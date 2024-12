La ciberseguridad en la nube; Cómo Netskope lidera la protección de empresas en España

Las empresas en España están migrando masivamente sus operaciones a la nube, buscando mayor flexibilidad y eficiencia. Sin embargo, este cambio también conlleva riesgos. Las amenazas cibernéticas se han vuelto más sofisticadas, y proteger los datos empresariales es un desafío constante. Aquí es donde Netskpe, un líder en soluciones de seguridad en la nube marca la diferencia, ofreciendo herramientas avanzadas para proteger tanto aplicaciones como usuarios.

Netskope: Seguridad en tiempo real para empresas conectadas La plataforma de Netskope es mucho más que un simple firewall. Su enfoque combina tecnologías de confianza cero con una arquitectura SASE (Secure Access Service Edge), lo que permite a las empresas controlar el acceso a sus sistemas y proteger sus datos sensibles, independientemente de dónde se encuentren los usuarios.

Uno de los puntos fuertes de Netskope es su capacidad para ofrecer visibilidad en tiempo real de las actividades en la nube. Esto significa que las empresas no solo pueden detectar amenazas de inmediato, sino también prevenir accesos no autorizados o movimientos laterales en sus sistemas.

Empresas de ciberseguridad: Un aliado necesario Para muchas organizaciones en España, los riesgos de la digitalización van más allá de los ataques directos. Los datos mal configurados en la nube, el phishing dirigido y los ataques de ransomware están a la orden del día. Por ello, contar con empresas de ciberseguridad especializadas es crucial. Estas empresas, como GRUPO LINKA, ofrecen servicios avanzados que incluyen auditorías de ciberseguridad para empresas, ayudando a detectar vulnerabilidades y reforzar la seguridad.

En este sentido, Netskope se posiciona como una herramienta clave para estas auditorías, integrándose perfectamente en estrategias de ciberseguridad empresarial.

Ciberseguridad en España: Un panorama cambiante El informe de tendencias de ciberseguridad de este año revela un dato preocupante: un alto porcentaje de empresas españolas todavía subestima los riesgos en la nube. Según los expertos, esta falsa seguridad se debe a la falta de visibilidad en los entornos digitales ya una protección insuficiente frente a amenazas avanzadas.

Los ataques mediante inteligencia artificial, que se han vuelto más frecuentes, ya no son ciencia ficción. Los ciberdelincuentes están utilizando IA para crear malware más sofisticado, mientras que las empresas deben apoyarse en herramientas como Netskope para combatir estas amenazas.

La importancia de la formación y la proactividad Además de contar con proveedores confiables, como Netskope o GRUPO LINKA, las empresas deben apostar por la formación interna. Tener empleados capacitados para reconocer intentos de phishing o configurar adecuadamente los accesos a la nube puede marcar la diferencia entre prevenir un ataque o sufrir pérdidas millonarias.