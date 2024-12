Búsqueda profesional de la pareja ideal implementando la metodologia del headhunting ejecutivo

Las formas en las que se concretan las relaciones personales están en constante evolución, y cada vez son más las personas que buscan servicios especializados y profesionales para encontrar pareja. AURA Matchmaking se ha posicionado como un referente en el ámbito del headhunting sentimental, ofreciendo un servicio de matchmaking exclusivo, diseñado para conectar a personas afines, preparados emocional y legalmente, que desean una relación sentimental sostenible y de calidad, de manera personalizada, privada y con garantías.

En la siguiente entrevista con Sandra Massana, directora y fundadora de AURA Matchmaking, se explora cómo funciona este servicio, cuáles son sus valores fundamentales y cómo está transformando la forma en que las personas se relacionan en un mundo cada vez más digitalizado donde la soledad no elegida reina en una sociedad hiperconectada.

¿Cómo definiría el concepto de headhunting sentimental y qué lo diferencia de otras formas de encontrar pareja?

El headhunting sentimental es un servicio de búsqueda de pareja personalizado y profesional, basado en la implementación de la metodología del headhunting ejecutivo a una finalidad sentimental. En el proceso de headhunting sentimental, en AURA Matchmaking, conocemos personalmente al potencial cliente o clienta y en función de su perfil y el perfil de pareja ideal deseado, validamos o no el potencial proceso. Únicamente aceptamos procesos que consideramos podemos llevar a cabo con éxito, ya que AURA Matchmaking garantiza el match en sus procesos. Para ello, una vez validado el proceso, realizamos un proceso de búsqueda, analisis, entrevistas personales, valoración y preselección de potenciales parejas con base en nuestras 7 afinidades AURA, valorando también el grado de interés real. La confidencialidad en nuestros procesos es uno de nuestros pilares, por lo que todas las partes implicadas firman un compromiso de confidencialidad. El proceso continúa hasta que hay un match.

El servicio de headhunting sentimental de AURA Matchmaking se distingue de otras alternativas para encontrar pareja gracias a una serie de características clave que integran todo el proceso. En primer lugar, ofrece un enfoque que permite ahorrar tiempo y evitar desgaste emocional, ya que el equipo se encarga de realizar la búsqueda, el análisis objetivo, la validación personal y la preselección, todo ello basado en un perfil definido por el cliente. Además, el alcance es uno de sus mayores valores, ya que se conecta con un amplio grupo de personas interesadas en relaciones sentimentales que se ajustan al perfil deseado.

La privacidad es un pilar fundamental. Todo el proceso se realiza bajo estricta confidencialidad, sin exponer información personal, imágenes o identidades en plataformas digitales. Se pone énfasis en la esencia de las personas más allá de su imagen o estatus, gestionando todo a través de AURA Matchmaking sin proporcionar datos de contacto. Asimismo, la exclusividad del servicio se enfoca en personas de un nivel sociocultural y económico medio-alto y alto, garantizando la calidad de los perfiles de acuerdo con las expectativas del cliente.

En cuanto a seguridad, cada candidato es conocido personalmente y toda la información es valorada objetivamente. El proceso está cuidadosamente gestionado hasta que se logra un match. La profesionalidad del servicio se basa en la implementación de metodologías propias del headhunting ejecutivo, con estándares reconocidos como ISO 9001, UNE 93200 e ISO 10667, adaptados a un propósito sentimental.

La humanidad también es un elemento distintivo. El equipo de AURA Matchmaking acompaña a los clientes y candidatos, brindándoles apoyo no solo en la búsqueda de pareja, sino también en su autoconocimiento y en la gestión de relaciones sentimentales. Finalmente, el compromiso con los resultados garantiza que el proceso no culmina hasta que se logra al menos un match.

¿Qué aspectos hacen que el servicio de matchmaking exclusivo de Aura Matchmaking sea único en el mercado?

Es un servicio totalmente personalizado y con resultados garantizados, llevado a cabo por personas profesionales y comprometidas, de forma totalmente confidencial, especializado en un segmento de personas de alto valor y basando el encaje en nuestras 7 afinidades AURA.

¿Qué perfiles suelen recurrir a Aura Matchmaking y qué buscan en un servicio como este?

El perfil de cliente de AURA Matchmaking son tanto hombres como mujeres, aunque porcentualmente más hombres, de entre 35 y 60 años, principalmente de Madrid o Barcelona, ejecutivos, profesionales, empresarios y personas conocidas o que necesitan de especial privacidad; que por falta de tiempo, entorno social, por no poder o quererse exponer en webs o aplicaciones de contactos y por desear un filtro exigente en el perfil de su potencial pareja, confían en nosotros para que les ayudemos a conocer personas que encajen con ellos y estén en el momento adecuado de empezar una relación.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección y emparejamiento de los clientes?

