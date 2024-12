Marc Márquez, Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Jorge Lorenzo descubren los secretos de Ducati en "La Vida en Rojo"

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha estrenado hoy ‘La vida en rojo’, su nuevo documental que descubre el pasado, presente y futuro de Ducati de la mano de sus grandes pilotos e ingenieros. Hace ya más de 20 años que Capirossi consiguió la primera victoria para la fábrica italiana y, desde entonces, las motos italianas no han parado de cosechar éxitos. En esta nueva producción DAZN descubre desde dentro cómo se vive la pasión roja de la mano de históricos ducatistas como Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor, Gigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse, Carl Fogarty, cuatro veces campeón de WorldSBK o leyendas mundialistas que han corrido con Ducati como Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi, Álvaro Bautista, Jorge Martín, Pecco Bagnaia o Carlos Checa. ‘La vida en rojo’ ofrece un viaje único a través de la historia de Ducati en MotoGP y WorldSBK. Tomando como punto de partida la icónica ciudad de Bolonia, cuna ducatista, esta producción revive los mejores momentos de la fábrica italiana, pero también algunos de los más duros. Desde las primeras victorias en la categoría reina hasta el triunfo de Checa en Superbikes, pasando por las complicaciones con Rossi o el éxito de Pecco Bagnaia, los aficionados pueden revivir durante más de una hora la historia de Ducati en MotoGP. Marc Márquez, nuevo fichaje de Ducati, sabe muy bien lo que es competir contra la Desmosedici GP: “Yo en el otro lado he podido vivir toda su evolución. Llegué en 2013 a MotoGP y nadie quería la Ducati (…) Mis mayores rivales estando en Honda eran Yamaha, pero ya en 2016 y 2017 dije ‘cuidado, cuidado que llegan’. Justo cuando ya estaba Lorenzo en Ducati dije ‘han llegado’”. El de Cervera también tiene buenas palabras sobre su futuro jefe: “Yo definiría a Gigi Dall’Igna como un piloto. Tiene mentalidad de piloto 100%, cuando no gana se enfada. Tiene esa ambición que es necesaria en el mundo de la competición”. Jorge Lorenzo también recuerda cómo se cerró su fichaje: “El primer acercamiento lo realizó Dall’Igna en 2014, él siempre ha sido mi gran valedor. Trabajamos juntos en Derbi y en Aprilia y sabía que si yo me encontraba a gusto con la moto era ganador (…) A finales de 2015 yo buscaba nuevos estímulos después de tantos años en Yamaha (…) Llamamos a Dall’Igna y ahí se activó todo”. Pecco Bagnaia, compañero de Márquez para el próximo campeonato, destaca que: “Ducati para mí es amor (…) Siempre he soñado en llegar a MotoGP con Ducati y todavía pienso que la moto más guapa del mundo es una Ducati”. El recién coronado como Campeón del Mundo de MotoGP, Jorge Martín, analiza la estrategia de pilotos de Ducati, que considera otra de las claves para que los de Bolonia estén triunfando de este modo: “Yo creo que siguen una estrategia mejor a nivel económico, porque al final fichas pilotos jóvenes que suben casi a cualquier precio, pilotos sin manías de otras motos o de otros años con la mente libre para aprender la Ducati. Esto ha sido clave”. Otra leyenda del motociclismo español como Álvaro Bautista destaca la importancia de Dall’Igna en el desarrollo de la moto: “Gigi es un mago. Ahí está el secreto. Es un buen ingeniero que escucha a los pilotos, que sabe trabajar, no solo viendo datos, sino interpretándolos junto con los comentarios del piloto. Estos últimos años es la moto que todo el mundo quiere”. La pasión por las dos ruedas se vive en DAZN ‘La vida en rojo’ es la última incorporación al extenso catálogo de motociclismo de DAZN. Con el triunfo mundialista de Jorge Martín todavía reciente, la adrenalina de las dos ruedas no cesa en la plataforma. Además de este nuevo documental, los fans podrán disfrutar próximamente de nuevos títulos, como ‘Espargabros’, una producción que profundiza en dos de los hermanos más conocidos de la parrilla, los Espargaró, o ‘Maverick: Dos vidas’, donde las cámaras de DAZN se posarán en la figura de Viñales para descubrir la historia de luces y sombras dentro y fuera de la pista del piloto de Figueres.