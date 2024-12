Julio Santiago; literatura y arte en un mismo juego vital

Los libros ''Uloaguismos'' y ''Marsupio'', publicados por la editorial Cuadernos del Laberinto, son los dos últimos trabajo del poeta y artista Julio Santiago. Su obra desafía las convenciones de la poesía contemporánea, fusionando humor, crítica social y una profunda exploración de la condición humana. Desde el prólogo de Aurora Pintado, se establece un tono que invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la poesía, comparándola con un "beso robado" que deja una huella indeleble en el alma.

Ambos libros son un viaje a través de una serie de poemas breves y de ilustraciones que Santiago presenta como "poesía depilada". Cada poema es un destello de emoción, una chispa que provoca risa, reflexión o incluso rabia. La habilidad del autor para capturar momentos fugaces y transformarlos en palabras es notable; logra que lo cotidiano se convierta en arte, y lo trivial en significativo. La poesía se convierte en un vehículo para explorar temas universales como el amor, la muerte, la injusticia y la búsqueda de identidad; acompañándola con dibujos expresivos y llenos de vitalidad.

Uno de los aspectos más intrigantes de Julio Santiago es el uso del humor y la ironía. El poeta no teme abordar temas serios con un tono ligero, lo que permite al lector reflexionar sobre la realidad sin caer en la desesperanza. Frases como "La ley es igual para todos, pero no todos son iguales frente a la ley" encapsulan la crítica social que permea la obra, mientras que el juego de palabras y la musicalidad de los versos mantienen un ritmo dinámico y atractivo.

El autor también se adentra en la exploración de la sexualidad y la intimidad, utilizando metáforas audaces y un lenguaje provocador. El erotismo de sus versos es palpable, y su capacidad para entrelazarlo con la poesía es un testimonio de su maestría. A través de imágenes vívidas y un estilo directo, Santiago invita al lector a experimentar la belleza y la vulnerabilidad de las relaciones humanas.

Julio Santiago, además, ha desarrollado a lo largo de toda su carrera una respetada labor como artista pictórico, y próximamente en Madrid, la galería Ra del Rey, presentará una gran explosión que recogerá sus últimas obras bajo el título de “Gestaciones” y que estará abierta al público del 12 de enero al 6 de febrero de 2025.

“Uloaguismos” y “Marsupio” son sus dos nuevas obras que la editorial madrileña Cuadernos del Laberinto ha editado. ¿Qué significan estos dos títulos, estas dos palabras tan sonoras y misteriosas?

"Uloaguismos" responde a "Ulo Ago", Julio Santiago. Vendría a decir que son los poemas breves que realizo yo mismo. Cuando tenía un año de edad y comenzaba a balbucear mi nombre, a la pregunta por parte de los adultos de cómo te llamas yo respondía Ulo por julio -nombre de mi abuelo paterno- y Ago por Santiago -nombre de mi abuelo materno. De hecho hay un libro mío titulado así "Ulo Ago" publicado por Cuadernos del Laberinto en el año 2013, donde hago poemas recordando mi infancia y adolescencia en Miajadas (Cáceres), mi pueblo.

"Marsupio" es una bolsa marsupial o carpeta que he ido engrosando a lo largo de estas tres últimas décadas con dibujos realistas e hiperrealistas de mi autoría. Estos dibujos de rostros y cuerpos desnudos me han servido como inspiración para realizar muchos de mis acrílicos, poemas y microcuentos "uloaguistas". Era el momento de que mis lectores visualizaran la belleza con la que trabajo en su estado más puro.

La belleza y el sentido del humor podrían ser, tal vez, las piedras angulares de su obra artística.

Para mí la poesía es la expresión de la belleza a través de cualquier arte. Hay belleza en el nacimiento, la permanencia, la ausencia, la muerte... La belleza ya estaba ahí antes de nosotros nacer y recrear lo creado por la madre naturaleza. La belleza es la esencia preciosista del todo, también de la nada. Sin tener conciencia de la belleza ni se puede vivir ni se puede construir algo positivo. Y el sentido del humor es sin lugar a dudas el mejor de los sentidos. La vida es un camino hacia ninguna parte, debemos disfrutar lo máximo posible del trayecto en el presente inmediato. Por tanto, sí, afirmo que la belleza y el humor son las piedras angulares de mi obra artística y de mi vida, que todo es lo mismo.

¿Qué es la “poesía depilada”?

