará y fabricará el producto tecnológico. Las unidades iniciales serán desplegadas en una instalación de Compass a lo largo del primer trimestre de 2025, como parte de un acuerdo de suministro con una duración de varios años por valor de miles de millones de dólares.

Vertiv™ CoolPhase Flex, la nueva generación del sistema de alta eficiencia Vertiv™ Liebert® DSE Packaged System, integra capacidades de refrigeración líquida con tecnologías de refrigeración por aire basada en refrigerante y rechazo de calor en un único sistema integrado. A medida que los clientes de centros de datos vayan planificando sus estrategias de crecimiento, Vertiv CoolPhase Flex podrá utilizarse inicialmente como un sistema de refrigeración de expansión directa (DX) con ahorro integrado para apoyar una refrigeración por aire eficiente y fiable, y más adelante, cuando se desplieguen sistemas informáticos de alta densidad, se podrá activar la capacidad de refrigeración líquida de manera rápida y sencilla para dar soporte a este tipo de opciones de refrigeración.

"Los clientes buscan formas rápidas, prácticas y energéticamente eficientes de introducir la refrigeración líquida para dar soporte a la IA y otras aplicaciones de alta densidad, pero también quieren contar con la flexibilidad de aprovechar la refrigeración por aire y operar cargas mixtas en las mismas instalaciones", manifestó Chris Crosby, CEO de Compass. "Se tenía una visión de un futuro en el que fuera posible estar preparados para desplegar rápidamente sistemas de refrigeración líquida o por aire para responder a las necesidades cambiantes de los clientes y Vertiv ha hecho realidad esa visión de un modo muy innovador. El nuevo Vertiv™ CoolPhase Flex proporciona un nivel de flexibilidad sin precedentes en el mercado y que resulta extremadamente útil para todos".

"La IA no solo está transformando los centros de datos, sino también la manera en la que las principales empresas del sector colaboran para facilitar el progreso. Los operadores de centros de datos, clientes, fabricantes de chips, proveedores de infraestructura, empresas eléctricas y demás deben trabajar juntos para innovar y reducir las barreras para la adopción de la IA", explicó Giordano (Gio) Albertazzi, CEO de Vertiv. "Los ingenieros de Compass Datacenters y Vertiv han colaborado para convertir en realidad este importante proyecto. Vertiv™ CoolPhase Flex permite dar soporte a las aplicaciones informáticas actuales y habilitar rápidamente los centros de datos del futuro. Gracias a una amplia experiencia y conocimientos de las complejidades de las aplicaciones de IA, Vertiv se encontraba en una posición inmejorable para lanzar esta solución al mercado".

Entre los beneficios clave del nuevo Vertiv CoolPhase Flex se incluyen:

Despliegues más rápidos y sencillos de informática de alta densidad: gracias al diseño híbrido integrado de Vertiv CoolPhase Flex, la complejidad asociada con la adopción de sistemas de refrigeración líquida se ve minimizada, reduciendo el tiempo de despliegue, así como los costes y periodos de inactividad asociados.

Eficiencia sin compromisos: para la refrigeración por aire, la solución emplea una tecnología de ahorro de refrigerante bombeado (pumped refrigerant economization o PRE) que alterna automáticamente con el modo freecooling cuando las condiciones externas son favorables. Cuando las cargas de TI requieren refrigeración líquida, el sistema puede convertirse fácilmente para la distribución de fluidos y rechazo de calor, siendo compatible con soluciones de refrigeración líquida como el Vertiv™ XDU 1350.

Ahorros de costes y espacio: el sistema autocontenido se instala en el exterior del centro de datos para liberando un valioso espacio. Los centros de datos modulares y zonas de equipamiento de Compass están diseñados para ser flexibles y escalables, de manera que puedan adaptarse a la evolución de los requisitos y las nuevas tecnologías. De este modo, los clientes podrán actualizar al Vertiv CoolPhase Flex con un impacto mínimo en sus operaciones y sin necesidad de incurrir en los elevados costes asociados con reconstrucciones o renovaciones extensas.

Compass también ha desplegado la plataforma de servicio Vertiv™ Next Predict, que aprovecha la analítica predictiva para facilitar que las empresas puedan pasar de un mantenimiento reactivo a uno proactivo en determinadas unidades de refrigeración. La plataforma proporciona visibilidad sobre las operaciones de los equipos y utiliza datos históricos y operativos para alertar cuando se requieran intervenciones de mantenimiento.

"Contar con una herramienta predictiva que avisa cuando los equipos necesitan mantenimiento de manera preventiva, frente a esperar a que se produzca algún problema de disponibilidad, representa un cambio de paradigma para los equipos de refrigeración", añadió Crosby. "Tener a Vertiv como socios para liderar el camino juntos ha sido una experiencia extraordinaria".

