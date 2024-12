Así será el perfil del opositor a controlador aéreo en 2025

El interés por conseguir una plaza de controlador aéreo en una torre o centro de control de ENAIRE no para de crecer. Los salarios que oscilan entre los 48.000 y los 150.000 euros anuales, los 48 días de vacaciones o la próxima convocatoria de más de 120 plazas, son algunas de las razones por las que cada vez más personas deciden preparar las oposiciones de Controlador Aéreo.

Pero, ¿cuáles son las motivaciones que llevan a los españoles a apostar por estas populares oposiciones? Según un estudio publicado por Supera Oposiciones, centro de referencia en la preparación de futuros controladores aéreos, una de las principales razones por las que apuesta por las oposiciones está en la vocación (39% entrevistados), seguido de un 22% que busca la estabilidad laboral para siempre.

Este es el caso de Macarena Tena, fisioterapeuta de profesión que siempre había soñado con ser controladora aérea “una manera de perseguir mi pasión y, al mismo tiempo, mejorar mis condiciones laborales”, explica Macarena, opositora de Supera que ha conseguido la plaza N.º 29 de ENAIRE en 2023. Casos como el de Macarena reflejan un cambio generacional entre los opositores, cada vez con metas más claras y un alto grado de preparación académica.

Con el fin de conocer en profundidad qué le espera al futuro de la profesión, Supera Oposiciones ha realizado un estudio sobre el perfil del opositor a controlador aéreo tomando como muestra de análisis a 300 opositores que actualmente se encuentran preparando las pruebas de ENAIRE con Supera Oposiciones. Estas han sido las principales conclusiones:

Jóvenes y sin cargas familiares La mayoría de los aspirantes son jóvenes de entre 18 y 35 años, representando el 71,8% de la muestra. Este dato resalta cómo la decisión de prepararse para controlador aéreo se toma en etapas tempranas, impulsada principalmente por la vocación. Los candidatos de entre 36 y 45 años constituyen el 23,3% mientras que solo el 4,9% supera los 46 años.

El 78% de los opositores no tiene hijos, lo que se correlaciona con el predominio de un perfil joven. Por otro lado, el 22% que sí tiene responsabilidades familiares enfrenta el triple reto de compaginar oposición, trabajo y familia.

Candidatos altamente cualificados El perfil académico de los opositores refleja un alto grado de cualificación. En su mayoría (76%) poseen una titulación universitaria. El 18,44% cuenta con el bachillerato y tan solo un 4% de la muestra tiene un grado superior. Esto confirma que la preparación académica avanzada es una constante entre quienes optan por este tipo de oposiciones.

Pese a que la mayoría tienen título universitario, el título mínimo para ser controlador aéreo es el Bachillerato o cualquier titulación equivalente. Como explica el preparador Juan Carlos Romero, es un error pensar que únicamente los ingenieros o personas con conocimientos en aeronáutica pueden aprobar esta oposición. “Cada año aprueban candidatos con estudios de economía, derecho, educación, historia, química, bachillerato, administración de empresas, música o políticas, entre muchos otros”, puntualiza Romero.

Opositar y trabajar a la vez En la actualidad más del 80% los opositores a controlador aéreo compaginan la actividad de estudio con la de su trabajo. Y es que la oposición a controlador aéreo es diferente al resto, con un volumen de contenido menor que las clásicas y con una metodología muy concreta que hace eficiente el tiempo de cada alumno.

Motivaciones principales para opositar Las razones detrás de esta decisión están marcadas por una fuerte vocación, señalada como el principal motor por un 39% los candidatos. Sin embargo, también destacan otros factores clave: la búsqueda de estabilidad laboral (22,3%), un cambio de vida (19,4%), motivos económicos (16,5%) y la mejora de la calidad de vida (2,9%). Estos datos subrayan el atractivo de una profesión tan exigente como apasionante, que combina el reto personal con la recompensa de contribuir al funcionamiento seguro y eficiente del transporte aéreo.

Igualdad entre hombres y mujeres No existe una diferencia notable entre el género de los opositores, ya que un 53% son hombres y 47% mujeres. Aunque la profesión de controlador aéreo cuenta con una mayoría femenina, este equilibrio en las oposiciones podría estar relacionado con las ventajas percibidas en cuanto a conciliación de la vida laboral y familiar.

Además, el Consejo Rector de ENAIRE aprobó una política de apuesta por la igualdad, la diversidad, la equidad y la inclusión en todos los ámbitos de la empresa.

