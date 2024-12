Estas Navidades se puede sorprender a los invitados con tres postres tradicionales elaborados con cacao orgánico

La empresa de chocolates Paccari propone tres recetas de postres tradicionales, sencillos y deliciosos elaborados con cacao orgánico: arroz con leche, yogur de chocolate y pristiños con miel de chocolate Las Navidades están a la vuelta de la esquina, y con ella llegan las cenas, los reencuentros, y ese momento que todos esperan, el postre. Y es que, todo el mundo deja un hueco para ese toque dulce de la velada que no puede faltar. Pero a pesar de lo especiales que son estos momentos de reunión, para muchas personas supone un gran esfuerzo organizar todos los años un menú original y que a la vez pueda gustar a todo el mundo.

Por ello desde Paccari, compañía chocolatera de origen ecuatoriano que pone en el foco de su negocio el bienestar social, económico y laboral de los agricultores, proponen tres ideas de postres para que se puedan elevar las creaciones a otro nivel con su chocolate orgánico y sostenible, que combina el sabor inigualable del chocolate ecuatoriano con un compromiso auténtico con el medio ambiente. Y es que no hay mejor oportunidad que la Navidad para apostar por aquellas marcas con conciencia social y que respetan el medio ambiente.

Recetas de postres con cacao orgánico Paccari

Arroz con leche con azúcar de coco

Esta Navidad, sorprender con uno de los clásicos que no fallan, pero con un toque renovado. Con el suave dulzor del azúcar de coco, el toque cítrico de la ralladura de naranja y la intensidad del chocolate Paccari, este postre sorprenderá a tus invitados.

Ingredientes

210gr de arroz

1000ml de leche

1 poco de sal

1 unidad de canela en rama

1 unidad de ralladura de naranja

170gr de azúcar de coco

115gr de pasas

100ml de leche condensada

10ml de vainilla

Ralladura de chocolate 70% Paccari

Canela en polvo Preparación: El arroz se cocina lentamente en leche infusionada con canela y naranja, y se enriquece con pasas, leche condensada y vainilla para lograr una textura cremosa. Como toque final, se decora con ralladura de chocolate Paccari 70% y canela en polvo.

Yogur de chocolate

Si se busca un postre rápido, delicioso y con un toque gourmet para estas fiestas, este yogur con chocolate Paccari y azúcar de coco es la elección perfecta. Es una receta sencilla e ideal para los que disfrutan de postres ligeros y cremosos que combina la suavidad del yogur natural con la intensidad del chocolate RAW 60% de Pacari y el dulzor del azúcar de coco.

Ingredientes

200 gr de yogur natural.

50 gr de azúcar de coco.

50 gr de chocolate Paccari Raw 60%. Preparación: El chocolate se derrite junto con el azúcar de coco para lograr una mezcla perfectamente homogénea que se incorpora al yogur. Tras reposar en la nevera durante al menos 4 horas, se obtiene un postre fresco y con una textura irresistible. Ideal para servir como un final ligero o acompañarlo con frutas frescas o frutos secos.

Pristiños con miel de chocolate

La repostería clásica con un toque innovador. Esta receta reinventa un dulce tradicional, delicioso e ideal para acompañar con café o con un vaso de leche caliente.

Ingredientes

500 gr de harina

250 ml de vino blanco

130 ml de aceite de oliva

50 gr de ajonjolí

10 gr de canela

1 unidad de ralladura de naranja

1 pizca de sal

Aceite para freír (cantidad necesaria)

350gr de azúcar de coco

400ml de agua

150gr chocolate 60% Paccari Preparación: Los pristiños se elaboran a partir de una masa aromatizada con canela, ajonjolí y ralladura de naranja, que se extiende finamente y se fríe hasta alcanzar una textura ligera y crujiente. El toque final lo aporta la miel, elaborada a partir de una mezcla de chocolate Pacari 60% y azúcar de coco, que realza el sabor de este postre con un dulzor equilibrado y natural.