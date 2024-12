Filosofía estoica y Value Investing, la clave del exito de EI2VALUE

En el sector financiero actual, donde la inmediatez y la especulación marcan la pauta, emergen enfoques que valoran la sostenibilidad y la visión a largo plazo. EI2VALUE, el fondo de inversión gestionado por Estudios e Inversiones Dos, destaca por su filosofía basada en principios del Value Investing.

Este enfoque, inspirado en valores como la disciplina, la austeridad y la paciencia, ha demostrado ser una alternativa sólida frente a las tendencias predominantes. En menos de cinco años, EI2VALUE ha consolidado en Europa su reputación con una estrategia que prioriza el valor intrínseco de las empresas y minimiza las pérdidas permanentes.

Una filosofía de inversión basada en principios estoicos EI2VALUE adopta un enfoque poco común en el mundo financiero actual, donde el consumo inmediato y la especulación dominan. La estrategia del fondo se fundamenta en principios estoicos, priorizando la disciplina, el bajo endeudamiento y la paciencia como pilares esenciales para maximizar el rendimiento a largo plazo. Este posicionamiento lo distingue dentro del sector, donde muchos fondos de inversión compiten por resultados inmediatos en lugar de centrarse en la sostenibilidad.

Blanco Sarto, principal gestor y líder del fondo, explica que la estrategia sigue una filosofía cercana al Value Investing, un enfoque minoritario que pone énfasis en la calidad y el valor intrínseco de las empresas. Inspirándose en las palabras de Warren Buffett, Blanco Sarto afirma: “La gran riqueza no está en la compra y venta de acciones, sino en la espera”.

Esta perspectiva sitúa a EI2VALUE como una excepción en un mercado donde un 90% de los actores buscan resultados rápidos, demostrando que el tiempo puede ser el mayor aliado del inversor.

Diversificación y un compromiso con la calidad Además de su estrategia en el ámbito financiero, EI2VALUE también gestiona activos inmobiliarios bajo la marca EI2Value Property. Este servicio ofrece apartamentos y villas de lujo en ciudades como Londres, París y Marbella, combinando exclusividad y accesibilidad para aquellos que buscan experiencias únicas en entornos privilegiados. Esta diversificación refleja el compromiso de la empresa con la creación de valor sostenible, tanto en el ámbito financiero como en el inmobiliario.

En el terreno financiero, el fondo ha logrado un crecimiento notable, con una rentabilidad acumulada del 95% en cuatro años, según datos recogidos por Morningstar y otros índices de prestigio. Este rendimiento se debe a su enfoque meticuloso en seleccionar empresas con ventajas competitivas sostenibles y equipos de gestión honestos. Entre las inversiones destacan compañías globales de referencia como Apple y Coca-Cola, que encarnan los principios de calidad y sostenibilidad perseguidos por la firma.

El éxito de EI2VALUE demuestra que, en un entorno dominado por la inmediatez, los principios de paciencia, disciplina y visión a largo plazo pueden ofrecer resultados consistentes. A medida que la empresa continúa consolidando su estrategia, su modelo se presenta como una alternativa sólida y diferenciadora en el sector financiero. Tanto es así que en casi 5 años ha conseguido duplicar su valor y ha obtenido 5 estrellas Morningstar.