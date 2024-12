El proyecto LEAD-PRO apuesta por la IA para mejorar la gestión de catástrofes en Europa

ISACA tiene un papel fundamental en esta iniciativa pionera que pretende transformar la respuesta ante crisis como la DANA en Valencia en el marco de la Ley de la IA europea ISACA, una asociación global que promueve a individuos y organizaciones en la búsqueda de la confianza digital, ha anunciado su participación en LEAD-PRO, un proyecto vanguardista de Horizon Innovation Action centrado en la mejora de las capacidades de gestión de desastres a través de la tecnología avanzada de IA. Con el apoyo de ISACA y sus credenciales de formación, el proyecto tiene como objetivo transformar la forma en que los organismos encargados de hacer cumplir la ley (LEA) de toda Europa se preparan y responden a las crisis.

La participación en esta iniciativa, en el marco de la estrategia de la Comisión Europea, representa el compromiso con el uso de tecnología de vanguardia para reforzar la prevención y respuesta ante desastres en toda Europa. Como parte del apoyo continuo al Pacto de Competencias de la UE, la organización se dedica a avanzar en los esfuerzos para reducir la brecha de competencias de la UE en los sectores TI y de ciberseguridad. Al ofrecer formación con sus credenciales, el proyecto brinda oportunidades de formación a un público más amplio, mejorando el conjunto de habilidades de ciberseguridad de los participantes y contribuyendo a un frente europeo de ciberseguridad más robusto.

El proyecto, coordinado por Albert Algans de NUUK AI, se centra en el desarrollo de herramientas avanzadas basadas en IA para que los LEA mejoren sus habilidades y capacidades en la gestión eficaz de catástrofes. La participación de la asociación subraya su dedicación a fomentar la innovación en la confianza digital y la gobernanza dentro de los sectores críticos.

Chris Dimitriadis, director de Estrategia Global de ISACA, declara: "A través de la participación en el proyecto, no solo se contribuye a crear organismos encargados de la aplicación de la ley aún más expertos en el ámbito digital, sino también fomentando una cultura de la innovación -mediante la adopción segura de tecnologías emergentes-, la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los socios europeos. Esta iniciativa es crucial para adaptarse a los retos cambiantes de la gestión de catástrofes y, en última instancia, para salvaguardar a las comunidades y garantizar un futuro más resiliente".

Este plan conjunto aborda necesidades urgentes puestas de manifiesto por acontecimientos recientes, como la catástrofe de las inundaciones de Valencia. LEAD-PRO se centra en el desarrollo de soluciones de IA para el análisis de datos en tiempo real, la mejora de la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el fomento de la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad europeos.

Para Albert Algans: "LEAD-PRO es pionera en la integración de IoT y AI para transformar la gestión de desastres. Mediante el desarrollo de tecnologías visuales y sistemas inteligentes de toma de decisiones, se dota a las fuerzas del orden de herramientas que mejoran el conocimiento de la situación y la eficiencia operativa. Esta iniciativa no solo aborda desafíos inmediatos, sino que también establece un nuevo estándar para la respuesta proactiva ante desastres en toda Europa".

Acerca de LEAD-PRO

LEAD-PRO es un proyecto de Horizonte 2020 en el que participan un consorcio de PYME de toda la UE, incluidas ITERATO y L3CE, e ISACA. El proyecto colabora con cuatro fuerzas policiales de Letonia, Lituania, Valencia y Barcelona (España), destacando su enfoque integral para mejorar las capacidades de gestión de catástrofes en toda Europa. La iniciativa se centra en la integración de sistemas IoT, streaming multimedia y capacidades de IA para mejorar el análisis de datos en tiempo real y la toma de decisiones durante las crisis. Al abordar estos retos, LEAD-PRO pretende mejorar la utilización de los datos, facilitar una comunicación fluida y garantizar una gestión eficiente de los recursos, componentes críticos para una respuesta eficaz ante las catástrofes.

Acerca de ISACA

ISACA® (www.isaca.org) es una comunidad global que promueve a individuos y organizaciones en su búsqueda de la confianza digital. Durante más de 50 años, ISACA ha equipado a individuos y empresas con el conocimiento, credenciales, educación, capacitación y comunidad para progresar en sus carreras, transformar sus organizaciones y construir un mundo digital más confiable y ético. ISACA es una asociación profesional global y una organización de aprendizaje que aprovecha la experiencia de sus más de 170.000 miembros que trabajan en campos de confianza digital como la seguridad de la información, el gobierno, el aseguramiento, el riesgo, la privacidad y la calidad. Está presente en 188 países, incluidos 225 capítulos en todo el mundo. A través de su fundación One In Tech, ISACA apoya la educación en TI y las trayectorias profesionales para poblaciones con pocos recursos y escasa representación.