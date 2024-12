Silt finaliza 2024 liderando en verificación automatizada de empresas, identidades y documentos complejos

Silt, la startup española líder en soluciones de verificación de clientes y proveedores, finaliza 2024 con un balance de importantes hitos tecnológicos que refuerzan su misión de revolucionar la lucha contra el fraude y optimizar la experiencia de onboarding para empresas de todo el mundo Este año, la compañía ha continuado expandiendo y perfeccionando sus servicios de KYC (Know Your Customer) y KYB (Know Your Business), gracias al uso avanzado de inteligencia artificial y modelos propios de IA (Machine Learning y Large Language Models). Estas mejoras permiten ofrecer verificaciones más rápidas y precisas, consolidando a Silt como un referente global en innovación.

KYB: Automatización que transforma la verificación de clientes y proveedores

Desde su lanzamiento en octubre de 2023, el servicio KYB de Silt ha evolucionado significativamente. El flujo de KYB automatizado permite a los clientes ahorrar un 90% tiempo y un 75% de costes al procesar datos clave. Además, la customización de los requerimientos para cada necesidad de cada negocio satisface necesidades específicas por industria.

Entre las características destacadas del KYB en 2024:

Lectura automática de documentos complejos: La tecnología propia de Silt es precisa leyendo documentos complejos como escrituras de constitución o cuentas anuales. Actualmente, los equipos de Compliance tienen que leer 200 páginas al día de estos tipos de documentos. Gracias a la tecnología de Silt, ahora estos equipos solo deben fijarse en los datos detectados como incoherentes, quedando automatizada casi la totalidad del análisis de los documentos.

Verificación bancaria: Silt verifica que una empresa tenga una cuenta bancaria a su nombre válida de forma automática, ahorrando así pedir certificados bancarios difíciles de recolectar, y fáciles de falsificar.

Búsqueda automatizada de información empresarial: A través de bases de datos globales, Silt obtiene datos básicos de la empresa, reduciendo la necesidad de input manual.

Descubrimiento y verificación de UBOs (Ultimate Beneficial Owners): Usando IA, se identifican automáticamente los propietarios finales de la empresa, minimizando errores y tiempos de respuesta.

Monitoreo continuo: Los cambios en los datos de las empresas se actualizan automáticamente, con la opción de notificaciones para los clientes.

Los cambios en los datos de las empresas se actualizan automáticamente, con la opción de notificaciones para los clientes. Chequeos de compliance: Incluyen revisiones en listas de sanciones y adverse media, proporcionando una capa adicional de seguridad en el cumplimiento normativo. Además, este año se introdujeron funcionalidades avanzadas como recordatorios por email, flujos iniciales de KYB basados únicamente en datos básicos (screening) y cuestionarios personalizables que se adaptan a cada cliente.

KYC: Tecnología avanzada para verificar identidades al instante

En 2024, Silt integró una solución de Proof of Address (POA) que combina el poder de los LLM para analizar facturas y extraer información clave como nombre, dirección y fecha de emisión. Este sistema permite verificar automáticamente que el documento cumple con los estándares regulatorios y coincide con los datos proporcionados por el usuario.

La precisión y velocidad de las verificaciones continúan marcando la diferencia: los usuarios son procesados en apenas segundos, sin fricciones, mientras Silt mantiene su compromiso con la excelencia en la experiencia del cliente.

CDP: Procesamiento complejo de documentos con IA propia

El lanzamiento del Complex Document Processor (CDP) establece un nuevo estándar en la digitalización y procesamiento de documentos. Esta solución es capaz de gestionar cualquier tipo de documento, sin importar su formato o complejidad, con una precisión superior al 90%. Al reducir la necesidad de revisiones manuales, permite a las empresas ahorrar tiempo y costes mientras optimizan sus tiempos de respuesta.

A diferencia de otros proveedores que apenas alcanzan un 34% de documentos procesados sin errores, el CDP de Silt personaliza su funcionamiento para cada cliente, logrando que más del 90% de los documentos sean procesados correctamente desde el primer momento. Esto incluye documentos que antes eran considerados imposibles de automatizar, como contratos, facturas y estatutos complejos, integrándose sin problemas en los flujos de trabajo existentes y transformando datos no estructurados en información valiosa.

Esta herramienta no solo resulta imprescindible para procesos KYB, donde se gestionan grandes volúmenes de información, sino también para sectores que necesitan digitalizar y analizar documentos con rapidez y exactitud. Más que una solución tecnológica, el CDP se convierte en un aliado estratégico para reducir costes y maximizar la eficiencia operativa.

Un futuro sin fricciones

Con una visión clara para democratizar el acceso a tecnologías de verificación, Silt sigue ampliando su impacto global, priorizando la rapidez, la seguridad y la personalización.

Marc Pérez Martí y Gabriel Oliveira-Barra, cofundadores de Silt, reiteran su compromiso con la excelencia: "Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una herramienta que reduzca las barreras para nuestros clientes y combata el fraude con la máxima eficiencia. 2024 ha sido un año de consolidación tecnológica, pero 2025 promete aún más avances".

En un mercado en constante evolución, Silt continúa posicionándose como un aliado indispensable para empresas que buscan optimizar sus procesos de onboarding, cumplir con regulaciones y prevenir fraudes.