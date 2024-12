Cinco consejos de cara al cierre del año fiscal de los autónomos

Declarando, el software de asesoramiento fiscal para autónomos, ante el cercano cierre del ejercicio fiscal 2024, ha elaborado un decálogo de consejos para ayudar a los autónomos a optimizar la factura final con Hacienda cuando el próximo mes de abril se inicie la campaña de la Declaración de la Renta. La fecha máxima para tomar estas decisiones, y que de ellas se deriven efectos fiscales beneficiosos para la declaración de este año, es el 31 de diciembre de 2024.

“Los últimos meses del año suponen una oportunidad para que los autónomos se preparen de cara a la Declaración de la Renta y realicen determinadas acciones que les permitirán ahorrar ante el cierre del ejercicio fiscal”, explica Marta Zaragozá, CEO de Declarando. “En este sentido, lo más importante que los autónomos pueden hacer es realizar una previsión de lo que pagarán en la renta a través del simulador web de Hacienda o de otras aplicaciones. Una vez conocido este dato, será más sencillo actuar en consecuencia para ahorrar”, asegura.

Estos son los consejos que ofrece Declarando para que los autónomos optimicen el cierre del año fiscal.

Realizar una previsión sobre la Declaración de la Renta 2025

Una acción importante de cara al cierre fiscal del año en curso es que los autónomos realicen una previsión de lo que van a pagar en renta del 2025. Si desconocen este dato, cualquier ejercicio que se proponga para optimizar la declaración resultará una tarea imposible. En este sentido, para realizar esta previsión, los autónomos pueden acceder al simulador de la web de Hacienda, en el que estimando cuál será el beneficio a final de año, y las retenciones de IRPF totales de las facturas o los pagos del modelo 130, en caso de que existan, obtendrá en resultado previsible de su declaración.

Controlar el tramo del IRPF

Aunque ya estemos a final de año, es importante que los autónomos controlen el tramo de IRPF en el que se mueven. En función de este dato, puede ser interesante retrasar las últimas facturas del año hasta el siguiente ejercicio o no aceptar nuevos clientes hasta enero. Es importante recordar que el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, que va aumentando según crecen los beneficios, de manera que, para calcular qué cantidad debemos pagar a Hacienda, existen tramos del IRPF en los que aplicaremos un porcentaje distinto, teniendo en cuenta todas las rentas que se perciben (no solo las del trabajo).

En consecuencia, cualquier nuevo ingreso que suponga saltar de tramo en la Renta puede hacer que paguemos más a Hacienda. Por eso, puede resultar interesante anticipar gastos o inversiones (coches, ordenadores). Muchas veces, importes pequeños, pueden tener un gran impacto sobre la renta.

Realizar ajustes a través de productos financieros

Con el fin de no rebasar el tramo de la renta que obligaría a los autónomos a pagar más a Hacienda, está en su mano realizar algunos ajustes mediante la inversión en productos financieros, o bien planificando la jubilación. Entre las alternativas disponibles se encuentra la amortización de hipotecas o la suscripción de seguros médicos o de responsabilidad civil.

Contabilizar los gastos deducibles

Otra manera de reducir la base imponible y de pagar menos dinero a Hacienda consiste en tener muy en cuenta cuáles son los gastos deducibles inherentes al desempeño de la actividad. Hay que tener cuidado a la hora de aplicarlos, pues algunos pueden ser interpretables por Hacienda en caso de producirse alguna inspección. Algunos gastos con importante relevancia fiscal para considerarlos antes de concluir el año son la amortización y reparación de bienes de inversión; la adquisición de vehículos, cuyos gastos derivados de la compra o el uso de un vehículo se consideran deducibles, tanto del IVA como del IRPF, cuando el vehículo se usa exclusivamente para la actividad profesional; o los gastos de atención a clientes y proveedores.

Revisar y ajustar las cuotas a la Seguridad Social

Aquellos autónomos que deban revisar y modificar el tramo por el cotizan actualmente a la Seguridad Social, tienen de plazo para hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2024. De esta forma, el cambio se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2025 y comenzarán a pagar en función del nuevo tramo desde entonces.