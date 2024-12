​El polémico concejal de Alzira que no sabe gestionar el tema de los jabalíes

Enrique Montalvá está a menudo en el centro de la polémica, pues actualmente pertenece a un partido independiente llamado UCIN tras dimitir del PP y posteriormente tampoco cuadrar en VOX, estando actualmente cumpliendo funciones de gobierno en el Ayuntamiento de Alzira junto a Compromís y el PSOE.

En la plataforma animalista de Alzira condenamos rotundamente que este concejal desde agosto no haya mediado palabra con nuestra plataforma para solucionar el tema de los jabalíes, pese a presentar una instancia en agosto y reiterar el tema mediante su correo electrónico.

El alcalde de Alzira y la concejala de bienestar Animal sí que respondieron por correo electrónico diciendo que querían gestionarlo de forma ética, pero por parte de esta persona parece que no hay ninguna voluntad de reunirse con la bióloga de nuestro colectivo ni de solucionar el tema de los jabalíes.

Según informaciones públicas que aparecen en los medios, la exconcejal de fiestas de Alzira, cesada hace unos días por el alcalde tras no votar a favor de exigir la destitución del negligente Carlos Mazón, compareció en una rueda de prensa donde declaraba haber sufrido acoso laboral y sexual por su compañero de partido, Enrique Montalvá.

Aunque la dirección nacional de su partido independiente UCIN anulara la asamblea de Alzira al detectar "irregularidades" en la convocatoria se reunieron en comisión permanente abierta a todos los asociados y simpatizantes del partido para dar explicaciones de todo lo ocurrido donde, según Chordá, Enrique Montalvá ni siquiera acudió.

Esta decisión no es solo por la destitución de Chordá como concejal de Fiestas, sino también por unos mensajes hacia ella en los que, según ha relatado, Montalvá la atacó personalmente, aparte de imponer sus criterios personales frente a las decisiones del partido al que pertenece.

La concejal Mar Chordá ha presentado una denuncia por “acoso laboral y sexual con técnicas de violencia verbal y vejaciones” contra el portavoz del grupo, Enrique Montalvá, al que atribuye además gestos obscenos que, según afirma, representaron “una humillación como persona y como mujer”, con expresiones como “lo que tú dices me lo paso por los huevos”.

Sobre estos temas yo solamente reproduzco la información pública de los medios y el tiempo dirá si es verdad o no, pero lo cierto es que en sus funciones respecto a los jabalíes deja mucho que desear y tampoco ha cuadrado en los partidos VOX y PP.



Enrique Montalvá niega los hechos aunque reconoce un mal gesto durante una acalorada discusión y en cuanto a nuestra plataforma, es vergonzoso que nos hayan respondido otras personas y él que tiene las competencias prefiera ignorarnos durante meses y promover métodos anacrónicos basados en liarse a balazos y aumentar el problema más aún, además del daño medioambiental que luego se traduce en catástrofes como la DANA.

Otra de las cuestiones que veo fundamental es educar a la infancia en el respeto a todos los animales, pues no necesitamos utilizarlos ni para entretenimiento ni comida ni vestimenta ni experimentación o cualquier otro fin antropocentrista.

Sin ir más lejos, hoy mismo he leído que un niño volvía a tener problemas en un colegio para acceder a un menú vegano, pese a ser más sencillo y saludable como hasta la Asociación española de pediatría ha tenido que reconocer, señalando además las ventajas en la prevención de enfermedades si la alimentación vegana se planifica bien.

De igual manera, el irresponsable gobierno que tenemos prefiere perseguir a las empresas que hacen alternativas veganas con el mismo sabor y textura que fomentar una alimentación ética, sostenible y saludable.

CÓMO SE DEBE GESTIONAR EL TEMA DE LOS JABALÍES

El problema de que haya jabalíes, al igual que otras especies de animales que tanto se criminalizan, es culpa única y exclusivamente de los seres humanos y, una vez creado el problema, ahora se quejan y piden soluciones.

