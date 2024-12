El auge de la medicina estética; más del 40% de la población la ha usado alguna vez

Los datos no dejan de crecer y según la Sociedad Española de Medicina Estética en un estudio reciente, el 40% la población española ha utilizado los servicios de medicina estética en alguna ocasión. Entre ellos, el 71,8% son mujeres y la edad media de acceso a la medicina estética es cada vez más temprana pasando de los 35 a los 20 años de edad. Otro dato a tener en cuenta es que el 60% de los no usuarios de medicina estética reconoce que se plantearía realizarse un tratamiento en algún momento.

Los tratamientos de medicina estética no solo buscan mejoran la imagen, también la salud y el bienestar de los pacientes. Esto lo sabe muy bien el equipo de expertos en medicina estética de la Clínica Pilar de Frutos bajo la dirección de la prestigiosa cirujana la Dra. Pilar de Frutos.

Cada vez aparecen más procedimientos, tratamientos y nuevas técnicas en medicina estética que conllevan menos riesgos y que por ende son menos agresivos. Dentro de sus principales ventajas está el poder eliminar pequeñas imperfecciones y mejorar de forma considerable la apariencia del rostro y cuerpo potenciando así la autoestima y confianza en uno mismo. Está más que demostrado que esto es un factor importante en el bienestar en general y en el equilibrio psicológico.

Otra ventaja que aporta la medicina estética es que las técnicas son de menor riesgo y en general poco invasivas. Los tratamientos se realizan de forma ambulatoria, no requieren hospitalización y su procedimiento se realiza en un corto tiempo de intervención; mucho de ellos se realiza en pocos minutos y en consulta. Además, sus efectos son visibles en muy poco tiempo y cada tratamiento se adapta a la necesidad del paciente.

Dentro de los miedos frecuentes y dudas con respecto a la medicina estética pueden encontrarse el miedo dolor o el verse “artificial” al inicio y al final, pero en manos de un equipo especializado de profesionales como es el equipo de expertos en medicina estética de Clínica Pilar de Frutos y comprobando la naturalidad de los resultados todos esos temores se disipan desde la primera consulta. Además, existen distintas técnicas para minimizar el dolor como las agujas muy finas, aplicación de anestesia tópica y en cuánto a los resultados en Clínica Piar de Frutos suele trabajar en distintas sesiones para así lograr la ansiada naturalidad.

De hecho los tratamientos de medicina estética se realizan aplicando con anterioridad crema anestésica oclusiva que actuará durante 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, se retira y se comienza a trabajar en las zonas que se quiera tratar. Al día siguiente, se puede realizar vida prácticamente normal siguiendo, eso sí, los cuidados específicos postratamiento recomendados por el médico estético para conseguir los mejores resultados.

Algunos datos estadísticos interesantes por tipo de tratamiento son:

Tratamientos corporales

De media se comienza con los tratamientos corporales a los 30 años de edad. Los usuarios de 26 a 45 años son los que más se preocupan por si el centro tiene licencia sanitaria para ejercer este tipo de tratamientos.

Tratamientos faciales

Los peelings son los tratamientos más utilizados (42,2%) y la edad media de comienzo con tratamientos faciales son los 33 años.

Tratamientos capilares

Los tratamientos capilares en mujeres son cada vez más demandados, en la Clinica Pilar de Frutos destaca su tratamiento Allskin.

Tratamientos antiaging

Los hombres comienzan con los tratamientos antiedad a los 38 años, mientras que las mujeres a los 41, en parte porque el envejecimiento del hombre suele ser más brusco y acusado.

Motivaciones y hábitos

Verse bien (44%) y aumentar la autoestima (36,2%) son los motivos más mencionados para hacerse un tratamiento de medicina estética.

La importancia de ponerse en manos de un equipo de profesionales experto en medicina estética como es el de Clínica Pilar de Frutos es crucial para potenciar todas estas ventajas, minimizar riesgos y superar miedos.