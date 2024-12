La comedia francesa "El juicio del perro" se estrena en cines el 17 de enero

El próximo 17 de enero llega a los cines la comedia francesa "El juicio del perro", primera película como directora de la actriz Laetitia Dosch. Inspirada en el proceso real de un hombre francés que fue llevado a juicio por los ataques y mordeduras de su perro (un caso que llegó incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos), Dosch construye una divertida sátira sobre la relación del ser humano con los animales. La protagoniza Avril (encarnada por la propia Dosch), abogada especializada en casos imposibles que acepta defender a Cosmos, un perro acusado de morder y desfigurar la cara de una limpiadora portuguesa, y que parece atacar solo a mujeres. Durante el proceso se pondrán en juego diversas reflexiones jurídicas sobre el estatus de los animales: ¿deben ser tratados por la ley como "objetos" o como "sujetos"?



Cuenta Dosch que el primer impulso para poner en pie "El juicio del perro" fue el anhelo de ver en el cine "una comedia desenfrenada e inquietante que hable sobre temas importantes y cambie de tono constantemente. También quería actuar en una película así", recuerda. Detrás se encuentra su defensa del medio ambiente y los derechos de los animales: "La crisis climática me genera mucha ansiedad, y estoy buscando qué papel puede desempeñar la cultura al respecto. Para mí, esta crisis proviene en gran medida de la ignorancia y la insensibilidad hacia otras especies en nuestro ecosistema". Dosch prosigue: "Objetivar a los animales es precisamente lo que nos autoriza a comerlos. No tienen otro valor que ser útiles para nosotros".

La directora, a la que hemos visto trabajar a las órdenes de cineastas como Justine Triet, Maïwenn o Catherine Corsini, considera que la comedia es una de las mejores herramientas para abordar temas serios: "La risa es esencial, y la comedia es un arte noble accesible para todos. Creo que es genial entretener a los espectadores, especialmente si quieres hablar de temas profundos". Dosch se confiesa fan de las comedias de Pierre Salvadori y de la serie "Fleabag", y cita como referente el libro "Perro blanco", de Romain Gary, llevado al cine por Samuel Fuller en 1982. "En esta novela, hay un adiestrador de perros negro que se enorgullece de corregir a un perro racista por todos los medios necesarios. Avril hace lo mismo: está obsesionada con curar a este perro de su supuesta misoginia. Pensé que era gracioso y patético, como si al corregir a Cosmos, pudiera hacer desaparecer toda la misoginia del mundo".

Junto a Dosch en el reparto encontramos rostros populares como Anne Dorval ("Mommy"), François Damiens ("La familia Belier") o Jean-Pascal Zadi ("Fumar provoca tos"); aunque la estrella de la función es el perro Kodi: "Es un perro acróbata y artista de circo. Inicialmente, había escrito algunas increíbles escenas de coreografía para él, pero quité la mayor parte. En la película, no es un animal de circo. Lo que emociona son las tomas donde simplemente está allí, donde intentamos capturar su yo interior, sus emociones", afirma la directora.

"El juicio del perro" concursó en la sección Un certain regard del Festival de Cannes y tuvo su premiere española en la última edición del Festival de Sevilla. Tras su estreno en salas el 17 de enero de 2025, llegará a Filmin meses después.