Una vez validado un proceso, se trabaja, conjuntamente con el cliente, en su perfil y el perfil de búsqueda de su pareja ideal. A partir de aquí, definimos una estrategia de búsqueda la cual se mantiene viva durante toda la duración del proceso, con posibles modificaciones si lo solicita el cliente, y en la cual vamos seleccionando, tras el análisis, entrevistas personales, valoración y preselección; de una lista larga, a una lista corta, para finalmente presentar el candidato o candidata que consideramos que mejor encaja con nuestro/a cliente/a y que por supuesto ha manifestado interés, tras ver el perfil del cliente/a, en conocerlo como posible pareja.

En un mundo tan digitalizado, ¿qué papel juega el trato personalizado en el éxito del servicio?

Es fundamental. Por un lado, permite verificar la información, conocer a la persona en mayor profundidad, valorar la información proporcionada por la persona en cuestión y sobre todo, te permite conocer el "aura", la esencia y energia de cada persona, algo que únicamente se puede hacer con un trato personal.

¿Cómo garantiza Aura Matchmaking la privacidad y confidencialidad de sus clientes?

En los procesos nunca desvelamos la identidad de las personas o damos información a través de la cual se pueda averiguar la identidad de la misma. Además, todos los miembros implicados firman un compromiso de confidencialidad. A nivel técnico, trabajamos con servidor ProtonMail, uno de los más seguros del mundo con sede en Suiza.

¿Qué valores son fundamentales para Aura Matchmaking al conectar a personas?

Los procesos de AURA Matchmaking se basan en las 7 afinidades AURA: Afinidad Emocional, Afinidad Intelectual, Afinidad Física, Afinidad Social, Afinidad Vital (momento y proyecto), Afinidad Espiritual y Afinidad Económica.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan al ofrecer un servicio tan personalizado?

El fuerte compromiso que nace al establecer una relación tan personal y de confianza con nuestros clientes y candidatos. Muchas veces, por el bien del proceso, tenemos que paralizarlo para trabajar con el cliente o clienta algunos aspectos que debe mejorar o reconducir para un mayor éxito en su vida personal. El autoconocimiento es vital, y no todo el mundo lo trabaja. A veces achacamos al exterior aspectos que tenemos que trabajar desde nuestro interior. No siempre es fácil aceptar algunas críticas constructivas, especialmente cuando son perfiles con grandes egos, pero siempre lo hacemos por su bien.

¿Cómo ha cambiado la demanda de servicios de matchmaking en los últimos años?

AURA Matchmaking nació enfocada a un segmento de edad de entre 45 - 60 años. Cada vez hay más gente joven, entre 28 y 40 años solicitando el servicio. La demanda de las personas de servicios de matchmaking son personas que saben lo que quieren, se desesperan en las aplicaciones o webs o simplemente no les gusta estar allí, valoran la calidad sobre la cantidad, y buscan a una persona que les sume, a quien admirar y con quien construir un proyecto conjunto. Antes muchas personas buscaban pareja por no saber o querer estar solos. Hoy en día y sobre todo los perfiles de AURA matchmaking, son personas plenas, completas, admirables, trabajadas, que están bien solas, pero que saben que la vida en pareja, con la pareja adecuada, es mejor. Estamos, cada vez más, en una sociedad exigente y competitiva en el ámbito sentimental.

¿Qué consejo daría a alguien que está considerando utilizar un servicio de matchmaking para encontrar pareja?

En primer lugar, le recomendariamos que hiciera un ejercicio previo de autoconocimiento, que se diera tiempo a sí mismo para encontrar la armonía y felicidad en su persona. En segundo lugar, intentar hacer una wish list con musts y red flags de tu pareja ideal, siendo realista y flexible. En tercer lugar, contactar con distintas agencias de matchmaking y conocerlos personalmente, para finalmente decidirse por la que más confianza y garantías de éxito le dé.

Aura Matchmaking demuestra que en un mundo digital, la conexión humana y el trato personalizado marca sin duda la diferencia. Su enfoque innovador en el headhunting sentimental y su compromiso con la excelencia en su servicio de matchmaking exclusivo han establecido un nuevo estándar en la búsqueda de relaciones significativas. Este enfoque no solo ayuda a las personas a encontrar pareja, sino que también redefine el significado de las conexiones auténticas y duraderas.