ESEUNE BUSINESS SCHOOL, pioneros en los MBA con presencialidad digital

Hace 30 años, cuando las conexiones a Internet aún se realizaban mediante un módem, ESEUNE Business School puso en marcha un proyecto para convertirse en la primera escuela de negocios españoles en impartir un MBA a través de Internet.

A principios de los 90 era común el desarrollo de contenidos educativos multimedia en CDRom, pero aquella tecnología estaba muy lejos de permitir representar la esencia de las clases de un MBA: interacción entre los alumnos y el profesor, discusiones de casos prácticas, dinámicas de equipo, etc. En 1994 un equipo de ESEUNE liderado por Enrique de la Rica recorrió las principales universidades y escuelas de negocios de Estados Unidos para comprobar cómo estaban ellas introduciendo la tecnología en sus programas MBA, y en la Universidad de California en Berkeley encontraron la clave.

Berkeley había desarrollado una metodología denominada GEMM (Global Education through Mixed Media) donde se utilizaba un campus virtual en Internet para actividades asíncronas y gestión documental y videoconferencia ISDN (RDSI) para las sesiones lectivas. Establecieron un acuerdo de transferencia tecnológica y metodológica con Berkeley y desarrollaron el META (MBA Executive a través de Tecnologías Audiovisuales) construyendo un campus virtual, montando un Centro Lectivo Emisor para los profesores en ESEUNE y desplegando Centros Lectivos Remotos como equipos de videoconferencia RDSI creando lo que denominaron en su día Presencialidad Digital: una clase presencial, sin desplazamiento físico a la escuela.

Así, en 1998, con el apoyo de Telefónica y la Asociación de Parque Tecnológicos Españoles, ESEUNE Business School se convirtió en la primera escuela de negocios española en impartir un MBA por Internet y videoconferencia. Los equipos eran muy caros y para garantizar la calidad de la videoconferencia eran necesarias varias líneas RDSI, con elevados costes de conexión. Por eso en 2002 pivotaron hacia conexiones por Internet via satélite. De esta forma el alumno no requería un costoso equipo de videoconferencia; bastaba con una tarjeta receptora para su PC y una pequeña antena parabólica.

ESEUNE multiplicó de esta manera el número de alumnos en su MBA online, expandiéndolo a Latinoamérica.

El ancho de banda de Internet iba aumentando y en 2013 una casualidad hizo que de la Rica coincidiera en Silicon Valley, en San José, con los fundadores de Zoom, que venían de Cisco y Webex (herramientas de videoconferencia que ESEUNE usaba en el MBA online). Aquella nueva herramienta suponía una mejora radical con respecto a las anteriores y ESEUNE la implantó. Por fin, 20 años después de haber iniciado el proyecto, el equipo consiguió lo que a principios de los 90 había soñado: una presencialidad digital tan buena como la presencialidad física.

El MBA online de ESEUNE continuó creciendo, pero el verdadero detonante de su expansión fue la pandemia. Aquel año no se puedo comenzar el MBA presencial, decenas de alumnos de Latinoamérica que venían a Bilbao a estudiar su MBA no pudieron hacerlo y ESEUNE les ofreció estudiar el MBA Online. El programa y la metodología funcionan tan bien, que hoy en día el 90% los alumnos de ESEUNE estudian su Master online con presencialidad digital vía Zoom desde Argentina, Colombia, Perú, Panamá, México, Costa Rica, Ecuador, etc.

Al margen del MBA, hoy ESEUNE ofrece otros programas Master con esta metodología (Marketing, Innovación, Transformación Digital…), programas Expertos, programas in-company. Muchos han descubierto el Zoom y el Teams durante la pandemia, pero los profesores y alumnos de ESEUNE llevan dando clases por videoconferencia desde hace 25 años y esa experiencia en determinante.