Schneider Electric anuncia nuevas soluciones para hacer frente a los retos energéticos y de sostenibilidad impulsados por la IA

Los últimos avances refuerzan la misión de la empresa de descarbonizar la infraestructura digital, al mismo tiempo que permiten a los clientes desplegar soluciones de centros de datos más sostenibles y preparados para la IA en cualquier lugar y a escala. El nuevo diseño de referencia GB200 NVL72, desarrollado en colaboración con NVIDIA, proporciona una arquitectura probada, validada y de alta eficiencia energética para el nuevo chip Blackwell de NVIDIA El SAI Galaxy VXL se presenta como, el sistema de protección eléctrica más compacto y de mayor densidad del sector para IA, centros de datos y cargas de trabajo eléctricas a gran escala.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado hoy sus soluciones integrales para centros de datos preparados para IA con nuevos avances que abordan los urgentes desafíos energéticos y de sostenibilidad impulsados por la gran demanda de sistemas de IA.

La primera parte del lanzamiento es un nuevo diseño de referencia para centros de datos, desarrollado juntamente con NVIDIA, que soportará clusters de IA de alta densidad con refrigeración líquida de hasta 132 kW por rack. Optimizado para los chips GB200 NVL72 y Blackwell de NVIDIA, el diseño agiliza la planificación y el despliegue con arquitecturas probadas y validadas, abordando los desafíos únicos de la utilización de refrigeración líquida a escala.

Además, Schneider Electric ha presentado hoy su nuevo sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) Galaxy VXL, se trata del SAI de alta densidad más compacto del sector, diseñado para IA, centros de datos y cargas de trabajo eléctricas a gran escala. El SAI Galaxy VXL ofrece un 52% de ahorro de espacio en comparación con la media del sector, y con una densidad de potencia de hasta 1042 kW/m², este SAI modular escalable de 1,25 MW está diseñado para suministrar una energía más eficiente en un espacio más reducido y de alta densidad.

Ambas innovaciones forman parte de las soluciones integrales de Schneider Electric para centros de datos adaptados a la IA, que se centran en tres áreas clave: el desarrollo de una estrategia energética para la era de la IA, el despliegue de infraestructuras avanzadas y la consultoría de sostenibilidad. Su objetivo es beneficiar a los propietarios y operadores de centros de datos a medida que despliegan infraestructuras de alta densidad y eficiencia energética para soportar las cargas de trabajo de IA de la forma más sostenible posible.

"El impacto energético y medioambiental de la IA está creciendo a un ritmo sin precedentes, y es primordial que doblemos la curva energética hacia abajo encontrando nuevas formas de descarbonizar los centros de datos y las infraestructuras digitales", afirma Pankaj Sharma, Executive Vice President, Data Centers & Networks de Schneider Electric. "En Schneider Electric, estamos comprometidos a ampliar los límites, establecer nuevos estándares y dar forma al futuro de la IA, al tiempo que protegemos el medio ambiente. Esto requiere un enfoque estratégico desde la red al chip, al enfriador, y más allá".

Colaboración con NVIDIA

El diseño de referencia para centros de datos más reciente de Schneider Electric se ha desarrollado conjuntamente con NVIDIA para admitir clústeres de IA con refrigeración líquida, al mismo tiempo que aborda los desafíos específicos de la implementación de la refrigeración líquida en entornos de centros de datos empresariales, de colocación y de hiperescala.

A partir de la colaboración entre ambas empresas, el diseño de referencia incluye opciones para unidades de distribución de refrigerante líquido a líquido (CDU) y refrigeración líquida directa al chip, y comparte planes mecánicos y eléctricos completos para garantizar un funcionamiento más eficiente desde el punto de vista energético y sostenible para los centros de datos de IA del futuro.

Desarrollado utilizando las herramientas de software de Schneider Electric, incluyendo Ecodial y EcoStruxure™ IT Design CFD, el diseño se puede personalizar para satisfacer los requisitos específicos de la carga de trabajo de IA, mientras que ayuda a los usuarios a aprovechar los diseños de infraestructura más sostenibles y energéticamente eficientes para aplicaciones de alta densidad.

"Construir el futuro de la computación acelerada y la IA requiere velocidad y una base sólida", afirma Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. "Nuestro trabajo con Schneider Electric permite a los clientes diseñar los avances tecnológicos del mundo sobre una infraestructura estable y resistente. Juntos, estamos creando centros de datos de IA construidos específicamente para la computación acelerada, que soportan arquitecturas complejas que son esenciales para ofrecer inteligencia digital a todas las empresas e industrias".

