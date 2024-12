Cómo llevar una alimentación saludable si se tiene diabetes

La diabetes es una condición crónica que afecta la forma en que el cuerpo procesa la glucosa en sangre. Una alimentación adecuada es esencial para controlar esta enfermedad y prevenir complicaciones a largo plazo. Adoptar hábitos alimenticios sanos no solo ayuda a mantener niveles de glucosa estables, sino que también mejora la calidad de vida en general. Con un enfoque balanceado y personalizado, es posible disfrutar de una dieta nutritiva sin renunciar al placer de comer.

En el proceso de diseñar un plan alimenticio adecuado, una consulta de nutrición se convierte en una herramienta clave. Los nutricionistas especializados pueden ofrecer guías personalizadas que consideren las necesidades específicas de cada persona, como el tipo de diabetes, la actividad física y las preferencias alimenticias. Este asesoramiento ayuda a identificar los alimentos que favorecen el control glucémico, aquellos que deben evitarse y cómo estructurar las comidas a lo largo del día.

Principios básicos de una dieta para personas con diabetes Elegir carbohidratos complejos y de bajo índice glucémico: Los carbohidratos son la principal fuente de energía, pero también el nutriente que más impacta los niveles de azúcar en sangre. Es recomendable optar por opciones integrales como avena, quinoa, pan integral y legumbres, ya que se digieren más lentamente y no causan picos glucémicos.

Incorporar proteínas magras: Pollo, pescado, tofu, huevos y legumbres son excelentes opciones para incluir en cada comida. Estas proteínas ayudan a mantener la saciedad y estabilizar los niveles de glucosa.

Grasas saludables en moderación: Aguacates, nueces, semillas y aceite de oliva son ejemplos que pueden formar parte de una dieta equilibrada.

Abundancia de vegetales: Especialmente los de hojas verdes, son ricos en fibra, vitaminas y minerales. Además, tienen un bajo impacto en los niveles de azúcar en sangre.

Controlar las porciones y los horarios de las comidas: Comer porciones controladas y a intervalos regulares ayuda a evitar fluctuaciones bruscas de glucosa en sangre.

“Incorporar estos principios en la rutina diaria puede parecer desafiante al principio, pero con algunos ajustes se vuelve más sencillo”, comenta Cristina Calcerrada Dietista- Nurticionista. Es útil planificar las comidas con antelación para garantizar que los alimentos disponibles sean adecuados. También se puede aprender a leer etiquetas nutricionales para elegir productos bajos en azúcares añadidos y grasas saturadas.

El monitoreo constante de los niveles de glucosa es otra parte esencial del manejo. Esto permite observar cómo los diferentes alimentos afectan al cuerpo y realizar ajustes según sea necesario.

Evitar mitos y restricciones extremas Un error común es pensar que las personas con esta enfermedad deben evitar por completo ciertos alimentos, como frutas o postres. Sin embargo, la clave está en la moderación y en la elección de versiones más nutricionales. Por ejemplo, sustituir el azúcar por edulcorantes naturales o disfrutar de frutas enteras en lugar de jugos procesados.

Los avances en la industria alimentaria también han facilitado opciones aptas para estas personas, como panes sin azúcar y postres bajos en calorías. Esto demuestra que seguir una dieta sana no significa renunciar al sabor ni a los alimentos favoritos.