Los empresarios españoles pierden el miedo a la foto de perfil

En el pasado, muchos empresarios y profesionales españoles solían evitar hacerse fotos de perfil, considerando que no eran necesarias o que podían hacerlo por sí mismos. Sin embargo, esta percepción está cambiando rápidamente. En la actualidad, la fotografía corporativa está siendo reconocida como una herramienta estratégica para ganar clientes y mejorar la imagen de marca.

Felix Damian, fotógrafo especializado en fotografía corporativa con estudio fotográfico en Alcalá de Henares y Madrid, señala: “Cada vez más empresarios entienden que una buena foto de perfil no es solo un elemento visual, sino una forma de transmitir confianza, profesionalidad y cercanía. Una imagen bien trabajada puede ser determinante a la hora de cerrar negocios o atraer clientes”.

Las fotos corporativas que necesitan las empresas para ganar clientes En un mercado tan competitivo como el español, las empresas no solo compiten por ofrecer los mejores productos o servicios, sino también por destacar visualmente en sus canales digitales. Las fotos profesionales son fundamentales para construir una imagen sólida y atractiva que conecte con el público.

“Hoy en día, las empresas necesitan mucho más que fotos genéricas. Buscan imágenes auténticas y personalizadas que representen sus valores y lo mejor de su equipo”, explica Felix Damian. “En nuestros estudios de Alcalá de Henares y Madrid, nos especializamos en sesiones diseñadas para cada cliente, ya sea una empresa que quiere renovar su página web o un profesional que busca destacar en LinkedIn”.

Las fotos corporativas más demandadas incluyen:

Retratos individuales para perfiles profesionales y currículos.

Fotografías de equipo que reflejan unidad y profesionalismo.

Imágenes de eventos y presentaciones que capturan la esencia de la marca.

Transformar la percepción empresarial Felix Damian Films ha trabajado con empresas y profesionales que, tras renovar su imagen visual, han logrado atraer más oportunidades. “Muchos empresarios llegan con la idea de que no son fotogénicos o que una foto no puede hacer la diferencia. Pero una vez que ven el resultado, entienden cómo una imagen profesional les posiciona mejor ante clientes e inversores”, comenta Damian.

Con un enfoque personalizado y equipamiento de última generación, los estudios de Felix Damian ofrecen sesiones en interiores y exteriores, cuidando cada detalle para obtener un resultado impecable.

Si se busca transformar la imagen corporativa, se puede reservar una sesión en Felix Damian Films, disponible tanto en Alcalá de Henares como en Madrid.