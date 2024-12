​El Golem Fest, contra viento y marea

La Asociación Cultural Golem Fest Valencia ha conseguido, a pesar de las dificultades que se ha encontrado en el camino, montar y convocar la VI edición del Golem Fest.

Con la ayuda de la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo; la Universidad de València, Jardí Botànic; y el Grupo Dacsa (Dacsa y Rismar), hemos logrado sacar adelante, un año más, el Golem Fest. Esta edición tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre en el Auditorio Joan Plaça (Jardín Botánico).

Creemos que, a pesar de este final de año tan convulso, debemos seguir apoyando la cultura y continuar adelante justo por los que se fueron y por los que siguen al pie del cañón. ¡Por Valencia! Para promocionar nuestra ciudad y no dejar que su economía se desmorone todavía más.

El ánimo no es el de siempre: no es júbilo lo que sentimos, sino LUCHA, PERSEVERANCIA, la idea de SALIR ADELANTE CUESTE LO QUE CUESTE. Y lo afrontamos con ilusión y una sonrisa, porque nos lo merecemos.

En este sentido, este año hemos apostado por un Golem Fest muy valenciano, en favor de los autores nacidos en nuestra tierra o afincados en ella, y por lo folclórico, porque las Fallas también tendrán su hueco en el Festival.

Entre los autores de Valencia, encabezados por Pilar Pedraza y Emilio Bueso, estarán Ana G. Herráez, Javier Navarro, Jesús García Cívico, Salvador Bayarri, Simón Delgado y Raúl Sanz.

También daremos nuestro apoyo a jóvenes talentos emergentes como Elisa Rodbal, Raúl Sanz o Celia Cuenca.

La apertura hacia otros géneros la hacemos este año con un libro histórico de intriga, pasión y música: El misterio de Razumovski (Ediciones B), última obra de Martín Llade.

El toque internacional viene en esta edición de la mano de la argentina Laura Ponce, editora, escritora y gestora cultural, con su libro Cosmografía profunda, editado en España.

Por otra parte, contaremos con el espléndido corto Huir, obra ganadora de la IV edición del Audi Future Stories, el certamen de cortos más importante del país. Su guionista y director es Alejandro Pereira, una futura promesa del audiovisual, y está codirigido por el reputado Kike Maíllo. Sus actores protagonistas son Álvaro Cervantes y Elena Rivera.

Destacamos también la presencia de autores consagrados como José María Merino, Carlos Aguilar o Félix J. Palma, quien recibirá este año el Golem de Honor. Y junto a ellos, Julio Ángel Olivares, Malenka Ramos o Leonardo Cano nos traen sus novedades literarias.

Como programa alternativo, Miriam Alonso impartirá un taller gratuito de escritura, el miércoles 11 de diciembre, de 10:30 a 11:30, en Ubik (c/ Literato Azorín, 13).

Inscripciones y programa del Golem Fest: www.golemfest.es