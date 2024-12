Cómo un buen uso de las «keywords» puede salvar la campaña de navidad de tu «e-commerce»

Desde hace unos años, el Black Friday se ha posicionado como el día favorito de los españoles para realizar sus compras navideñas aprovechando las ofertas. Si eres de los que han pinchado esta temporada, no te preocupes, aún te quedan dos oportunidades: navidad y rebajas.



El estudio “Consumo en el Golden Quarter 2024”, de la consultora KPMG, reflejaba que este año gastaremos de media 967 euros, un 33% más que el año pasado en esta época. No hay que olvidar que el día de Reyes sigue siendo la fecha favorita para hacer regalos para el 76% de los compradores españoles, según este mismo estudio. Si ponemos el foco en el e-commerce, la Peak Season representa el 30% de sus ventas anuales y es crucial que para aumentar conversiones las marcas presten atención a los detalles.

Uno de ellos se encuentra en la optimización y, más concretamente, en las palabras clave que utilizamos para posicionarnos en los motores de búsqueda. Una buena estrategia de “keywords” puede marcar la diferencia entre destacar sobre nuestra competencia o perdernos en un mar de ofertas. VTEX, plataforma especialista en Digital Commerce, desgrana algunas claves.

4 consejos para dar con la clave de las palabras

Confirma que llegas a tu público objetivo. Si hace falta, vuelve a redefinirlo. No te fijes solo en datos demográficos o de edad, asegúrate de que entiendes sus necesidades, su estilo de vida, sus aspiraciones y, ante todo, que identificas sus problemas y sabes cómo solucionarlos. Por otra parte, analiza las preguntas más frecuentes en tu sitio web para entender los retos a los que se enfrenta tu cliente y orientar la elección de palabras clave en base a esa información. De esta forma puedes acotar de una forma más eficiente ese público ideal.

No pierdas de vista a tu competencia. Entender su estrategia puede ayudarle a construir la tuya propia. Cuando varios sitios web de la competencia utilizan las mismas palabras clave en su contenido, puede dificultar que tu ecommerce obtenga una buena clasificación en las búsquedas. Si descubres sus lagunas, es más sencillo crear una estrategia centrada en nichos de palabras clave con menor pugna. Herramientas como el Planificador de palabras clave de Google pueden ayudarte en esta misión.

Destaca con las palabras clave “long tail”. Las palabras clave de cola larga o “long tail” son frases específicas que reflejan necesidades más concretas, y la procedencia de su tráfico puede dar lugar a mayores tasas de conversión. Por ejemplo, la búsqueda «zapatillas de correr» arrojará muchos resultados, sin embargo «zapatillas rosas para maratón» es mucho más específica y reduce las opciones de compra. Prestar atención a esto nos acercará a un público más cualificado, tendremos menos competencia y menor coste por click, precio que se paga por cada click que se obtiene en una campaña publicitaria.

Ojo a la intención de búsqueda. Entender por qué alguien busca algo es crucial. No será lo mismo una búsqueda meramente informativa que una transaccional en la que el usuario está dispuesto a realizar una compra. Tus palabras clave tienen que coincidir con la intención de búsqueda del usuario y llevarle a la página adecuada para satisfacer sus necesidades. Así, una 'keyword' transaccional como «comprar iPhone 14 online» debería llevar a una página de producto donde el usuario pueda comprar ese teléfono.

El e-commerce está en constante movimiento y las palabras clave que utilizas deben evolucionar junto con los cambios en las tendencias de búsqueda y comportamiento de los consumidores.