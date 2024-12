Una de las operaciones inmobiliarias más destacadas del año en la comarca del Vallés y una de las transacciones más mediáticas del sector Repara tu Deuda Abogados, el despacho de abogados más dinámico y en expansión de España, ha cerrado con éxito la compra de la emblemática antigua sede de Fluidra en Sabadell por un valor de 3,5 millones de euros. Esta adquisición se consolida como una de las operaciones inmobiliarias más destacadas del año en el Vallés y una de las transacciones más mediáticas del sector, reflejando la creciente influencia de Repara tu deuda abogados en el ámbito económico, financiero y legal del país.

La compra de este edificio, que ocupa las tres plantas superiores de la Torre Millenium en Sabadell, no solo marca un hito en la expansión del despacho, sino que también pone de manifiesto su solidez y visión a largo plazo en el mercado inmobiliario. La Torre Millenium, un rascacielos de 90 metros de altura con un diseño arquitectónico moderno y funcional, se ha convertido en el centro neurálgico de la actividad empresarial de la zona, con 22 plantas dedicadas en su mayoría a oficinas de alto nivel.

La operación se ha realizado a través de un leasing inmobiliario obtenido mediante una de las entidades financieras más importantes de España, una muestra del creciente poder y presencia de Repara tu deuda abogados en todos los ámbitos económicos. Además, el asesoramiento técnico, legal y comercial de la consultora CALISEA Consulting, especializada en la gestión de carteras de fondos a nivel nacional e internacional, ha sido clave para llevar a cabo esta operación de forma exitosa. La transacción se formalizó ante los notarios de referencia en Sabadell, Juan Gómez y Alejandro Sáez Ripoll, en una ceremonia que subraya la relevancia del despacho de abogados en el ecosistema empresarial del Vallés Occidental y Oriental.

Una inversión estratégica con un gran potencial

El inmueble, que formaba parte de la cartera de activos del fondo francés ACEFA, está ubicado en el corazón del Eix Macià, el principal eje económico de Sabadell, entre el Parque de Catalunya y el barrio de la Creu Alta. La Torre Millenium es un edificio de gran visibilidad, con cuatro fachadas que garantizan una excelente luminosidad natural y vistas panorámicas de la ciudad. La adquisición de las tres plantas superiores, que suman un total de 3.094 metros cuadrados, destaca por su gran potencial de revalorización, algo que Repara tu deuda abogados ha identificado como una oportunidad estratégica dentro de su modelo de negocio.

Con esta compra, el valor de la división inmobiliaria del grupo legal se eleva considerablemente, consolidando su presencia en el sector. Actualmente, un 71? la cartera inmobiliaria de Repara tu deuda abogados está compuesta por inmuebles de oficinas de alto rendimiento, mientras que el resto se dedica a la explotación de propiedades residenciales con fines turísticos, lo que refleja la diversificación de la firma y su enfoque hacia la rentabilidad y crecimiento sostenible.

Un futuro prometedor y en expansión

Alicia García, CEO de Repara tu deuda abogados, destacó la importancia de esta compra para el futuro de la firma: “Esta adquisición reafirma nuestro compromiso con el crecimiento estratégico del despacho y con la consolidación de nuestra presencia en el mercado inmobiliario. La Torre Millenium es una inversión clave que se alinea con nuestra visión de adquirir activos con un fuerte potencial de revalorización a medio plazo. Esta operación también demuestra que Repara tu deuda abogados sigue firme en su plan de expansión y desarrollo, y que continuamos posicionándonos como uno de los despachos más potentes y disruptivos de España”.

La CEO también adelantó que el despacho se encuentra negociando la compra de una emblemática oficina en una de las zonas más reconocidas de negocios de Madrid para el año 2025. Esta nueva adquisición sería un paso más en la estrategia de expansión del grupo, que busca seguir ampliando su cartera de activos tanto en el mercado inmobiliario como en el sector legal.

Un despacho con proyección nacional

La compra de la Torre Millenium forma parte de un ambicioso plan de expansión que posiciona a Repara tu deuda abogados no solo como un referente en el ámbito legal, sino también como un jugador clave en el mercado inmobiliario español. La firma, conocida por su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras en materia de reestructuración financiera y asesoría legal en la Ley de la segunda oportunidad, continúa consolidándose como uno de los despachos más influyentes del país, con un crecimiento que parece imparable.

Con una sólida base de clientes y una visión estratégica centrada en la excelencia y la innovación, Repara tu deuda abogados se acerca al cierre del ejercicio 2024 con perspectivas de crecimiento excepcionales. La firma tiene previsto aumentar sus adquisiciones en el mercado durante 2025, con nuevas compras que incluyen la ampliación de su cartera inmobiliaria.

Repara tu deuda abogados sigue demostrando que es un despacho con capacidad para transformar el panorama legal y empresarial de España, apostando por inversiones que no solo beneficien a sus clientes, sino que también refuercen su posicionamiento como líder indiscutido en el sector de la Ley de Segunda Oportunidad.

Sobre Repara tu deuda abogados

Repara tu deuda abogados es uno de los despachos más destacados en España, especializado en la cancelación de deudas y la asesoría legal a particulares. Con un equipo de abogados de renombre y una amplia experiencia en el sector, la firma ha logrado posicionarse como un referente en el ámbito jurídico, ofreciendo soluciones personalizadas y de alto impacto. Además de su actividad legal, Repara tu deuda abogados ha diversificado su modelo de negocio hacia el mercado inmobiliario, con un creciente interés en la adquisición de activos de alto rendimiento y potencial de revalorización.