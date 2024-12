Jaguar presenta Type 00

Jaguar presenta una manifestación física inconfundible, inesperada e impactante de la marca mientras continúa su transformación. El Type 00 (pronunciado en inglés Type Zero Zero) representa la filosofía creativa de Jaguar basada en el modernismo exuberante tras el estreno de su nueva identidad de marca.



La presentación mundial del prototipo de diseño en la Miami Art Week, que convierte el sur de Florida en el epicentro del panorama artístico durante seis días, sirve como anticipo para lo que está por llegar de la marca, que recupera el lema original de copy nothing de su fundador, Sir William Lyons.

Adrian Mardell, Chief Executive Officer de JLR, comentó: "La magia de Jaguar me llega muy dentro. Es una marca de lujo británica original que no tiene igual en cuanto a legado, artesanía y magnetismo emocional. Es el Jaguar que estamos recuperando y conseguiremos la misma sensación de admiración que provocaban modelos emblemáticos como el E-Type. Ya hemos dado el primer paso en nuestro camino de la mano de nuestro lema original de copy nothing, y los resultados son espectaculares".

En Miami, continúa la transformación de Jaguar en una marca totalmente eléctrica con una gama exquisita de nuevos vehículos de lujo exclusivos e irresistibles. Esta transición va más allá de los productos que diseña y fabrica Jaguar, ya que ilustra la reinterpretación de toda la marca. Rawdon Glover, Managing Director de Jaguar, añadió: "Hemos ideado un nuevo carácter para Jaguar con una creatividad audaz que plasma la esencia del ADN de la marca pero mantiene una visión de futuro, relevante y excepcional".



Presentación mundial: Type 00

Llega el Type 00. La manifestación física de la nueva filosofía creativa de Jaguar, el modernismo exuberante.

El prefijo Type sirve de conexión con el legado de la marca, crea un vínculo con modelos como el pionero E-Type. El primer cero alude a las emisiones del tubo de escape, mientras que el segundo se refiere al "coche cero" de nuestro nuevo linaje. El diseño visionario desafía los convencionalismos de los vehículos eléctricos con un capó alargado, una vertiginosa línea del techo, llantas de aleación de 23 pulgadas, una carrocería fastback y forma de barco en la parte trasera para crear una silueta impactante con sofisticadas líneas modernistas. Ha sido posible conseguir este diseño gracias a la exclusiva arquitectura eléctrica específica.

JEA (Jaguar Electric Architecture)

Gerry McGovern, oficial de la Orden Británica, profesor y Chief Creative Officer de JLR, declaró: "El Type 00 es el paradigma de la nueva filosofía creativa de Jaguar. Tiene una presencia sin igual como resultado del pensamiento creativo más valiente y libre, así como de una determinación inquebrantable. Se trata de la primera manifestación física y la piedra angular de una nueva familia de vehículos Jaguar con un aspecto totalmente diferente a todo lo anterior. Esta visión se esfuerza por conseguir los máximos niveles de compromiso artístico".



Modernismo exuberante

La nueva filosofía creativa de Jaguar se basa en tres aspectos clave que se observan en cada elemento de la marca allá donde esté. Además, queda patente en la nueva identidad visual artística y en la forma de relacionarse con los clientes.

Exuberante. Energía, descaro y audacia. Al crear vehículos y ofrecer experiencias Modernista. Visión de futuro, curiosidad e inspiración en el mundo exterior. El respeto al pasado no supone una limitación Atractivo. Perspectiva holística, vivencia sensorial y cualidades extraordinarias. Se crean conexiones profundas con los clientes

A la captura del espíritu de Jaguar

El Type 00 es un anticipo de la próxima generación de vehículos Jaguar que recupera el auténtico espíritu y la esencia de la marca. El punto de partida fue un lienzo en blanco, tanto para Diseño como para Ingeniería. Para que fuera posible conseguir un diseño tan impactante como el del Type 00, se desarrolló desde cero una nueva arquitectura exclusiva, JEA. Esta plataforma tecnológica específica permitirá a los clientes disfrutar de una experiencia de conducción placentera con una maniobrabilidad atractiva y una comodidad extraordinaria.

Las tecnologías de electrificación más novedosas y los impresionantes diseños conseguirán que los Jaguar del futuro destaquen en un mercado de vehículos eléctricos cada vez más homogéneo. Fabricado en el Reino Unido, el primer Jaguar de producción de nueva generación será un GT de cuatro puertas que se presentará a finales de 2025. La intención es alcanzar una autonomía de hasta 770 km (WLTP) o 692 km (EPA) con una sola carga, así como añadir 321 km en tan solo 15 minutos con la carga rápida.



Exclusivas tiendas de la marca

Jaguar cobrará vida en un selecto grupo de tiendas de la marca repartidas por todo el mundo. Estos espacios permitirán a los clientes sumergirse en el mundo de Jaguar sin olvidar la ubicación y la cultura del lugar. Además, la oferta se complementa con las propuestas de una amplia red de fabricantes de lujo. La primera nueva tienda de Jaguar se abrirá en pleno centro del barrio de la moda de lujo de París, en el distrito VIII.

La frase del artista Ludacris: "Me encanta todo: desde los coches de la vieja escuela hasta los últimos vehículos deportivos o de lujo".