En la política hay delirios cada dos por tres y una de las tantas polémicas mediáticas fue cuando al actual alcalde de Madrid se le ocurrió gastarse 3.000.000 millones de euros en mandar a encapuchados a pegar tiros por los parques de Madrid contra las cotorras creando a la larga un problema mucho mayor, pues en todas las especies de animales por supervivencia se reproducen más rápido cuando eliminan a unas cuantas.

Por su parte, la bióloga de la plataforma animalista de Alzira, Rosa Más, señala que los jabalíes son animales “sociales”, en el sentido de que van en grupo. En concreto, en grupos de hembras, con sus crías, en la que existe una que es la matriarca, es decir, la que se reproduce, inhibiendo las feromonas del resto. De esta manera se controla la reproducción en el grupo.

“Si hay caza indiscriminada y se elimina a la matriarca, lo que se va a provocar es que el resto de hembras entren en celo, lo que provocaría que la población de jabalíes creciese de forma más rápida, siendo, por tanto, contraproducente la caza y las batidas, para evitar su presencia", explica Más.



“De hecho, se lleva toda la vida cazando y la población de jabalíes sigue yendo a más”, declara la bióloga, que incide en que el problema también sienta sus bases en que se ha “restringido su hábitat”. La experta insiste en que estos animales suelen buscar más agua que comida, ya que “se alimentan de cualquier cosa”.

Sobre este último aspecto, la plataforma animalista de Alzira promovemos la puesta en marcha de “cultivos diana”, que rodeen las fincas y eviten que los animales se adentren, y por la creación de zonas de agua que los mantengan alejados.

Otra de las cuestiones que apunta Más es que la instalación de puntos de alimentación para ser cazados «fideliza a los animales» que «se acostumbran al entorno humano y a no tener que buscar el alimento, lo que provoca el acercamiento a los núcleos urbanos».

Más también trabaja la agricultura ecológica y ha dado explicaciones en multitud de ocasiones a los medios sobre cómo gestionar el tema de los jabalíes para que no afecten a los cultivos, al igual que otras especies como los flamencos de la Albufera o conejos.

En cuanto a la reducción de la población, desde la plataforma animalista de Alzira apostamos por soluciones como las que se llevaron a cabo en Cataluña, es decir, la esterilización en forma de vacuna que, señala Más, “fue todo un éxito”.

"Tenemos un problema de base», reclama la bióloga, «porque el problema es que no sabemos cuál es el problema, no sabemos si hay superpoblación real, entendida como un número de animales que el ecosistema no puede asumir, si se trata de familias transeúntes o de comunidades residentes, no sabemos si hay un grupo que se ha desequilibrado», asegura, por lo que reclama que «se realice un estudio pormenorizado de por qué están ahí, no solamente si hay más o menos, caracterizado las poblaciones" y zanja reclamando que "en muchas ocasiones, son los propios cazadores los que en las granjas cinegéticas crían a estos animales para después soltarlos y cazarlos a tiros con mayor facilidad, pues son prácticamente animales domésticos".

PROTECCIÓN DE LOS JABALÍES

Los científicos están de acuerdo en que los jabalíes son muy inteligentes. De hecho, los incluyen en el exclusivo club al que pertenecen los lobos, los delfines o los chimpancés: se trata de animales con conductas complejas, de carácter sociable y reflexivo y capaces de entender y resolver problemas complejos. Es decir, a pesar de su infundada fama de gamberros, los jabalíes son unos animales muy perspicaces.

Lógicamente, cada animal tiene su razón de ser y unas características e intereses que, como siempre, están muy alejados de las perversas ideas humanas.

Casi a diario aparecen informaciones en diferentes medios sobre los jabalíes sin contrastar, pues si el ser humano no hubiera creado el problema, ahora no habría accidentes con estos animales y si las administraciones hicieran su trabajo tampoco pasaría esto.

