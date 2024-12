La cadena de yogurterías smöoy pone el foco en Andalucía

La cadena de yogurterías smöoy impulsa su estrategia de expansión a través de cuatro modelos de negocio, diseñados para adaptarse a diversos perfiles de inversores. Andalucía se posiciona como una de las regiones clave para este crecimiento, con ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba destacando por el elevado interés en captar nuevos franquiciados Smöoy, franquicia líder en la fabricación y venta de yogur helado, ha elegido Andalucía como una región estratégica para su expansión en 2025. La yogurtería, que basa su éxito en un producto bajo en grasas, rico en fibra y sin gluten, está convencida de que su oferta responde a una demanda existente y aún no suficientemente cubierta en el mercado andaluz.

Su objetivo es ampliar significativamente su presencia en ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada o Córdoba, donde encuentra mayores oportunidades para atraer a nuevos inversores y captar clientes en busca de un producto fresco, saludable y diferente.

La combinación del clima, el turismo y el creciente interés por productos saludables posiciona a Andalucía como una región ideal para expandir la presencia de smöoy, afirman desde la compañía y todas estas ciudades destacan como focos clave, no solo por su potencial económico, sino también por su capacidad para atraer inversores y consumidores que buscan experiencias de calidad.

Con este objetivo, la compañía ofrece cuatro formatos distinto de franquicia, cada uno de ellos adaptado a un perfil de inversor y de necesidad del mercado: smöoy Yogur -el concepto insignia y más consolidado, con presencia en los cinco continentes-; smöoy Cream -un concepto de heladería experiencial, donde se combinan el concepto de Frozen Yogur con el helado tradicional que la familia fundadora de la marca lleva desarrollando desde hace más de cuatro generaciones-; smöoy Rubik, una propuesta tipo quiosco, de menor inversión, ideal para ubicaciones estratégicas como centros comerciales o zonas de alto tránsito peatonal y smöoy Road (Food truck), un modelo de food truck diseñado para eventos, ferias y espacios al aire libre, que permite llevar los productos estrella de la marca directamente a los consumidores.

Gracias a esta variedad de formatos para un mismo modelo de negocio, smöoy ofrece al empresario o al emprendedor, adherirse a la red partiendo de inversiones de 45.000€, para desarrollos que pueden ocupar una superficie desde 5m2 hasta locales de una superficie de más de 100 m2 adaptándose tanto a pequeños emprendedores como a grupos con mayor capacidad de inversión.

Apoyo a los franquiciados

Para facilitar la incorporación de nuevos franquiciados a la cadena, smöoy cuenta con acuerdos preferentes con entidades como BBVA y Banco Sabadell, que ofrecen financiación en condiciones ventajosas. Además, la compañía garantiza un soporte integral que incluye formación, apoyo en la gestión operativa y acceso a productos de fabricación propia con certificaciones de calidad como el sello IFS o el certificado de sus productos con el sello HALAL.

A nivel internacional, smöoy disfruta del mismo afán de superación. La compañía prevé mantener su actual presencia, y continuar creciendo en los mercados en los que aún no opera a través de acuerdos de Master Franquicia, como los que le han permitido expandirse con éxito en mercados como Singapur, Costa de Marfil o Brunei.

Para 2025, la compañía se centra además en la mejora y consolidación de la rentabilidad de cada unidad de negocio, en mantener su apuesta por la innovación y desarrollo de nuevos productos bajo la filosofía y principios de la marca, con nuevos productos bajos en grasas, ricos en fibra, sin gluten, y siempre bajo el prisma de la rentabilidad y un producto diferencial, de desarrollo y fabricación propia, que se distingue por sus señas de identidad: bajo en grasas, rico en fibra y sin gluten, cumpliendo con los criterios de calidad más estrictos del mercado y homologados bajo el sello IFS de Calidad Alimentaria.

Para dar respuesta al crecimiento esperado, Smöoy cuenta con unas modernas instalaciones centrales de más de 7.500 metros cuadrados en Alcantarilla (Murcia), donde fabrica todos sus productos bajo los más estrictos controles de calidad. Además, la compañía reinvierte permanentemente en el negocio y en su área de I+D+i, un departamento en constante innovación y crecimiento, en el cual sus recientes incorporaciones han dinamizado nuevos desarrollos de productos diferenciales e innovadores que verán la luz a lo largo de este 20225