JORDAN BOYD presenta Enganchada como un Piercing

Enganchada como un Piercing son 7 canciones que hablan de miedos, amores, familias que uno elige, amistades que cambian la vida, infancias que no se olvidan, caras que no se ven... de todas las cosas que hacen estar enganchado... como un piercing, porque cuando se hace un piercing duele, pero queda bien... pero duele hasta que se cura, pero no se cierra.

Jordan habla sobre su nuevo álbum:

''Estoy contenta de estar escribiendo esto con una sonrisa (y una lagrimita cayendo) no te voy a mentir, pero es de felicidad de 'uf porfin'

Nunca he sentido que formara parte de nada, por eso me gusta viajar, por eso no suelen durarme mucho las cosas, por eso tengo pocos amigos... pero no tiene por qué ser así siempre, ¿no?

Ha sido la primera vez que he llorado en un estudio al ver cómo me desprendía de todo lo que no le había contado nunca a nadie... y ponerlo en letras, en mis canciones, nunca me había sentido tan feliz.

Siento que por fin puedo ser yo... con mis pelos, mis colores mis piercings, siendo una nueva yo cada día, la que yo elija...

ECP son 7 viajes a los que me encantaría que me acompañes... y esta es mi historia, pero estoy segura de que tú has pasado por algo parecido, así que esto es para ti, para todas... para que abrazarse''.

Jordan Boyd da el pistoletazo de salida a su proyecto musical con una carta de presentación. Enganchada como un Piercing (ECP) supone un antes y un después en la introspección musical y lírica de Jordan, aparte del esplendoroso trabajo estético que lleva su dirección creativa y visual.

Tanto es así que, actualmente, la joven artista ha sido la imagen de la nueva equipación del Real Madrid en dos años consecutivos, estrechando lazos con la marca Adidas, y su nombre ya ha llamado la atención entre la comunidad de jóvenes gimnastas gracias a su canción Gimnasta, que reúne más de un millón de reproducciones en redes sociales.

Pero no todo es estética en el universo Jordan Boyd. El proyecto musical se presenta con un nuevo directo que pretende romper la puerta de la nueva ola española. Combinando su belleza multicultural, la cual se debe a la mezcla de orígenes británicos y afroamericanos, un aprendizaje entre culturas provoca en ella diferentes influencias, todas caracterizadas por su intensidad y emoción. Con pinceladas de pop, house y electrónica ofrece un sonido moderno, semi-urbano muy personal, que dejará a todo el mundo enganchado como un piercing.

La agencia de comunicación cultural PROMOSAPIENS es la encargada de promocionar el nuevo trabajo de Jordan Boyd que lleva por título ''Enganchada como un Piercing''.