Tras este desastre climático provocado por los humanos que tanto interés tienen en destrozar todo y dejar sin futuro a las siguientes generaciones, acudí a un refugio de Aldaia para ayudar y pude interactuar con la jabalí Trini que se hizo famosa por haberse perdido y todo el mundo la compartía para que apareciera teniendo finalmente este resultado a pesar de la soberbia de la Guardia civil porque total "solamente son animales" y no es prioritario (como si fuera tan difícil remitir el caso al Seprona o a la Policía local por si aparecía).

Es indignante el desprecio que la mayoría de autoridades muestran tanto por los animales como por las personas altruistas que hacen el trabajo que les corresponde a ellos, pues Trini tenía la suerte de haber sido rescatada en una situación muy angustiosa para ella y tuvo la suerte por segunda vez de dar con personas de buen corazón que la volvieron a encontrar para darle de nuevo la dignidad que cualquier animal merece.

El señor Enrique Montalvá del Ayuntamiento de Alzira no es consciente del cargo público que representa y que debería servir para solucionar problemas y no para crearlos, pues tanto por la instancia como a través de los medios y su correo electrónico sabe perfectamente que los métodos que promueve además de ser condenables desde la ética más básica y contaminantes, a la larga son completamente inútiles.

Por prejuicios e ignorancia de los humanos, los periodistas y las administraciones a menudo en los medios de comunicación damos la cara por diferentes especies de animales y especialmente en la otra plataforma que tenemos y que se llama defensa animal siendo el ámbito de carácter nacional. A menudo nos toca responder especialmente sobre la gestión de las palomas o los jabalíes, además de topar con otros concejales que todavía no han salido de la España del blanco y negro.

De todas maneras, cierto es también que puedes escribir a 20 periodistas demostrándoles que lo que han publicado tendría fácil solución y que solamente te responda uno.



Pronto tocará hablar de los circos con animales, pues mientras la gente está desesperada y pidiendo ayuda por haberlo pedido todo o desolada por haber fallecido algún familiar, el PP y sus colegas ultras de Vox han trabajado para devolver los circos que explotan animales a la Comunidad Valenciana.

Encima, estas Navidades ya estará en Valencia el polémico circo "de Nadal" que actuó con la prohibición vigente durante mucho tiempo en Alfafar, incluso incumpliendo las medidas de seguridad que en ese momento teníamos que soportar y todo con la complicidad del también polémico alcalde del municipio, el popular Juan Ramón Adsuara que tiene ilusión desde hace años de que vaya a protestar contra la tauromaquia en otro pueblo más violento para que me pase algo como ha dicho públicamente (pese a que debe seguirme poco, pues si no sabría que he estado en muchos otros aunque no deba ninguna explicación).



Si no hubiera venido esta catástrofe climática, hubiera estado en el siguiente pleno para contestar al primer edil y exigirle que rectifique las difamaciones realizadas en el último pleno contra mi persona, aunque también tiene costumbre de no dejar hablar a la gente en los plenos o ir presumiendo cuando lo hace una vez a las mil.

En fin, ahora es el momento de solidarizarnos con la situación que atraviesa Alfafar y otros pueblos, pero siempre que se pueda hay que seguir recordando las negligencias políticas constantes, que además, hacen que más de un mes después estos pueblos sigan destrozados mientras ciertos políticos trabajan en abusar de los animales más todavía.

El señor Enrique Montalvá ha estado en diferentes partidos donde no ha cuadrado y en el actual parece que tampoco por lo que esperamos que ese tema de presunto acoso se resuelva cuanto antes sea culpable o inocente, pero desde luego podemos decir con total rotundidad que la gestión en cuanto a los jabalíes es pésima.

Hasta que se demuestre lo contrario, tengo la obligación de respetar la presunción de inocencia, pero también de hacerme eco de las informaciones públicas.



Que no quepa duda de que, desde los diferentes colectivos a los que representamos, vamos a seguir defendiendo a los animales y promoviendo una educación antiespecista desde la infancia que incluya el respeto a todas y cada una de las especies de animales.

A través de mi página de activismo en Instagram, "Diego Nevado Martínez", puedes estar al tanto de todas estas campañas e informaciones para crear un mundo mejor.