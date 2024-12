Menamobel explica cómo serán los hogares de 2025: responsables, funcionales y sostenibles

Cuando entra un nuevo año, el mundo de la decoración y el mobiliario se prepara para recibir una serie de tendencias que prometen transformar los hogares en espacios más sostenibles, funcionales y personalizados. Ivana González Mena, socia directora de Menamobel, comparte su visión sobre lo que depara el futuro en el diseño de interiores "El 2025 será el año en el que la sostenibilidad se convierta en una prioridad indiscutible en la decoración y el mobiliario", afirma González Mena. "Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus decisiones de compra, por lo que optarán por muebles fabricados con materiales reciclados y procesos de producción éticos".

Entre las tendencias destacadas para este año, Ivana señala el auge de los tonos terracota y los verdes naturales, que evocan una conexión más profunda con la naturaleza. "Estos colores no solo aportan calidez y frescura a los espacios, sino que también fomentan una atmósfera de tranquilidad y bienestar", explica.

La personalización también jugará un papel crucial en la decoración de 2025. "Los consumidores buscan piezas únicas que reflejen su estilo personal y su historia. Las marcas deben ofrecer opciones personalizables que permitan a los clientes expresar su individualidad", añade González Mena.

Además, la funcionalidad seguirá siendo un aspecto clave en el diseño de mobiliario. "Con el aumento del trabajo remoto, los espacios deben adaptarse a múltiples funciones. Los muebles modulares y las soluciones de almacenamiento inteligente serán esenciales para maximizar el espacio en los hogares", señala la experta.

Consejos para convertir una vivienda en hogar en 2025

Optar por materiales sostenibles: Al elegir mobiliario, la experta aconseja buscar productos fabricados con materiales reciclados o de origen sostenible.

Crear espacios multifuncionales: Considerar muebles que sirvan para más de una función, como sofás cama o mesas extensibles, para adaptarse a diferentes necesidades.

Incorporar elementos naturales: Añadir plantas y elementos naturales para mejorar la calidad del aire y aportar un toque de frescura al hogar.

Personalizar el espacio: No temer mezclar estilos y colores. La personalización hará que los hogares reflejen la personalidad de quienes lo habitan.

Priorizar la comodidad: El mobiliario cómodo y ergonómico es esencial, especialmente si se pasan largos periodos en casa. Con estas tendencias y consejos, el 2025 se presenta como un año emocionante para la decoración y el mobiliario, donde la sostenibilidad y la personalización serán las claves para crear hogares que no solo sean estéticamente agradables, sino también responsables y funcionales.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.