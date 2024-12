'Buy Now, Pay Later', cómo planificar las compras de Navidad sin descuidar el bolsillo, según Oney

Flexibilidad financiera, mejor conversión para los e-commerces o el acceso a productos de mayor valor, son algunas de las ventajas que ofrece el método de pago BNPL en épocas de grandes gastos, como es en Navidad Navidad es una de las temporadas del año donde más se consume y los gastos de muchos españoles se duplican durante esta época. En este contexto, muchos consumidores buscan la flexibilidad en los métodos de pago que les permitan hacer frente a todas las compras sin comprometer su presupuesto mensual.

Así, el modelo 'Buy Now, Pay Later' (BNPL), cada vez más popular en los e-commerces, está transformando la experiencia de compra, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de adquirir productos en el mismo momento y pagarlos en cómodos plazos. Según Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, estas son algunas de las ventajas con las que cuenta este método de pago:

Flexibilidad financiera. Esta modalidad permite a los consumidores planificar sus pagos a lo largo de varios meses, distribuyendo los costos de sus compras de manera más manejable, sin necesidad de recurrir al crédito tradicional. César de Andrés, Chief Commercial Officer en Oney España, asegura que "durante la temporada navideña, los consumidores buscan soluciones que les permitan disfrutar de estas fechas sin comprometer su estabilidad económica. En este sentido, el BNPL es una opción muy práctica porque facilita el acceso a productos, y además fomenta un consumo responsable y planificado".

Experiencia de compra mejorada. El BNPL transmite confianza al cliente, ofreciendo un método de pago seguro, transparente y alineado con sus necesidades. La transparencia es uno de los pilares fundamentales del BNPL, ya que las condiciones de pago suelen estar claramente especificadas desde el principio, evitando sorpresas desagradables y generando una sensación de fiabilidad. Asimismo, el Chief Commercial Officer en Oney España añade que "a diferencia de otras soluciones, el BNPL promueve un consumo responsable, ya que no genera deudas a largo plazo y los pagos están claramente definidos desde el inicio. Además, está especialmente diseñado para un perfil de consumidor digital que busca comodidad y control sobre su economía".