AI Directors Congress 2024: La IA revoluciona las áreas estratégicas de la empresa en España

AI-Network reunió a líderes en Inteligencia Artificial (IA) de España en su foro de innovación y estrategia para debatir sobre la aplicación práctica de la IA en departamentos de comunicación, marketing, ventas, operaciones y productividad, administración, recursos humanos y finanzas. En el evento se entregaron los premios AI-Network Awards, destinados a destacar el talento y los proyectos que están conformando el futuro de la IA en el país La revolución que está suponiendo la Inteligencia Artificial (IA) en las áreas estratégicas de las empresas españolas fue el tema principal del AI Directors Congress 2024, organizado por la asociación AI-Network y que reunió a directivos y directivas de destacadas empresas españolas y multinacionales, las cuales compartieron sus casos de éxito y desafíos en la aplicación de la IA ante un auditorio de más de 140 asistentes presenciales.

En el ámbito de la comunicación, el marketing y las ventas, los ponentes coincidieron en que la IA empoderará tanto a empleados como a clientes. Se prevé una hiperpersonalización en cada interacción con las marcas, una precisión sin precedentes en la medición de resultados y la capacidad de adaptar las campañas a cada stakeholder. Asimismo, la IA transformará la forma en que se interactúa y comunica dentro de las empresas, permitiendo delegar tareas y cambiando radicalmente la experiencia de compra.

Respecto a las operaciones y la productividad, los ponentes enfatizaron la necesidad de una visión estratégica que vincule las aplicaciones de la IA con los objetivos de negocio. Insistieron en la importancia de medir el impacto de forma efectiva, escalar las soluciones para maximizar los beneficios y evitar dejarse llevar por "hype", priorizando siempre el valor real que la IA aporta a la empresa y sus procesos.

En el ámbito de la administración, las finanzas y los recursos humanos, se destacó la automatización mediante IA como clave para aumentar la eficiencia, mejorar la atención al cliente y la productividad, siempre con un enfoque centrado en las personas. Unir la inteligencia humana y la artificial, promoviendo la ética y un impacto socioeconómico positivo, fue otro punto clave, así como la necesidad de implementar principios éticos para evitar sesgos y proteger los valores corporativos. La adopción de la tecnología por parte de los empleados también se consideró un factor crucial para el éxito.

En esta edición, la inauguración estuvo a cargo de David de Francisco, subdirector general de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La jornada además contó con cuatro ponencias sobre la aplicación de la IA en la empresa, a cargo de Javier Echevarría, de Berocam; José Antonio Lozano, de Tokiota; Andrés Padrones García, de SDG Group; y Alessia Mondolo y Rodrigo Díaz, de Matica.

En las mesas redondas en las se habló de cómo la IA es capaz de formar parte del día a día en departamentos tan diversos como marketing, operaciones, administración, finanzas, recursos humanos o legal participaron Francisca Huélamo Medina, directora de tecnología e innovación en InLoyalty & TravelClub; Mónica González Ortín, country manager de AxiCom España; Rubén Fernández de Sevilla, Global VP Tech y New Business en Ikea; Antonio López, chief data officer de Decathlon Spain; María Victoria López, senior executive en SDG Group; Diego Mallada, CTO en Gestamp; Adrián Bertol, AI Manager en Nfq; Javier Monjas, Analytical Manager en Aegon; Cristina Rico, CFO de Transportes y Logística Avanzada; Carmen Camuñas, directora del Digital Hub en Acciona; Juan Ramos Marín, director de logística en Decoexsa; Jesús Rodríguez Peña, Head of Artificial Intelligence en Prosegur Cash; José Ángel Sandín, CEO en Lefebvre; y Marisa Landa, directora de Recursos Humanos en Attindas.

Premios AI-Network Awards

Durante el congreso, se realizó la entrega de los AI-Network Awards 2024. Estos galardones buscan honrar a los profesionales y proyectos más destacados en el campo de la IA, reconociendo su creatividad, impacto social, dedicación y habilidad para inspirar y liderar el sector. El objetivo es resaltar los avances tecnológicos, pero también su contribución a un mundo mejor.

Los ganadores de este año en las cuatro categorías fueron:

AI-Network Award – Inspire (categoría principal): Elena Alfaro, Head of Global AI Adoption en BBVA, por su inspiradora trayectoria y su aplicación de la IA a lo largo de su carrera profesional.

AI-Influencer: Ángel Niño, Concejal de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid, por su destacado liderazgo en el impulso de proyectos de IA en Madrid, contribuyendo significativamente a la mejora de los servicios públicos.

Best Project Award: El equipo de Gradiant por sus innovadoras soluciones de IA enfocadas en la protección y seguridad de los datos personales. Fue recogido por Miguel Regueiro, responsable de Desarrollo de Negocio de Gradiant.

Con este evento, la asociación de Inteligencia Artificial AI-Network culmina su actividad anual en su misión de acelerar el uso de la IA en las empresas y en la sociedad. "Este intercambio de conocimientos es esencial para una adopción más efectiva de la IA", explicó Tomás Martinez Buero, director de AI-Network, que concluyó que el congreso fue "una sesión muy enriquecedora e inspiradora donde contamos con profesionales de altísimo nivel de las principales empresas españolas, exponiendo sus experiencias de éxito para impulsar sus organizaciones; y que se ha consolidado como un punto de encuentro ineludible paraactualizar juntos las más novedosas aplicaciones de la IA en diferentes sectores".