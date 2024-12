Ignorar las reseñas de los clientes es ignorar a los clientes, según Libo Marketing

Si una persona tiene un negocio local es muy probable que tenga un perfil en Google My Business. Esto quiere decir que cuando alguien busca su restaurante en Google aparece una ficha con todos sus datos. En esa ficha hay reseñas de clientes reales. Sus clientes tienen la posibilidad de escribir qué le ha parecido su local, su experiencia en él y si le han gustado los productos que ofrecen.

Lamentablemente, muchos negocios ignoran esta ficha y, sobre todo, las reseñas de los clientes dejando a la intemperie todo comentario que pueda entrar. Sin embargo, esto es un grave error, como así comenta Libo Marketing, una agencia SEO en Madrid. En Libo tienen claro que ignorar las reseñas es como ignorar a los clientes, lo que puede perjudicar al negocio de forma exponencial.

Relación transparente y cercana con el cliente Responder a las reseñas de los clientes debe convertirse en una tarea diaria. La primera razón es que cuando un cliente escribe su opinión sobre un negocio en internet se convierte en la oportunidad perfecta para saber si el negocio está yendo bien o no.

Mucho más allá de los beneficios, las empresas deben priorizar la satisfacción de los clientes por encima de todo. Es por eso que, según Libo Marketing, una empresa que ni siquiera lee a sus clientes es una empresa que descuida su negocio y que no sabe sacar provecho de aquellos que hacen prosperar su propia empresa.

Es por ello que en Libo Marketing instan a responder las reseñas que los clientes dejan en la ficha para establecer una relación transparente y cercana con ellos. La finalidad es que sean escuchados, tanto en la crítica como en el halago, y así, como empresa, es posible mejorar el servicio al cliente.

Contestar a las reseñas de los usuarios mejora tu posicionamiento Por otra parte, según Libo, contestar las reseñas tiene un gran impacto en el posicionamiento web. Aunque un negocio tenga una ficha de Google My Business y esté completada con todos los datos necesarios, no responder reseñas afectará al posicionamiento.

Al responder las reseñas que los usuarios dejan se activa el perfil, lo que permite indicar a Google que el negocio sigue en funcionamiento y es activo y que, por tanto, la ficha merece estar en las primeras posiciones de las búsquedas.

Además de esto, las respuestas de las reseñas son una estupenda oportunidad para posicionar palabras claves, que harán que los clientes encuentren más fácilmente el negocio, con los correspondientes beneficios que esto trae.

Respondiendo reseñas se contribuye a mejorar la imagen de la empresa, especialmente en aquellas donde el cliente hace una crítica, y, por si fuera poco, también permite que Google considere la ficha como un perfil activo, leyendo las palabras claves que se han ido introduciendo, para al final tener un perfil optimizado donde futuros usuarios pueden llegar fácilmente y confiar gracias a las lecturas de reseñas y respuestas de la propia empresa.