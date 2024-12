Despido a embarazadas, abogados en Barcelona y Madrid de Català Reinón aclaran las circunstancias

La protección laboral de las trabajadoras embarazadas es un tema de gran relevancia jurídica y social. En España, la legislación establece garantías específicas para evitar que el embarazo sea causa de discriminación en el ámbito laboral. Sin embargo, existen circunstancias concretas en las que el despido de una trabajadora embarazada puede considerarse legal.

El despacho Català Reinón, con equipos de abogados en Barcelona y abogados en Madrid, detalla las claves para entender esta compleja cuestión.

Despido de embarazadas, lo que establece la legislación española El Estatuto de los Trabajadores protege explícitamente a las trabajadoras embarazadas contra despidos que tengan como motivo su estado. Según la normativa, el despido de una trabajadora embarazada será considerado nulo, salvo en situaciones excepcionales. Entre ellas, se incluye la extinción del contrato por causas objetivas, como el cierre de la empresa, o por motivos disciplinarios debidamente justificados.

Para que el despido no sea considerado discriminatorio, el empleador debe demostrar que las causas del mismo no están relacionadas con el embarazo. De lo contrario, la trabajadora podrá demandar a la empresa, y el despido será declarado nulo, obligando al empleador a readmitirla en su puesto y a abonar los salarios no percibidos.

¿Cómo pueden ayudar los abogados especializados? Los abogados en Barcelona y abogados en Madrid del despacho Català Reinón ofrecen asesoramiento personalizado tanto a trabajadoras como a empresas en casos de despido relacionados con el embarazo. Para las trabajadoras, el equipo jurídico ayuda a identificar si existen indicios de discriminación y a iniciar los procedimientos legales necesarios para defender sus derechos.

Por otro lado, para las empresas, Català Reinón ofrece orientación sobre cómo proceder en situaciones complejas, asegurando el cumplimiento de la normativa laboral y evitando conflictos legales. Este enfoque busca garantizar que todas las partes involucradas actúen dentro del marco de la ley.

Con más de tres décadas de experiencia, Català Reinón cuenta con un equipo especializado en derecho laboral, disponible en sus oficinas de Barcelona y Madrid, para abordar este tipo de casos con rigor y profesionalidad.