Soluciones integrales de AI para centros de datos

Los avances anunciados en el evento virtual de hoy refuerzan el compromiso de Schneider Electric con la creación de soluciones de centros de datos integrales, sostenibles y preparadas para la IA, que ayuden a los clientes a descarbonizar su infraestructura digital en cualquier lugar del mundo. Se centran en tres áreas clave que incluyen:

Estrategia energética para la era de la IA: Schneider Electric ayuda a las empresas a garantizar la energía renovable y optimizar la generación de energía in situ con diversas fuentes como la eólica, la solar y el hidrógeno. Ofrece servicios como la selección de emplazamientos y el análisis geográfico en función de los planes de despliegue de los clientes, y permite la generación de energía in situ a través de AlphaStruxure, que garantiza la rapidez de comercialización, la fiabilidad, la resiliencia y la sostenibilidad de las fuentes de energía elegidas.

Soluciones avanzadas de infraestructura: Schneider Electric ha desarrollado una amplia gama de sistemas de infraestructura de alta densidad y eficiencia energética para una serie de requisitos de IA que superan los 100 kW por rack. Esto incluye componentes de infraestructura de centros de datos de red a chip y de chip a refrigerador, software de monitorización remota y gestión de la energía impulsado por IA, y servicios digitales para la optimización del ciclo de vida.

El nuevo SAI Galaxy VXL de Schneider Electric, es la última incorporación a la oferta de infraestructuras avanzadas de extremo a extremo de la compañía. Por primera vez en la historia, este nuevo SAI proporciona a los clientes módulos de potencia escalables de 125 kW en un espacio de 3U -siendo capaz de soportar hasta 1,25 MW de carga crítica en un solo bastidor- y hasta 5 MW con 4 unidades en paralelo en solo 4,8 m² de espacio.

Además, para hacer frente al aumento de las temperaturas de las cargas de trabajo de alta densidad, Schneider Electric ha firmado recientemente un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Motivair Corporation, con lo que mejorará su cartera de productos de refrigeración líquida y reforzará su experiencia en refrigeración líquida directa al chip y soluciones térmicas de alta capacidad.

Eficiencia y sostenibilidad: El negocio de Consultoría de Sostenibilidad de Schneider Electric ayuda a los clientes a superar sus objetivos de descarbonización mediante estrategias de sostenibilidad personalizadas, evaluaciones de emisiones y programas de compromiso con los proveedores. Estos servicios globales de consultoría ofrecen a los clientes información basada en datos a través del EcoStruxure Resource Advisor, y cuentan con el apoyo de 2.400 expertos en más de 100 países.

Invertir la tendencia energética de la IA

Schneider Electric también defiende un enfoque basado en la ciencia para «reconducir la curva» del consumo de energía. Un elemento central de este enfoque es el empleo de la «inteligencia energética para una IA sostenible». Schneider Electric cree que esto puede lograrse integrando la infraestructura de los centros de datos con aplicaciones impulsadas por la IA.

De este modo, las industrias no solo pueden mitigar la huella energética de la IA, sino también utilizar las capacidades de supervisión y los conocimientos de la IA como herramientas para esfuerzos de descarbonización más amplios. Alcanzar esta visión requiere un compromiso común para desplegar soluciones sostenibles y aprovechar el potencial de la IA para impulsar la eficiencia en todos los sectores.

"Para 2027, se prevé que el consumo de electricidad de los centros de datos represente el 2,5% de la demanda mundial, mientras que el 97,5% restante se repartirá entre sectores como la construcción, la fabricación, el transporte y la energía", afirma Sean Graham, Director de Investigación, Cloud to Edge Datacenter Trends, IDC. "Mientras los centros de datos persiguen sus propios objetivos de net zero en medio de un crecimiento sin precedentes, la verdadera promesa de sostenibilidad reside en aprovechar la IA para descarbonizar cadenas de valor enteras en todos los sectores. Como han demostrado Schneider Electric y NVIDIA, la colaboración y la innovación a largo plazo son esenciales para impulsar la eficiencia y la sostenibilidad".

Para obtener más información sobre el nuevo diseño de referencia de Schneider Electric, codesarrollado con NVIDIA, su SAI Galaxy VXL o sus soluciones integrales para centros de datos preparados para IA, se puede visitar la página web.

Recursos adicionales:

Unirse a la retransmisión digital organizada por Schneider Electric 'Accelerated Innovation: AI-Ready Data Center Solutions' los días 04 y 05 de diciembre de 2024

Schneider Electric reconocida la empresa más sostenible del mundo por la revista Time y Statista