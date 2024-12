La belleza de lo natural

Cada día más, queremos, en nuestra vida habitual, comer sano y natural, comer productos de kilómetro cero, y lo mismo deseamos para nuestra piel. Nos gusta espléndida, sin artificios, maravillosa, nuestro cutis es nuestra carta de presentación, si nos mantenemos ágiles después de andar o de hacer pilates y gimnasia también queremos mirarnos al espejo y ver nuestra cara resplandeciente y sin artificios.



Queremos estar bien utilizando lo más sano, y por eso buscamos en los cosméticos ecológicos la solución diaria. La vida diaria nos estresa, nos pone nerviosos en más de una ocasión la agitada vida de cada día, pero podemos lucir un cutis resplandeciente gracias a la utilización de los productos ecológicos que hemos encontrado. Hoy, ahora y aquí, escribimos de los cosméticos creados en un laboratorio sito en un lugar privilegiado, un valle prepirenaico de Navarra. Dulkamara Bamboo me han convencido, y vamos a hablar de algunos de sus productos con los que sentirse bien y tener un cutis espectacular.

Cleopatra, icono de belleza y reina del Antiguo Egipto, era conocida por sus baños con leche de burra, cómo conseguía aquella tez radiante, aquellos ojos enigmáticos y aquel pelo oscuro y sedoso, utilizaba aceite de oliva e incienso. Otra mujer, más actual, sinónimo de sensualidad y libertad, Marilyn Monroe, empleaba polvo de arroz para matificar su piel y aceite de rosa mosqueta para hidratar sus labios.

Sissí nunca fue fanática de los cosméticos y para mantener su piel tersa y joven a base de remedios naturales la trataba con mascarillas de fresas o carne cruda que utilizaba por la noche, cuidando mucho en no usar almohadas para que los productos no se derramaran. Como es sabido su belleza seducía entre los miembros de la Corte de Austria.

Nefertiti, otra reina egipcia, delgadísima, que incluso en sus embarazos utilizaba vestidos ajustados, cosa que imposibilitaba saber si su barriga había crecido. Su cara era tersa, por la noche, la limpiaba a base de leche natural de burra y se ponía mascarillas de miel y aceite de ricino. En su época, se podían encontrar más de treinta aceites naturales, se curaban las heridas con ungüentos y exfoliaban la piel para quitar la suciedad. Nefertiti se pintaba los ojos con un lápiz llamado “kohl” que se había hecho con un mineral llamado galena, proporcionaba profundidad en la mirada, durante muchos años fue denostado al averiguar que el mineral contenía plomo, veneno puro, este lápiz para ojos servía para enmarcar la mirada y también lo usaron los hombres y, algunos creyentes en el “mal de ojo”, pintaban los ojos de sus hijos para evitarles este mal.

Con los años, el lápiz “kohl”, ha ido evolucionando y sigue siendo un maquillaje útil en estos momentos, encontramos a personajes cinematográficos como Jack Sparrow, “Piratas del Caribe”, que utiliza “kohl” para destacar sus ojos.

Para ensalzar los pómulos realizaban su “rouge” con una arcilla de color rojo, la secaban al sol, la molían, la mezclaban con aceites varios hasta obtener el rojo del colorete que mejor se adaptaba a cada tipo de piel. En Japón, las “geishas”, utilizaban una enzima del excremento de las aves para exfoliar la piel. Los aztecas, hacían mascarillas con aguacate, les permitía así mantener el cutis en perfecto estado al aprovechar las vitaminas y los antioxidantes.

Productos naturales, la solución

Cuidar la piel ha sido importante siempre para todo el mundo y, como vemos, históricamente y en todas las generaciones, se ha buscado en los cosméticos la solución, se recurría a los productos naturales, a sus combinaciones, para tener bien la piel, para mantenerla tersa, bonita. En esos momentos, no había productos cosméticos comerciales. Como leemos en los libros de historia, los productos naturales siempre han formado parte importante en conseguir lozanía y belleza.

En nuestra sociedad, cada día más, deseamos alimentarnos con productos ecológicos y lo mismo sucede para cuidar nuestro cutis, nuestra piel, cuánto más natural, mejor, hay que verse espléndida sin la utilización de productos químicos.

Cultivos ecológicos

En uno de los valles prepirenaicos más hermosos de Navarra la empresa Dulkamara Bamboo tiene su laboratorio en donde crea sus cosméticos con ingredientes vegetales de cultivos ecológicos a través de una elaboración artesana exquisita y en la que se unen principios activos orgánicos totalmente reconocibles por la piel.



En los laboratorios de Dulkamara Bamboo se respetan los valores del entorno natural, no utilizan ingredientes de origen animal, colorantes de síntesis, emulgentes químicos, grasas saturadas o derivados del petróleo, ni tampoco conservantes. Los procesos de elaboración de sus productos están basados en materias primas de la más alta calidad, celosamente controladas y que proceden de cultivos biosostenibles o de origen silvestre. Las plantas, aceites vegetales insaturados de primera presión en frío y aceites esenciales naturales obtenidos por destilación, por arrastre de vapor o por expresión en frío, no sufren ninguna transformación química, todo ello con el fin de conservar todas las propiedades naturales.

Limpiar, nutrir, hidratar y regenerar

Teniendo en cuenta que cada piel es única y cada persona un mundo, los productos que salen del laboratorio navarro de Dulkamara Bamboo, limpian, nutren e hidratan, también regeneran y son aptos para las pieles más sensibles, para aquellas que tienden a la irritación y a las reacciones alérgicas.

Así pues, para limpiar el cutis tenemos las “Savias de bambú,” un líquido suave que deja la piel de la cara sana y dispuesta para dormir o para recibir por la mañana un buen “Zumo de frutas” con la “Leche Virginal Bambú”, muy recomendable para pìeles sensibles, la “Crema facial hidro-nutriente”, fortalece la piel, aporta luminosidad y es antioxidante, la “Crema complex con color”, produce el efecto llamado “buena cara”, y para los que les gusta tener el cutis excepcional como si nada usaran, está la Joya de la Corona, el “Aceite Revitalizante”, se puede mezclar con otros productos de la casa o sólo y deja la piel suave, luminosa y rejuvenecida al mil por mil y tan sólo con una gota por la mañana y por la noche ya hay suficiente, ¡dos gotas al día!



Larga es la lista de productos, para el cuerpo, para el pelo, están ahí también los cuidados semanales y las maneras de usar estos productos de la forma más adecuada, de una forma muy clara y recomendable.

Envuelven sus productos, en un recipiente redondo de color dorado, muy vanguardista, muy actual, muy minimalista. La importancia, para Dulkamara Bamboo, está esencialmente en la vida, en el aire en el que respiramos y los productos que da la tierra.