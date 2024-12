Loop Industries completa la financiación preferente convertible con Reed Societe Generale Group

Además, ha logrado vender la primera licencia tecnológica para una planta de fabricación de bucle infinito en Europa. El Grupo Reed Societe Generale invierte 10 millones de € en Loop mediante un valor preferente convertible a un precio de conversión de 4,75 dólares. De este modo, Loop completa su venta inaugural de una licencia de tecnología Infinite Loop™ generando un pago inicial de 10 millones de € Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) una empresa de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía circular del plástico mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno (PET) 100% reciclado y fibra de poliéster textil-textil (T2T), ha obtenido 10 millones de euros a través de una financiación de valores preferentes convertibles con Reed Societe Generale Group, una firma de inversión europea propiedad mayoritaria del banco Societe Generale.

Además, como parte de la transacción con Reed Societe Generale Group, Loop ha finalizado la venta de su primera licencia de tecnología Infinite Loop™, generando un pago inicial de 10 millones de euros, al que seguirán pagos adicionales basados en hitos por parte de Reed Societe Generale Group.

La transacción de Reed Societe Generale Group marca un paso fundamental en la estrategia de comercialización de Loop, permitiendo el despliegue de su tecnología patentada de reciclaje en toda Europa y apoyando la inversión de capital en regiones de fabricación rentables, incluida su empresa conjunta en la India con su socio estratégico Ester Industries Ltd. Los ingresos de la financiación y el acuerdo de licencia financiarán el proyecto indio y las necesidades operativas de Loop.

Las principales condiciones del título preferente convertible de 10 millones de euros incluyen

Tasa de dividendo PIK del 13

Plazo de 5 años

Convertible en acciones ordinarias de Loop a 4,75 dólares por acción o reembolsable en efectivo La licencia tecnológica se concederá a una sociedad europea participada al 90% por Reed Societe Generale Group y al 10% por Loop, que se está formando para desarrollar instalaciones de fabricación de Infinite Loop™ en Europa.

Loop conserva el derecho a aumentar su participación en las instalaciones de fabricación europeas, así como en posibles instalaciones futuras, hasta un máximo del 50% para cada instalación. La licencia es para construir una planta de fabricación de Infinite Loop™ en Europa. Las futuras instalaciones en el marco de esta asociación requerirán la compra de licencias tecnológicas adicionales a Loop.

La venta de la licencia subraya la preparación comercial de la tecnología de Loop, validada por cuatro años de operaciones exitosas en su planta de Terrebonne, que suministra resina PET de grado botella para envases de consumo y fibra de poliéster T2T para avanzar en la moda circular para las marcas de ropa.

Loop se ha comprometido a ampliar el alcance de su solución probada al problema mundial de los residuos plásticos asociándose con clientes fiables y bien financiados a través de licencias tecnológicas y servicios de ingeniería. Esta estrategia permite a Loop hacer frente a la demanda mundial en regiones donde no tiene previsto construir instalaciones, impulsando un mayor crecimiento y creación de valor al tiempo que centra los recursos internos y el capital de Loop en inversiones directas de capital.

Una vez finalizada la aprobación reglamentaria de la adquisición por Societe Generale de una participación del 75% en Reed Societe Generale Group, está en condiciones de desplegar capital en este y otros proyectos. La condición previa al cierre relativa a la financiación gubernamental ya no es aplicable, aunque Loop espera que dicha financiación adicional esté disponible cuando se apruebe el inicio de la construcción del proyecto indio. Tanto la financiación como el pago inicial de la licencia tecnológica se esperan en los siete días hábiles siguientes a la constitución de la sociedad europea.

Julien Touati, consejero delegado del Grupo Reed Societe Generale, comentó: "Reducir la dependencia de los plásticos vírgenes es un reto mundial. Estamos orgullosos de apoyar el despliegue de la tecnología de Loop en Europa convirtiéndonos en el accionista mayoritario de esta sociedad europea. Esta inversión estratégica nos permite aprovechar la experiencia única de Loop y sus sólidas relaciones con marcas de talla mundial comprometidas con la descarbonización de sus cadenas de suministro. Encaja perfectamente con nuestra ambición de contribuir activamente a la industrialización de la economía circular europea, reducir significativamente la contaminación y fomentar el crecimiento sostenible".

"La venta de nuestra primera licencia tecnológica es un hito transformador que demuestra la escalabilidad y la preparación para el mercado de nuestra tecnología Infinite Loop™", ha declarado Daniel Solomita, CEO y fundador de Loop Industries. "Nuestro acuerdo de financiación y asociación con Reed Societe Generale Group nos impulsa hacia una nueva fase de crecimiento, expandiéndonos en Europa con precisión estratégica, al tiempo que avanzamos en nuestro proyecto insignia Infinite Loop™ en la India. Estos pasos estratégicos se alinean con nuestra visión de inversión a largo plazo y subrayan nuestro compromiso con la innovación, la escalabilidad y la entrega de un valor excepcional para nuestros accionistas. Espero trabajar estrechamente con Julien y su equipo en Reed Societe Generale Group para liderar la economía circular en envases de plástico y moda circular en Europa", ha concluido.

Llamada de información corporativa

Los altos directivos de Loop realizarán una llamada de información corporativa, seguida de una sesión de preguntas y respuestas, a la que podrá accederse a través de los números de marcación que figuran a continuación.

Fecha: Viernes, 13 de diciembre de 2024

Hora: 8:45 a.m. Hora del Este

Datos de acceso de los participantes (por teléfono) Estados Unidos (Local): +1 404 975 4839 Estados Unidos (llamada gratuita): +1 833 470 1428

Código de acceso: 625641 Enlace de registro: https://www.netroadshow.com/events/login?show=2e808989&confId=75536

Acerca de Loop Industries

Loop Industries es una empresa tecnológica cuya misión es acelerar el cambio del mundo hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

Loop Industries posee una tecnología patentada y propia que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster sin valor o de bajo valor, incluyendo botellas de plástico y envases, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o condición e incluso plásticos oceánicos que han sido degradados por el sol y la sal, hasta sus componentes básicos (monómeros).

Los monómeros se filtran, purifican y polimerizan para crear resina de PET de calidad virgen de la marca Loop™ apta para su uso en envases de grado alimentario y fibra de poliéster, lo que permite a sus clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad.

El plástico Loop™ PET y la fibra de poliéster pueden reciclarse infinitamente sin degradación de la calidad, cerrando con éxito el bucle del plástico. Loop Industries contribuye al movimiento global hacia una economía circular reduciendo los residuos plásticos y recuperando los residuos plásticos para un futuro sostenible.

Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en el NASDAQ Global Market con el símbolo «LOOP».

Es posible obtener más información visitando www.loopindustries.com o siguiendo a Loop en Twitter: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: Loop Industries y LinkedIn: Loop Industries