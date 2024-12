Obg consultores lanza el programa Kit Consulting para acelerar la digitalización en la industria

Obg consultores se ha establecido rápidamente como una de las principales consultoras especializadas en programas subvencionados, posicionándose entre las líderes del sector junto a otras grandes compañías.

A través de su Programa Kit Consulting, dirigido a empresas de al menos 10 empleados, Obg consultores by Orbelgrupo, impulsa la transformación digital de las PYMES con soluciones personalizadas que optimizan procesos, reducen costos y mejoran la competitividad mediante herramientas avanzadas en ciberseguridad, inteligencia artificial y digitalización, entre otras.

Transformación digital: una oportunidad estratégica para las PYMES Con más de 40 años de experiencia en el sector industrial, Orbelgrupo ha adquirido un profundo conocimiento de los desafíos tecnológicos que enfrentan las PYMES. A través de Obg consultores, esta experiencia se pone al servicio de las empresas mediante el Programa Kit Consulting, ayudándolas a superar obstáculos tecnológicos y avanzar en su transformación digital.

"El futuro es digital, y adaptarse es clave para seguir avanzando. Las empresas que no apuestan por la transformación digital están perdiendo una oportunidad crucial para optimizar sus operaciones, reducir costos y mantenerse competitivas en un mercado cada vez más digitalizado. Sin dar el paso hacia la digitalización, corren el riesgo de quedar rezagadas frente a aquellas que ya están aprovechando las ventajas de la tecnología", aseguran desde Obg consultores.

Áreas clave de actuación donde Obg consultores crea valor Obg consultores se posiciona como un aliado estratégico en el journey digital de las PYMES, ofreciendo un acompañamiento integral para superar barreras tecnológicas y maximizar las oportunidades que brinda la digitalización.

Si bien su experiencia abarca un amplio espectro de áreas, destacan algunas de las más estratégicas y recurrentes:

Ciberseguridad: Protección integral de activos digitales y datos sensibles, con énfasis en la identificación de vulnerabilidades y la continuidad operativa frente a amenazas cibernéticas.

Inteligencia artificial: Implementación de herramientas avanzadas que optimizan procesos, automatizan tareas y permiten tomar decisiones basadas en datos, maximizando la eficiencia empresarial.

Digitalización: Automatización y modernización de operaciones para incrementar la productividad y adaptarse a un mercado dinámico y en constante evolución.

Estas son solo algunas de las áreas en las que Obg consultores diseña e implementa soluciones innovadoras y personalizadas, asegurando que cada empresa esté lista para enfrentar los retos de la era digital.

Método exclusivo: tres pasos hacia la excelencia digital La consultoría de Orbelgrupo, Obg consultores, se ha consolidado como uno de los referentes en el ámbito de los programas subvencionados, destacando en los primeros puestos junto a otras grandes compañías del sector.

Además de su experiencia en la gestión de ayudas, Obg consultores ofrece planes estratégicos diseñados para impulsar el crecimiento, la transformación industrial y digital de las empresas.

Su método exclusivo en tres pasos hacia la excelencia incluye una consulta inicial, un diagnóstico personalizado y la presentación de recomendaciones estratégicas, todo orientado a mejorar la competitividad y optimizar los procesos empresariales. Este método asegura que cada empresa reciba un plan alineado con sus metas, permitiéndoles no solo adaptarse a los retos de la era digital, sino también avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

Las empresas interesadas en conocer más sobre cómo Obg consultores y el programa Kit Consulting pueden ponerse en contacto a través del email hola@obgconsultores.com

Sobre Orbelgrupo

Orbelgrupo acumula más de 40 años de experiencia en el sector industrial, concretamente en áreas como la Manutención (Orbel Flotas), Ingeniería Logística o Robótica (Orbel Ingeniería). Expertos en detectar las necesidades de los mercados, la compañía ha ido incorporando nuevas líneas de negocio relacionadas con la Formación, a través de Academia Industrial, referentes en formación profesional para el sector industrial desde hace casi dos décadas. Más recientemente, el Grupo también ha puesto el foco en el sector servicios, creando Obg consultores. La Consultoría dirigida a las PYMES de la Comunitat Valenciana que contribuye a buscar las soluciones más idóneas para impulsar la transformación industrial de cada negocio, ofreciendo además, formación empresarial para ayudar a mejorar las competencias de los empleados, mediante Obg academy. En esta gran apuesta por la transformación industrial y por su afán constante de contribución, colaboración e innovación, nació TECHCITY. El espacio en el que el talento, los conocimientos y la experiencia, convergen en forma de encuentros profesionales para compartir ideas, reflexiones y proyectos innovadores, mediante los diferentes líderes.