La "poesía depilada" aparte de ser el título de dos de mis obras literarias (Poesía depilada I y II) es una fórmula muy personal a la hora de construir este género literario. Se trata de poemas verticales, breves y contundentes, donde cada verso es ocupado por una sola palabra o letra. Carecen de metro y rima, pero no de una cierta musicalidad interna. Yo creo que hay que evolucionar en todo e intentar innovar lo máximo posible adaptándonos a las necesidades de cada momento y cada cual. Para ello hay que conocer a fondo la herencia de nuestros antepasados y así romper amablemente con todos ellos. Debemos tener en cuenta que la percepción de la realidad es tan diversa como seres vivos habitamos en el universo, no hay que temer al hecho de ser uno mismo y plasmarlo en forma de arte.

A pesar de la cercanía que su literatura refleja, también es patente que se trata de una obra muy íntima en donde quedan al descubierto muchas facetas de su vida privada, pensamiento… ¿Qué siente ante los lectores?

Me gusta la claridad, transparencia, sinceridad..., tanto a nivel físico como emocional, no tengo absolutamente nada que ocultar. Me siento muy cómodo a la hora de desnudarme delante de mis seguidores, es mi estado natural. Mi obra artística, tanto la literaria como la pictórica, va precisamente de eso, de la búsqueda de la belleza más pura, íntima y desnuda. Es la única forma de conocernos auténticamente, aceptarnos y querernos para así poderlo hacer con nuestros semejantes y la naturaleza circundante.

Su infancia es un territorio clave para entender su literatura y pintura, pero desgraciadamente ese tipo de niñez ya ha pasado a la historia. Ya no se ven niños jugando solos por la calle y todo parece más reglado y controlado. ¿Cómo influye esto en el comportamiento artístico posterior?

La infancia es el patrimonio emocional de toda una vida. La adultez para lo bueno y para lo malo es consecuencia directa de la influencia del medio sobre nosotros a lo largo de nuestro proceso de evolución y maduración en la infancia y adolescencia. Los niños deben jugar con iguales para divertirse, comunicarse, intercambiar afectos, resolver conflictos, tolerarse, empatizar, trabajar en equipo, llenar sus vidas de contenidos positivos y aprender a ser felices. La calle es una gran universidad emocional, pero también lo es el hogar, el colegio, el campo... Yo creo que no importa tanto el decorado o contexto sino el buen ambiente y la correcta interpretación de los actores. Una infancia nutrida de valores que permitan el desarrollo y la adecuada gestión de las emociones sigue siendo posible. Esto repercutirá positivamente en la acción de aprendizaje y creatividad de los menores.

Las pantallas digitales sin control de los tutores y el libre acceso a internet durante la infancia (de 0 a 15 años) son las principales causas de aislamiento, introversión, frustración, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, insomnio, terror, intento de autolisis o suicidio. En el hospital psiquiátrico donde trabajo actualmente hay una máxima que dice: "El móvil es la antiterapia". Hay que tomar nota de esto y reflexionar. Todos somos educadores y ejemplos a seguir de una forma directa o indirecta con respecto a los menores. Si los buenos consejos no van acompañados de excelentes hechos de poco o nada sirven estos. Con la creatividad pasa exactamente igual, de tal palo...

Es inevitable, al hablar con usted, recordar a la maravillosa Gloria Fuertes, con quien compartió una profunda amistad. Es innegable la influencia que ella ejerció sobre usted ¿verdad?

Además, ella le entregó los últimos poemas que escribió, que tras recopilarlos se los regaló. Hace unos años usted los sacó a la luz bajo el título “Derecho de pasión”, un libro agotadísimo y buscado por los coleccionistas. ¿Se está valorando hacer una reedición?

Gloria Fuertes para mí ha sido y seguirá siendo una de las personas más importantes de mi vida artística y privada. Ella me enseñó mucho de lo que sé a través de su obra literaria, sus continuas cartas y los consejos que me daba en su propia casa de Alberto Alcocer, en Madrid. Desde la infancia se convirtió en un referente esencial y tuve la gran fortuna de compartir con ella una estrecha Amistad, de las más auténticas y pasionales que he tenido nunca. Mi obra está llena de ella, claro, es inevitable que el discípulo no tenga mucho de la maestra.

Yo siempre he promocionado la obra publicada y también la inédita de Gloria, tal como era su deseo, a cambio de nada que no sea la satisfacción darla a conocer a un público cada vez mayor. Por ello siempre he sufrido la persecución de algunas personas interesadas exclusivamente en la rentabilidad económica de su obra. Así que no sé si podré seguir publicando y reeditando esos poemas inéditos. Me parece una barbaridad que el patrimonio literario de Gloria no sea público y no se pueda divulgar de forma libre y altruista.

¿Con qué personaje histórico le gustaría haberse ido de cañas?

Con muchos, pero si tengo que elegir uno ahora mismo me quedaría con el pintor y poeta Gustavo Adolfo Bécquer, creo que compartimos muchos gustos y afinidades.