El ácido hialurónico goza de una popularidad incansable en el mundo de la cosmética desde hace años. Sus propiedades hidratantes únicas y su capacidad para mejorar el estado de la piel han ganado el reconocimiento de las personas que buscan soluciones efectivas y seguras.

¿Qué es exactamente el ácido hialurónico y qué beneficios ofrece para la piel? El ácido hialurónico es un glicosaminoglicano (tipo de polisacárido), que se produce en todos los organismos vivos. Pertenece al grupo más grande de compuestos que tienen la misma estructura química, tanto en las bacterias como en seres humanos. Su nombre proviene de la palabra griega hyalos que significa "vidrio". Es una sustancia transparente y cristalina.

El ácido hialurónico es una sustancia natural del cuerpo humano, presente principalmente en la piel, los ojos y las articulaciones. Sus moléculas tienen propiedades higroscópicas (acumulación de agua) muy fuertes, lo que permite que la piel mantenga su apariencia juvenil y elasticidad.

Con la edad, su producción natural disminuye, lo que contribuye a la aparición de arrugas y a la pérdida de firmeza de la piel: el uso de cosméticos que contienen ácido hialurónico ayuda a aliviar los efectos de este proceso.

Eso sí, hay que elegir un cosmético con alta concentración del ácido hialurónico y con una fórmula lo más saludable posible: sin conservantes dañinos, perfumes artificiales, parabenos etc.

El laboratorio LabDERMIS Cosmética Natural ofrece unos ácidos hialurónicos en gel que funcionan muy bien como base de maquillaje, proporcionando a la piel el nivel adecuado de hidratación durante todo el día. Su tres variantes con concentración al 1%, 1.5% y 3% son fórmulas patentadas y son una clave para un cutis sano y radiante.

Los productos de LabDERMIS son la elección perfecta para las personas que quieren cuidar su piel de forma natural y consciente.

¿Ácido hialurónico solo para mejorar la belleza? El ácido hialurónico es un principio activo que actúa para mejorar nuestro aspecto de la piel pero no solo eso. Es un ingrediente que aconsejan los dermatólogos para ayudar a curar los daños menores de la piel. Tiene un efecto antiinflamatorio, lo que lo convierte en un ingrediente ideal en cosméticos dirigidos a personas con problemas de piel. LabDERMIS es un laboratorio que se dedica a ayudar a las personas con problemas dermatológicos así que no es de extrañar que trabaja ácido hialurónico como un ingrediente principal de sus cosméticos.

Los ácidos hialurónicos de LabDERMIS son puros y según la concentración y sus pesos moleculares actúan en la superficie de la piel y en sus capas más profundas.

¿Cuáles son los beneficios del ácido hialurónico?

El ácido hialurónico es un ingrediente que proporciona a la piel una hidratación profunda, mejora su estructura y favorece la regeneración. Sus propiedades más importantes son:

- Fuerte hidratación; El ácido hialurónico tiene la capacidad de unirse a las moléculas de agua, lo que da como resultado un efecto hidratante inmediato. Los cosméticos con ácido hialurónico para el rostro están recomendados especialmente para personas con piel seca, deshidratada y envejecida.

- Mejora la elasticidad de la piel

- Apoyo a los procesos regenerativos

- Efecto antienvejecimiento.

