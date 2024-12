Doctrina Qualitas se vincula con la Asociación Española para la Difusión de la Inteligencia Artificial

AEDIA – Asociación Española para la Difusión de la Inteligencia Artificial y el Grupo Doctrina Qualitas se posicionan como referentes de España para el uso y aprendizaje efectivo y responsable de la IA en los ámbitos del conocimiento científico, el arte y la educación Desde su fundación, AEDIA ha tenido como objetivo principal la promoción y democratización del conocimiento sobre la IA, asegurando que esta disciplina sea accesible para todos los sectores de la sociedad, desde estudiantes y profesionales hasta instituciones educativas y culturales.

En AEDIA, creen firmemente que la inteligencia artificial no solo es una herramienta técnica, sino también un catalizador de innovación que transforma industrias, fomenta la creatividad y redefine los paradigmas educativos. Su filosofía se basa en los principios de inclusión, excelencia y compromiso ético, que guían cada una de sus iniciativas y programas educativos. Con estos principios y valores y, con el objetivo de demostrar a nivel internacional su compromiso con la calidad educativa, AEDIA también ha accedido al prestigioso Sello de Excelencia Educativa EQS.

Con todo ello, buscan formar no solo expertos en IA, sino también líderes con conciencia social y capacidad de impacto global.

AEDIA se distingue por ofrecer programas educativos de alta calidad diseñados para adaptarse a las necesidades de un mundo en constante cambio. Estos programas incluyen cursos especializados, certificaciones y másteres que abarcan diversas áreas de la IA, que desde este momento serán evaluados, acreditados y jerarquizados por el Grupo Doctrina Qualitas con el objetivo de que todas las personas que los realicen dispongan de Certificado Universitario Internacional DQ y titulación universitaria de Sabal University, universidad estadounidense de Florida, establecida en Miami, que es una de las universidades asociadas a DQ dentro del Círculo de Universidades Hispanoamericanas UAIII.

Entre su oferta educativa, se dispone, por ejemplo, de los siguientes programas destacados:

Curso de Experto en IA Aplicada : Un programa diseñado para profesionales que desean adquirir competencias prácticas en la aplicación de la IA en diversos sectores, desde la industria hasta la investigación.

: Un programa diseñado para profesionales que desean adquirir competencias prácticas en la aplicación de la IA en diversos sectores, desde la industria hasta la investigación. Máster en Inteligencia Artificial : Una formación integral con un alto componente práctico, preparando a los alumnos para abordar los retos más complejos en el ámbito de la IA.

: Una formación integral con un alto componente práctico, preparando a los alumnos para abordar los retos más complejos en el ámbito de la IA. Máster en IA para Medicina y Biomedicina : Un innovador programa que explora las aplicaciones de la IA en el campo de la salud, mejorando diagnósticos, tratamientos y procesos clínicos.

: Un innovador programa que explora las aplicaciones de la IA en el campo de la salud, mejorando diagnósticos, tratamientos y procesos clínicos. Máster en Arte e Inteligencia Artificial : Un programa único en su tipo que se centra en la interacción entre la tecnología y la creatividad, explorando cómo la IA puede co-crear en el arte y redefinir los límites de la expresión artística.

: Un programa único en su tipo que se centra en la interacción entre la tecnología y la creatividad, explorando cómo la IA puede co-crear en el arte y redefinir los límites de la expresión artística. Curso de IA en el Sector Educativo : Una iniciativa que tiene como objetivo empoderar a los profesionales de la educación con herramientas y conocimientos de IA, optimizando el aprendizaje y adaptando las metodologías a las necesidades actuales.

: Una iniciativa que tiene como objetivo empoderar a los profesionales de la educación con herramientas y conocimientos de IA, optimizando el aprendizaje y adaptando las metodologías a las necesidades actuales. Curso de IA para PYMES: Diseñado para pequeños y medianos empresarios que desean integrar la IA en sus negocios, mejorando la eficiencia operativa y el análisis de datos para una toma de decisiones más informada. Estos programas están diseñados para proporcionar y fomentar un pensamiento crítico y creativo en sus participantes, preparando a una nueva generación de profesionales para liderar en un entorno digitalizado.

Objetivos educativos

AEDIA tiene como misión formar a profesionales y ciudadanos que puedan integrar de manera ética y efectiva la inteligencia artificial en sus actividades diarias. Entre sus objetivos destacan:

Promover el conocimiento técnico: Garantizar que los estudiantes adquieran una comprensión profunda de las tecnologías de IA y su impacto. Fomentar la investigación y la innovación: Crear un entorno donde las ideas se conviertan en soluciones tangibles que beneficien a la sociedad. Construir una comunidad global: Establecer redes de colaboración entre expertos, instituciones y empresas, creando un espacio para el intercambio de ideas y experiencias. Integrar la ética en la IA: Asegurar que todos los desarrollos y aplicaciones de la IA respeten principios éticos fundamentales. Un espacio para la creatividad y el arte

Uno de los aspectos que diferencia a AEDIA es su compromiso con la intersección entre inteligencia artificial y arte. En un mundo donde la tecnología redefine los límites de la creatividad, AEDIA lidera iniciativas que exploran cómo la IA puede ser co-creadora en el proceso artístico, generando nuevas formas de expresión y cuestionando las definiciones tradicionales de arte. Programas como el Máster en Arte e Inteligencia Artificial son testimonio de este enfoque innovador.

Reconocimientos y proyección internacional

La labor de AEDIA ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional, consolidando su posición como una institución líder en el campo de la IA. Gracias a una sólida red de alianzas estratégicas con universidades, empresas tecnológicas y centros de investigación, AEDIA ha conseguido que su impacto trascienda fronteras.

Invitación a la colaboración

AEDIA no solo es un espacio de aprendizaje, sino también una comunidad abierta a la colaboración abierta a cerrar acuerdos con nuevas instituciones, organizaciones y profesionales que dispongan de la IA como parte o complemento de su actividad y que deseen actuar como colaboradores en la regulación de su correcto uso y la transmisión de su aprendizaje.

Con esta asociación, el Grupo Doctrina Qualitas coloca la marca DQ como un referente español e internacional dentro del desarrollo académico del conocimiento y uso de las tecnologías emergentes. En este momento, DQ, a través de sus alianzas con Sabal University, Universidad del País Innova, Humanversum y AEDIA, dispone de la posibilidad de dotar de los programas tecnológicos de vanguardia y de cualquier nivel educativo a toda persona, profesional u organización que deseen actualizarse y disponer de las nuevas oportunidades que brindan tecnologías emergentes como la IA.