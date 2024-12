El registro de viajeros pasa a ser obligatorio en España

Desde este pasado lunes 2 de diciembre ha entrado en vigor el llamado Registro de Viajeros, una medida por la cual los establecimientos hoteleros, agencias de viaje, de alquiler de coches, operadores turísticos o propietarios de viviendas turísticas están obligadas a registrar sus datos identificativos y los datos personales de sus clientes en la plataforma de internet Ses.Hospedajes (desarrollada por el Ministerio del Interior), como por ejemplo, el nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia , teléfono, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco y datos del pago.

Hoteles

Una vez recabados estos datos –hasta un total de 42– deberán volcarse en un registro informático y se conservarán durante un periodo de tres años. Las sanciones por su incumplimiento van desde los 100 euros a los 30.000 euros, en función de su gravedad.

La medida no ha tenido una buena acogida en los sectores afectados alegando que se aumenta en exceso la carga burocrática, se pone en riesgo la vulnerabilidad de la privacidad de los viajeros e indican que podría contravenir normativas europeas, además de no poder cumplir en algunos casos el plazo de 24 horas en la comunicación de los datos por problemas de conectividad, como podría suceder en entornos rurales.

Seguridad ciudadana

El registro de viajeros ya estaba recogido en un real decreto del año 2022, aunque su obligatoriedad ya es un hecho desde este lunes pasado. Y como antecedentes previos también existían normativas ya desfasadas como el registro de hospedajes en vigor desde 1959 o el de alquiler de vehículos desde 1974, que serán sustituidas por la nueva norma.

El sentido de esta nueva imposición es reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, según el Ministerio del Interior y descartan que tenga un fin recaudatorio con el cobro de sanciones por la no cumplimentación de los datos. Tanto es así que el propio ministerio afirma que gracias al registro de viajeros que existía hasta ahora se ha conseguido localizar a 20.000 personas aproximadamente que figuraban en bases de datos con órdenes de busca y captura.

Agencias turísticas

Para reforzar aún más si cabe la seguridad se le unirá a primeros del próximo año la implantación del ETIAS, una autorización que será obligatoria para ciudadanos de 60 países, que hasta ahora estaban exentos de solicitar visado, si visitan los países europeos del espacio Schengen.

El objetivo de este nuevo salvoconducto informático es fortalecer la seguridad de las fronteras europeas, aumentar su vigilancia y controlar los flujos migratorios. Tan solo se requerirán algunos datos personales e informativos que contiene el pasaporte.