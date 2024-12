¿Se debe actualizar WordPress? Beneficios y riesgos de no hacerlo

Mantener un sitio web WordPress actualizado técnicamente no es solo una cuestión de moda tecnológica; es una necesidad vital para cualquier empresa que desea que su página web funcione bien, sea segura y, lo más importante, para evitar muchos problemas innecesarios que pueden costar mucho tiempo y dinero de solucionar.

Aunque suena como algo técnico y aburrido, no lo es tanto y con la ayuda de Carlos García, desarrollador WordPress del estudio de diseño web Xplora, en este artículo se detallan, de manera sencilla, los beneficios de tener todo al día y los riesgos de ignorar las actualizaciones de WordPress, los plugins y themes utilizados.

Beneficios de mantener WordPress actualizado Mayor seguridad

El primer y más importante beneficio es la seguridad. WordPress es utilizado por millones de sitios web en todo el mundo, lo que lo convierte en un objetivo popular para hackers (piratas informáticos). Cada nueva versión de WordPress incluye parches de seguridad que solucionan vulnerabilidades conocidas. Lo mismo ocurre con los plugins y los themes.

No actualizar es como dejar las ventanas de casa abiertas mientras se va de vacaciones. Tal vez no pase nada, pero ¿quién quiere correr ese riesgo?

Mejor rendimiento

Los desarrolladores de WordPress y los creadores de plugins siempre están buscando formas de hacer que las páginas web carguen más rápido. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de rendimiento que hacen que el sitio web sea más ágil y eficiente.

Un sitio actualizado carga mejor, y eso significa que los visitantes no se desesperarán esperando. Además, Google adora las webs rápidas, así que tener todo al día mejora el posicionamiento de la página web en las listas de resultados de los buscadores web.

Compatibilidad garantizada

Los plugins y los themes están diseñados para funcionar con versiones específicas de WordPress. Si no se actualizan, pueden generar errores o incluso dejar de funcionar.

Al mantener todo actualizado, se garantiza que todas las partes del sitio web trabajen juntas sin pelearse entre sí.

Nuevas funcionalidades

Cada actualización de WordPress y sus plugins suele traer funciones mejoradas o totalmente nuevas.

¿Por qué conformarse con lo viejo y obsoleto si es posible tener acceso a herramientas más modernas y útiles que facilitan la administración y funcionamiento de la página web?

Experiencia de usuario eficiente

Un sitio web actualizado ofrece una experiencia más fluida para los visitantes.

Menos errores, mejor diseño, y una navegación que hace que la gente quiera quedarse más tiempo.

Mayor credibilidad y confianza

Un sitio que funciona bien y sin errores genera confianza en los visitantes. Por otro lado, una web con fallos, lentitud o errores puede hacer que los usuarios desconfíen de los servicios o productos que la web anuncia.

Mantener el sitio actualizado garantiza una experiencia fluida y profesional de los visitantes con el negocio que hay detrás de la web.

Riesgos de no actualizar WordPress Vulnerabilidad a Hackers

El principal riesgo es la seguridad. Los hackers están al tanto de las vulnerabilidades de versiones antiguas de WordPress, plugins y themes.

Si no se actualiza la web WordPress, se está básicamente dejando la puerta abierta para que entren y causen estragos, como robar datos o incluso deshabilitar la página web por completo.

Errores técnicos

Una versión desactualizada de WordPress puede provocar errores técnicos, desde enlaces rotos hasta la temida pantalla blanca “de la muerte”.

Estos problemas no solo afectan la experiencia del usuario, sino que también pueden significar mucho tiempo y dinero perdidos al tratar de solucionarlos.

Rendimiento lento

Un sitio web desactualizado suele ser más lento. Las imágenes tardan más en cargar, las páginas se abren con pereza, y el visitante se aburre.

Esto no solo afecta la experiencia del usuario, también al posicionamiento de la página web en buscadores de Internet como Google.

Malas impresiones a los visitantes

Una página con errores o mal rendimiento da una imagen poco profesional.

Los clientes potenciales pueden pensar que si el sitio web no está en buen estado, el negocio tampoco lo estará, ¡O incluso que el negocio ya cesó su actividad!

Pérdida de funcionalidades

No actualizar el WordPress significa perder la oportunidad de aprovechar nuevas herramientas y funciones que podrían hacer la vida más fácil tanto para los administradores como para los visitantes de la página web.

Descenso de posiciones en Google

Google penaliza las páginas web lentas o con errores técnicos por lo que, no tener la web WordPress actualizada, se podría perder posiciones en los resultados de búsqueda, lo que significa menos visibilidad y, en última instancia, menos ventas.

¿Quién debería hacer las actualizaciones en WordPress? Aunque WordPress tiene la opción de actualizar automáticamente, no es buena idea dejar que las cosas se actualicen solas sin supervisión. Ahí es cuando los desastres ocurren. A veces, una actualización puede causar conflictos entre plugins o romper algo en el diseño o funcionalidad de la página web.

Por eso, es mejor que expertos en WordPress realicen ese trabajo tan delicado, debido a que pueden:

Hacer copias de seguridad antes de actualizar y restaurarlas, por si algo sale mal durante el proceso de actualización.

Comprobar técnicamente que todo funcione correctamente después de la actualización.

Resolver cualquier conflicto o problema técnico que pueda surgir durante todo el delicado proceso.

Para quienes quieran mantener su página web WordPress rápida, segura y que funcione a la perfección en todo momento, contar con expertos en WordPress es la mejor opción, evitando dolores de cabeza y riesgos innecesarios que pueden causar grandes pérdidas.

Desde el estudio web Xplora, Carlos y su equipo ofrecen soluciones de mantenimiento, actualización y mejora de páginas WordPress, en formato “llaves en mano”, para asegurarse que cualquier página web esté técnicamente optimizada y lista para convertir visitantes en clientes reales, siendo un ejemplo de eficacia, seguridad y éxito online.