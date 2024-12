Una dieta equilibrada y realizar ejercicio mejoran el pronóstico de las enfermedades reumáticas en la infancia

La Fundación Española de Reumatología (FER) y la Sociedad Canaria de Reumatología (SOCARE) se han puesto el delantal para cerrar el año celebrando ReumaChef en Santa Cruz de Tenerife, una actividad diseñada especialmente para niños y niñas de entre 8 y 16 años que padecen enfermedades reumáticas. Este evento busca promover hábitos de vida saludables, poniendo especial atención en la dieta mediterránea y la práctica regular de ejercicio físico, ya que se ha demostrado que contribuyen a mejorar el pronóstico de estos jóvenes pacientes.



La Dra. Sagrario Bustabad, presidenta Emérita de la FER, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas: “ReumaChef no sólo es una oportunidad para aprender sobre alimentación y ejercicio, sino también un espacio donde los niños y las niñas con enfermedades reumáticas pueden compartir sus experiencias. Es fundamental que comprendan que no están solos, que sus reumatólogos estamos para ayudarles y acompañarles, y que hay otros niños como ellos que enfrentan desafíos similares”.

En este sentido, la Dra. Beatriz González, presidenta de la SOCARE, ha señalado que “resulta esencial romper el mito de que las enfermedades reumáticas son exclusivas de personas mayores. Estas condiciones pueden manifestarse en la infancia, y es vital que tanto los niños como sus familias se sientan apoyados y comprendidos. ReumaChef es un paso hacia la normalización de estas enfermedades y la creación de una comunidad de apoyo”.

Este encuentro no solo ha beneficiado a los menores, sino que también ha proporcionado tranquilidad a los padres, quienes han podido ver de primera mano que sus hijos no están solos en este camino, que cuentan con los profesionales de Reumatología de Canarias y que hay más familias que están pasando por la misma situación. “Es importante que conozcan que existen consultas de transición para cuando sus hijos/as se vayan haciendo mayores. Estas enfermedades son crónicas y el proceso de la adolescencia a la edad adulta es muy delicado, ya que tienen que hacerse cargo de su enfermedad, y esto es lo que se hace en las consultas de transición, favorecer que el proceso sea más fácil”, ha explicado la Dra. González, también jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Dra. Bustabad ha recordado que desde la Sociedad Española de Reumatología, existe compromiso, a través de su Fundación, de seguir prestando atención a estos pacientes e impulsando las consultas de transición. “Prueba de ello es el libro de viñetas que realizamos con la colaboración de Javi Royo, en el que se tratan temas fundamentales en la adolescencia y se resuelven dudas sobre a los adolescentes con enfermedades reumáticas con un lenguaje cercano para ellos”.