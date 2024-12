UCM y Proportione ayudan a líderes científicos a gestionar mejor sus equipos

Con un alcance internacional y un enfoque innovador, el segundo curso piloto "Coaching Development Program for managers and directors of European Research Infrastructures and Core Facilities" dirigido por la Universidad Complutense de Madrid y desarrollado y ejecutado colaborativamente con Proportione, ha culminado con éxito su implementación, reafirmando su impacto en el liderazgo y la gestión en infraestructuras científicas en Europa El "Coaching Development Program for managers and directors of European Research Infrastructures and Core Facilities" está dirigido y diseñado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el marco del proyecto europeo RItrainPlus. Ha sido desarrollado y ejecutado colaborativamente con Proportione, empresa especialista en programas de estrategia y desarrollo directivo, y se impartió íntegramente en inglés, permitiendo a perfiles de diferentes países participar activamente y compartir perspectivas diversas en un entorno globalizado. El Programa reunió a participantes de diversos países, incluyendo Portugal, Italia, Francia, Israel, Alemania, Noruega, Bélgica, Reino Unido, Serbia y Uganda, consolidando su carácter global. Este curso es una microcredencial reconocida por el Centro de Formación Permanente de la UCM.

Formación práctica para un impacto real

El programa se diseñó con un enfoque eminentemente práctico, dirigido a proporcionar herramientas aplicables en el día a día de los gestores y responsables de grandes infraestructuras y Centros de asistencia a la investigación en Europa. Desde simulaciones que emulan desafíos reales hasta ejercicios dinámicos que favorecieron el aprendizaje experiencial, los participantes pudieron perfeccionar sus habilidades en:

Toma de decisiones bajo presión: A través de técnicas de neurociencia, los asistentes aprendieron a gestionar el estrés y a tomar decisiones con mayor claridad.

A través de técnicas de neurociencia, los asistentes aprendieron a gestionar el estrés y a tomar decisiones con mayor claridad. Gestión de equipos interdisciplinarios: Resolviendo conflictos y fomentando la colaboración en contextos complejos.

Resolviendo conflictos y fomentando la colaboración en contextos complejos. Liderazgo motivacional: Inspirando y guiando a sus equipos hacia la innovación y el cambio positivo.

Inspirando y guiando a sus equipos hacia la innovación y el cambio positivo. Comunicación estratégica: Con herramientas como el modelo GROW, los participantes aprendieron a estructurar y dirigir conversaciones efectivas hacia objetivos claros. Testimonios que destacan el impacto positivo del programa

Los asistentes resaltaron múltiples aspectos positivos del programa, enfatizando su carácter transformador y su enfoque práctico:

Calidad y aplicabilidad de la formación: "Ha sido una gran experiencia de aprendizaje y una oportunidad para establecer contactos. Fue un privilegio trabajar con un grupo tan inspirador y aprecio profundamente el esfuerzo por hacer que la experiencia fuera tanto impactante como memorable".

"Ha sido una gran experiencia de aprendizaje y una oportunidad para establecer contactos. Fue un privilegio trabajar con un grupo tan inspirador y aprecio profundamente el esfuerzo por hacer que la experiencia fuera tanto impactante como memorable". Crecimiento profesional y personal: "El tiempo, el conocimiento y las experiencias compartidas ayudaron a crecer, no solo como individuos, sino también a ver e interactuar con los demás bajo una nueva luz".

"El tiempo, el conocimiento y las experiencias compartidas ayudaron a crecer, no solo como individuos, sino también a ver e interactuar con los demás bajo una nueva luz". Conexión y red internacional: "Agradezco todo el apoyo internacional recibido que sé me permitirá seguir creciendo". Diversidad y conexión internacional

Con asistentes de Portugal, Italia, Noruega, Reino Unido y otros países, el programa destacó por su carácter inclusivo y multidisciplinar. La elección del inglés como idioma oficial de la formación facilitó un entorno enriquecedor donde cada participante contribuyó con su experiencia y perspectiva, fortaleciendo el intercambio de conocimiento y la construcción de una red profesional sólida.

El programa creó un espacio propicio para la colaboración y el aprendizaje entre perfiles internacionales. Este enfoque fortalece tanto las redes profesionales como las habilidades interpersonales de los participantes.

Celebración de aprendizajes y resultados

El cierre del programa, los pasados 25 y 26 de noviembre en Milán, fue un momento clave para compartir los resultados más destacados y reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos. Los participantes valoraron especialmente la combinación de sesiones en línea y encuentros presenciales en Madrid, que aportaron una dimensión humana y transformadora a la experiencia formativa.

Próximos pasos hacia la innovación

La UCM y Proportione reafirman su compromiso con el desarrollo de metodologías innovadoras que respondan a los desafíos del liderazgo en contextos científicos y académicos.

Para más información, se puede consultar el detalle de los programas en https://ritrainplus.eu/2023/01/13/coaching-development-program/